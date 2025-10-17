Ovo je deset najplaćenijih nogometaša svijeta u 2025.

Cristiano Ronaldo predvodi skupinu od deset nogometaša koji će ove sezone zajedno zaraditi 945 milijuna dolara. Dok se zastor polako spušta nad njegovom karijerom, dva mlada talenta izbijaju u prvi plan.

Tijekom kratkog razdoblja ovoga ljeta činilo se da je Cristiano Ronaldo na pragu završetka slavne nogometne karijere. Ovaj 40-godišnji napadač bio je pred istekom ugovora s klubom Al Nassr iz Saudijske Pro lige, u kojem je igrao od 2023. godine, te je predvodio Portugal do pobjede u UEFA Nations Leagueu, što mu je pružilo prigodu da kopačke objesi o klin na vrhuncu karijere.

No, Ronaldo je brzo odbacio nagađanja o umirovljenju i produžio ugovor s Al Nassrom na još dvije godine.

“Mislim da još uvijek pružam dobre stvari; pomažem klubu i reprezentaciji”, rekao je za portugalsku televizijsku mrežu Canal 11 u listopadu. “Zašto ne bih nastavio?”

Ni novac, naravno, ne škodi. Prema procjeni Forbesa, Ronaldo će tijekom sezone 2025./2026. od Al Nassra zaraditi 230 milijuna dolara, a taj iznos uključuje i komercijalne poticaje iz sponzorskih ugovora koje je omogućio klub, uz njegovu osnovnu plaću.

Kad se tome doda još 50 milijuna dolara koje će prikupiti izvan terena – zahvaljujući partnerstvima s brendovima poput Nikea, Binancea i Herbalifea – portugalska superzvijezda će u idućoj godini ostvariti ukupnu zaradu od 280 milijuna dolara (prije poreza i provizija agenata).

Taj impresivan iznos, koji je otprilike u skladu s Forbesovim projekcijama za sezonu 2024./2025., ponovno ga postavlja na vrh ljestvice najplaćenijih nogometaša svijeta – već šesti put u posljednjih deset godina.

Veći prag za ulazak na listu

Zapravo, među svim sportašima koje Forbes prati od 1990. godine, samo je jedan u aktivnoj karijeri premašio taj iznos u jednoj sezoni – boksač Floyd Mayweather, koji je zaradio procijenjenih 300 milijuna dolara tijekom 12 mjeseci zaključno s lipnjem 2015., te 285 milijuna tri godine kasnije.

Ronaldova astronomska zarada stavlja ga daleko ispred njegova dugogodišnjeg rivala Lionela Messija iz Inter Miamija, koji je drugi na Forbesovoj listi s 130 milijuna dolara očekivanog prihoda.

Ukupno gledano, desetorica najplaćenijih nogometaša svijeta trebali bi tijekom sezone 2025./2026. zajedno zaraditi oko 945 milijuna dolara. Prag za ulazak na tu listu ove sezone porastao je na 43 milijuna dolara, koliko zarađuje tinejdžerska senzacija Lamine Yamal iz Barcelone – u usporedbi s prošlogodišnjim pragom od 39 milijuna dolara, koliko je imao Kevin De Bruyne iz Manchester Cityja.

Unatoč tome, ukupni prihodi desetorice najboljih smanjili su se za gotovo četiri posto u odnosu na sezonu 2024./2025., ponajviše zato što je Neymar, treći na prošlogodišnjoj listi i jedan od najbolje plaćenih nogometaša u povijesti, potpuno ispao iz poretka.

Prošle sezone brazilski je as trebao zaraditi 110 milijuna dolara, uključujući 80 milijuna iz ugovora s klubom Al Hilal. No, u siječnju je s klubom sporazumno raskinuo ugovor i vratio se u Santos, matični klub u Brazilu, uz veliko smanjenje plaće.

Iako je u lipnju potpisao novi ugovor koji mu, prema navodima, daje opciju ostanka do Svjetskog prvenstva 2026., Forbes procjenjuje da će Neymar ove sezone zaraditi tek 38 milijuna dolara, većinom izvan terena.

