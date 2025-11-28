Španjolski velikan na udaru zbog partnerstva sa “sumnjivim” kripto startupom iz Samoe

Teško zaduženi nogometni klub iz LA Lige suočen je s optužbama za očajničke poteze nakon sponzorskog ugovora s malo poznatom tvrtkom Zero-Knowledge Proof.

Španjolski nogometni klub Barcelona našla se na udaru kritika nakon što je pristala na sponzorski ugovor s malo poznatim kripto startupom registriranim na Samoi, u dogovoru za koji kritičari tvrde da pokazuje koliko je klub očajan u potrazi za novim prihodima i potencijalno izlaže njegove navijače financijskim rizicima, piše Financial Times.

Teško zaduženi katalonski klub ovog je mjeseca objavio trogodišnji ugovor sa Zero-Knowledge Proofom (ZKP), koji će postati službeni partner Barcelone za blockchain tehnologiju.

ZKP je sponzorski ugovor s jednim od najpoznatijih sportskih kolektiva na svijetu objavio u svojoj prvoj objavi na platformi X. Njegov račun tada je imao tek nekoliko desetaka pratitelja.

Tko stoji iza kompanije?

Startup je nazvan po kriptografskom konceptu u kojem osoba može dokazati da posjeduje određenu informaciju ili dovoljno sredstava za izvršenje plaćanja, a da pritom ne otkrije nikakve osobne podatke. ZKP je u četvrtak održao svoju prvu aukciju od 200 milijuna “zero knowledge proof” kovanica.

Iako ZKP-ova web stranica tvrdi da je tvrtka posvećena transparentnosti, nudi vrlo malo informacija o tome tko vodi kompaniju ili tko je osigurao 100 milijuna dolara financiranja za koje tvrdi da ih je primila. Njeni su uvjeti korištenja regulirani zakonima Samoe.

“Svi pitaju: ‘Tko stoji iza ovoga?’“ piše na web-stranici tvrtke. “Kao da bi poznavanje imena učinilo kod snažnijim. Ne bi. Mi smo stvarni — inženjeri, kriptografi, bivši osnivači, ‘ubojice sustava’. Ali ne igramo PR igru.”

“Nemamo nikakvu odgovornost”

Martin Calladine, autor knjige No Questions Asked: How football joined the crypto con, za Financial Times je rekao je da je manjak informacija o ZKP-u “duboko zabrinjavajući” i da partnerstvo s Barcelonom priziva uspomene na neke od najproblematičnijih sponzorskih ugovora između nogometnih klubova i sumnjivih kripto tvrtki.

Calladine je dodao da bi navijači Barcelone mogli biti namamljeni u kupnju kovanica koje “vrlo lako mogu završiti bezvrijedne”. ZKP će, prema ugovoru, moći oglašavati svoje usluge kroz Barcelonine digitalne kanale.

Bivši član uprave Barcelone Xavier Vilajoana, koji planira kandidaturu protiv aktualnog predsjednika Joana Laporte na izborima iduće godine, upitao je kakvu je dubinsku provjeru klub proveo prije potpisivanja ugovora sa ZKP-om.

Vilajoana je upozorio da partnerstvo s netransparentnim i tek nastalim kripto startupom ukazuje na to da “očaj” upravlja donošenjem odluka u financijski uzdrmanom klubu.

“Izrazito je zabrinjavajuće da bi vodstvo Barçe odlučilo povezati klub s tvrtkom čija pozadina izaziva toliko znakova za uzbunu”, rekao je.

Katalonski klub rekao je da nema “nikakvu povezanost” sa ZKP-ovim tokenom, da nema “nikakvu odgovornost” za njegovo izdavanje te da ne koristi “povezanu tehnologiju”.

Slična partnerstva neslavno završila

Ugovor sa ZKP-om dolazi u trenutku kada je Barcelona pod ozbiljnim financijskim pritiskom, nakon nepromišljenog razdoblja kupovine igrača između 2017. i 2019.

Klub je više puta kažnjen zbog kršenja ograničenja potrošnje u španjolskom nogometu i bio je prisiljen prodati najveće zvijezde. Njegovi najnoviji financijski izvještaji pokazuju neto dug od 469 milijuna eura, uz više od 900 milijuna eura duga povezanog s renovacijom stadiona.

Kripto tvrtke posljednjih su godina pohrlile u sponzoriranje nogometnih klubova, no mnogi su poslovi završili neslavno. Inter Milan, Roma, Chelsea i Atlético Madrid među klubovima su koji su sklapali partnerstva koja su prijevremeno raskinuta — u nekim slučajevima jer kripto kompanije nisu uspjele izvršiti dogovorena plaćanja.