Dvojica novih na listi

Zbog njegovog odlaska, kao i De Bruynea, koji je napustio Manchester City i prešao u Napoli, otvorila su se dva mjesta među desetoricom najboljih. No, unatoč činjenici što su engleski klubovi ovog ljeta na transfere potrošili rekordnih četiri milijarde dolara, listom i dalje dominira osam poznatih imena, od kojih nitko nije promijenio klub ovog ljeta.

Karim Benzema zauzeo je treće mjesto s očekivanih 104 milijuna dolara ukupne zarade, dok odrađuje posljednju godinu ugovora s Al Ittihadom u Saudijskoj Arabiji.

Kylian Mbappé iz Real Madrida (procijenjenih 95 milijuna dolara) drži četvrto mjesto, a Erling Haaland zaokružuje top 5. Norvežanin je u siječnju potpisao produženje ugovora na devet i pol godina s Manchester Cityjem, usred još jedne sjajne sezone s 22 gola u 31 utakmici Premier lige.

Njegov novi ugovor povećava mu procijenjenu plaću i bonuse na 60 milijuna dolara u sezoni 2025./2026., uz dodatnih 20 milijuna dolara izvan terena.

Najviše iz španjolske lige

Vinicius Jr. vraća se na listu na 6. mjesto s očekivanih 60 milijuna dolara, no više nije najmlađi u poretku. Njegov suigrač iz Reala, Jude Bellingham, koji je ove godine na 9. mjestu s 44 milijuna dolara, ima 22 godine – ali je i on stariji od Barcelonine zvijezde Laminea Yamala, prvog 18-godišnjaka koji je ušao u Forbesovu listu otkako se ona vodi (već 22 godine).

Njih dvojica daju prednost španjolskoj La Ligi, koja ima četvoricu predstavnika na listi. Slijedi Saudijska Pro liga s trojicom – Ronaldo, Benzema i Sadio Mané (Al Nassr, 8. mjesto, 54 milijuna dolara) – dok Premier liga ima dvojicu: Haalanda i Mohameda Salaha iz Liverpoola (7. mjesto, 55 milijuna dolara).

Messi ostaje jedini predstavnik MLS-a.

Još važnije, dolazak Bellinghama i Yamala nagovještava smjenu generacija u svjetskom nogometu. Pet od deset najplaćenijih nogometaša ima 29 godina ili manje – najveći udio od 2020. godine – a prosječna dob na listi spustila se ispod 30 godina, što je najniže u posljednjih pet godina.

Cristiano Ronaldo i dalje vodi po zaradi, ali mladi lavovi već kucaju na vrata – spremni preuzeti i sportski i financijski tron svjetskog nogometa.

10 NAJPLAČENIJIH NOGOMETAŠA U 2025. GODINI

#1. 280 milijuna dolara

Dob: 40 | Klub: Al Nassr | Nacionalnost: Portugalac | na terenu: 230 milijuna • van terena: 50 milijuna

foto: Fayez Nureldine/AFP

Teško je zamisliti da Cristiano Ronaldo još ima mjesta u vitrini s trofejima – između pet Zlatnih lopti (Ballon d’Or), četiri naslova Lige prvaka i niza domaćih prvenstava osvojenih u Engleskoj, Španjolskoj i Italiji.

No, s 40 godina, ovaj nogometni superstar i dalje gleda prema novim ciljevima: želi postići tisućiti pogodak u karijeri (u svim klupskim i reprezentativnim natjecanjima) – trenutačno mu nedostaju još 52 gola – te osvojiti Svjetsko prvenstvo 2026. u Sjevernoj Americi s reprezentacijom Portugala, koja nikada nije bila bolje plasirana od trećeg mjesta.

Izvan terena, Ronaldo nastavlja širiti svoje poslovno carstvo CR7, koje obuhvaća hotele, fitness-centre i satove, a njegov YouTube kanal UR Cristiano danas ima oko 77 milijuna pretplatnika.

Prema podacima marketinške agencije Two Circles, Ronaldo ima gotovo 1,04 milijarde pratitelja na svim digitalnim platformama – više nego bilo koja druga osoba na svijetu.

#2. 130 milijuna dolara

Dob: 38 | Klub: Inter Miami | Nacionalnost: Argentinac | na terenu: 60 milijuna • van terena: 70 milijuna

foto: Megan Briggs/Getty Images via AFP

Tijekom većeg dijela ove godine bilo je neizvjesno hoće li Lionel Messi imati budućnost u MLS-u nakon završetka sezone, no sada se čini gotovo sigurnim da će ostati u Inter Miamiju.

Prema izvješćima iz prošlog mjeseca, 38-godišnji napadač je blizu potpisivanja višegodišnjeg produljenja ugovora s klubom iz Južne Floride, čime bi se ispunilo prošlogodišnje predviđanje vlasnika Jorgea Masa, koji je za Forbes izjavio da je “vrlo uvjeren” kako će se njegova zvijezda vratiti i 2026. godine.

Ostatak nogometnog svijeta također s nestrpljenjem čeka Messijevu odluku – hoće li pokušati postaviti rekord nastupom na šestom Svjetskom prvenstvu sljedećeg ljeta s reprezentacijom Argentine. (Njegov dugogodišnji rival, Cristiano Ronaldo iz Portugala, mogao bi dosegnuti isti podvig na turniru u Sjevernoj Americi.)

Izvan travnjaka, Messi ima sponzorske ugovore s brendovima kao što su Adidas, Lay’s i Mastercard, a 2024. godine lansirao je vlastiti sportski napitak Más+ by Messi, čime je proširio svoje poslovno carstvo koje uključuje i lanac hotela MiM, pokrenut 2017. u suradnji s Majestic Hotel Groupom.

Ove se godine Messi također pridružio lancu restorana El Club de la Milanesa kao globalni partner i dioničar.

#3. 104 milijuna dolara

Dob: 37 | Klub: Al Ittihad | Nacionalnost: Francuz | na terenu: 100 milijuna • van terena: 4 milijuna

foto: AFP

Karim Benzema možda ima 37 godina, ali je u prve dvije utakmice ove sezone u Saudijskoj Pro ligi postigao tri gola, pokazujući da još uvijek posjeduje napadački instinkt koji ga je krasio tijekom 14 sezona u Real Madridu.

Koliko dugo Benzema planira ostati na Bliskom istoku, zasad nije poznato. Njegov ugovor s Al Ittihadom istječe na kraju ove sezone, što je potaknulo nagađanja da bi se mogao vratiti u Europu – možda čak i ponovno udružiti s bivšim trenerom Joséom Mourinhom, koji sada vodi portugalsku Benficu.

Iako Benzemina popularnost na društvenim mrežama nije ni približna onoj Cristiana Ronalda i Lionela Messija, i dalje ima impresivnih 76 milijuna pratitelja na Instagramu, gdje je tijekom protekle godine promovirao brendove poput Adidasa i Assaf Perfumesa.

#4. 95 milijuna dolara

Dob: 26 | Klub: Real Madrid | Nacionalnost: Francuz | na terenu: 70 milijuna • van terena: 25 milijuna

foto: Vyacheslav Oseledko/AFP

Potraga Kyliana Mbappéa za prvim naslovom Lige prvaka završila je u četvrtfinalu prošle sezone, njegovoj debitantskoj u Real Madridu. Da stvar bude gora, francuski napadač je morao gledati kako njegov bivši klub, Paris Saint-Germain, osvaja to natjecanje.

To, međutim, nije njegova jedina zamjerka PSG-u. Mbappé tuži klub za 61 milijun dolara zbog navodno neisplaćenih plaća, a u drugoj tužbi – koju je u međuvremenu povukao – optužio je klub za nepravedan tretman.

Dok čeka ishod sudskog postupka, Mbappé aktivno gradi svoje investicijsko carstvo. Posjeduje više od 10 posto udjela u njemačkoj tvrtki za elektroniku Loewe te 80 posto dionica drugoligaškog francuskog nogometnog kluba Stade Malherbe Caen.

Ove je godine, putem svoje investicijske firme Coalition Capital, uložio u luksuznu internetsku platformu za prodaju satova Wristcheck te u francuski tim SailGP-a, natjecanja u jedriličarskom Grand Prixu.

#5. 80 milijuna dolara

Dob: 25 | Klub: Manchester City | Nacionalnost: Norvežanin | na terenu: 60 milijuna • van terena: 20 milijuna

foto: Oli Scarff/AFP

Erling Haaland ponovno je odlično započeo sezonu u Manchester Cityju, postigavši 12 golova u devet utakmica u svim natjecanjima te osvojivši nagradu za Igrača mjeseca Premier lige u rujnu.

S ukupno 94 gola u 104 premierligaške utakmice, ovaj 25-godišnji norveški napadač na dobrom je putu da postane najbrži igrač koji je dosegnuo 100 pogodaka u povijesti najvišeg ranga engleskog nogometa – ispred legendarnog Alana Shearera, kojemu su za to bila potrebna 124 susreta.

Izvan terena, Haaland ima unosan sponzorski ugovor s Nikeom te surađuje s nekoliko brendova u svojoj domovini Norveškoj, uključujući distributera voća i povrća Bama Gruppen i inicijativu Godfisk, koja promiče konzumaciju ribe i morskih plodova.

Ove je godine dodatno proširio svoje poslovanje ulaganjem u skandinavski brend putne prtljage Db, čime je stekao vlasnički udio u tvrtki i postao njezin partner. Brand Db financijski podupire i luksuzni konglomerat LVMH.

#6. 60 milijuna dolara

Dob: 25 | Klub: Real Madrid | Nacionalnost: Brazilac | na terenu: 40 milijuna • van terena: 20 milijuna

foto Rodrigo Buendia/AFP

Vinicius Junior izgradio je zavidan portfelj sponzora – među kojima su Nike, Hugo Boss i Prada Eyewear – dok je postao jedna od glavnih zvijezda Real Madrida, s ukupno 110 golova i 79 asistencija u 330 utakmica tijekom karijere.

Ipak, iako je 25-godišnji napadač ove sezone već sudjelovao u devet pogodaka (kao strijelac ili asistent), a prošle je osvojio drugo mjesto u izboru za Zlatnu loptu (Ballon d’Or), percipirani pad forme potaknuo je nagađanja o njegovoj budućnosti.

Vinicius ima ugovor s Real Madridom do 2027. godine, no nedavna izvješća sugeriraju da bi Los Blancosi mogli razmotriti njegovu prodaju idućeg ljeta, a Saudijska Pro liga spominje se kao jedna od mogućih destinacija.

#7. 55 milijuna dolara

Dob: 33 | Klub: Liverpool | Nacionalnost: Egipćanin | na terenu: 35 milijuna • van terena: 20 milijuna

foto: Glyn Kirk/AFP

Iako je Mohamed Salah u početku dao naslutiti da će sezona 2024./2025. biti njegova posljednja u Liverpoolu, u travnju je potpisao novi dvogodišnji ugovor kojim će ostati na Anfieldu do 2027. godine.

Egipatski napadač imao je još jedan razlog za slavlje nekoliko tjedana kasnije – osvojio je drugi naslov prvaka Premier lige s Liverpoolom, klubom u kojem igra od 2017. godine.

Iako su “Redsi” izgubili dvije uzastopne ligaške utakmice u aktualnoj sezoni, za vodećim Arsenalom zaostaju samo jedan bod i ponovno su u utrci za naslov prvaka.

Salah je također s Egiptom osigurao plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine, postigavši dva gola u kvalifikacijskoj pobjedi nad Džibutijem prošlog tjedna, čime je njegova reprezentacija izborila mjesto na turniru kao predstavnik Afrike.

To će biti drugi nastup Egipta na Svjetskom prvenstvu tijekom Salahova života – prvi je bio 2018. godine, kada je upravo on postigao jedina dva gola svoje zemlje, iako Egipat tada nije ostvario nijednu pobjedu.

#8. 54 milijuna dolara

Dob: 33 | Klub: Al Nassr | Nacionalnost: Senegalac | na terenu: 50 milijuna • van terena: 4 milijuna

foto: Fayez Nureldine/AFP

Ugovor Sadija Manéa s klubom Al Nassr istječe na kraju ove sezone, no nema puno sumnje u to da želi ostati na Bliskom istoku. Na pitanje o svojoj budućnosti u kolovozu, 33-godišnji senegalski krilni igrač odgovorio je na arapskom: “inshalla”, što znači “ako Bog da”.

U međuvremenu, Mané i Al Nassr spremni su se boriti za naslov prvaka Saudijske Pro lige, nakon što su sezonu 2024./2025. završili na trećem mjestu. Klub je zadržao ključne igrače Cristiana Ronalda i Marcela Brozovića, te doveo portugalsku zvijezdu u usponu Joãoa Félixa, a sezonu je započeo pobjedama u prve četiri domaće utakmice.

Izvan terena, Mané ima dugogodišnje partnerstvo s brendom New Balance.

#9. 44 milijuna dolara

Dob: 22 | Klub: Real Madrid | Nacionalnost: Englez | na terenu: 29 milijuna • van terena: 15 milijuna

foto: Fadel Senna/AFP

Jude Bellingham pridružio se Real Madridu prije dvije godine u transferu koji je, prema bazi podataka Transfermarkta, zabilježen kao sedmi najskuplji u povijesti nogometa – španjolski klub platio je gotovo 140 milijuna dolara za engleskog veznjaka.

Taj se potez odmah isplatio: Real Madrid je u sezoni 2023./2024. osvojio Ligu prvaka i La Ligu.

Bellingham se istaknuo i u engleskoj reprezentaciji, a prošlog je tjedna proglašen igračem godine Engleske za sezonu 2024./2025. Ipak, izostavljen je s popisa za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo zbog ograničene minutaže nakon povratka s operacije ramena tijekom ljetne stanke.

Izvan travnjaka, Bellingham surađuje s brendovima poput Adidasa i britanske tvrtke za napitke Lucozade, te se ističe kao zagovornik mentalnog zdravlja.

“Na ljudima poput mene, na ovakvim pozicijama – odgovornost je da budemo uzor drugima”, rekao je prošlog tjedna u intervjuu povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja.

#10. 43 milijuna dolara

Dob: 18 | Klub: Barcelona | Nacionalnost: Španjolac | na terenu: 33 milijuna • van terena: 10 milijuna

foto: Josep Lago/AFP

Otkako je kao 15-godišnjak 2023. godine eksplodirao na sceni s Barcelonom, Lamine Yamal pomogao je Španjolskoj da osvoji Euro 2024., a prošle je sezone vratio Barcelonu na vrh La Lige.

Klub mu se brzo odužio – u svibnju je potpisao novi ugovor koji traje do 2031. godine. Dva mjeseca kasnije, Barcelona mu je povjerila legendarni dres s brojem 10, koji su prije njega nosili velikani poput Ronaldinha i Lionela Messija.

Yamal počinje uspjeh pretvarati i u poslovne prilike izvan terena. Nedavno je dodao Beats by Dre na popis svojih sponzora, koji već uključuje Adidas, Konami i Powerade, te je registrirao svoj prepoznatljivi pokret slavljenja “304” pri Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo, s namjerom da pokrene liniju brendirane robe.

Tijekom protekle godine, Yamal je više nego udvostručio broj pratitelja na društvenim mrežama – sada ih ima gotovo 77 milijuna – a stopa angažiranosti publike daleko nadmašuje onu drugih nogometnih zvijezda.

Prema analizi agencije Two Circles, kroz 97 objava, Yamal je ostvario prosječno više od 33 milijuna pregleda i interakcija – što je pet i pol puta više od usporedivog prosjeka Cristiana Ronalda, kralja nogometa na društvenim mrežama.

Justin Birnbaum, novinar Forbesa