Splitski Vodovod i kanalizacija sprema se potrošiti i do 431 tisuću eura na promociju svog projekta

Promocija vrijedna čak 431 tisuću eura plus PDV predmet je natječaja koji uskoro planira raspisati splitski Vodovod i kanalizacija. On predviđa niz promo aktivnosti vezanih uz projekt vodno – komunalne infrastrukture Split – Solin.

Splitska tvrtka Vodovod i kanalizacija najavila je u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina natječaj za usluge promidžbe i vidljivosti procijenjen na čak 431.000 eura plus PDV. Njegov cilj je informiranje, vidljivost i izvještavanje o provedbi projekta vodno – komunalne infrastrukture Split – Solin.

Troškovnik otkriva kako se tražena usluga sastoji od upravljanja odnosa s medijima, internet promocije projekta, izrade marketinških sadržaja, promocije projekta u medijima, vanjskog oglašavanja i promotivnih poklona.

Kriteriji za odabir: Cijena i broj ugovora vrijednih 19.000 eura

Mediji u koje treba preusmjeriti dio troškova definirani su prema njihovoj posjećenosti. Predviđeni su sadržaji u dva najslušanija regionalna radija u županiji, dvije najgledanije lokalne televizije, informativnim dnevnim novinama te najčitanijem internetskom portalu na području provedbe projekta.

Spomenuti promotivni pokloni uobičajeni su za takve događaje. Troškovnik otkriva kako uključuju poslovne kišobrane, bežične punjače, male bežične slušalice, sportske i poslovne torbe, USB stickove, notese, aluminijske svjetiljke, laserske metre i putne termo šalice.

Pri izboru tvrtke koja će dobiti posao, ključni su cijena sa 85 posto utjecaja te iskustvo s 15 posto utjecaja. Ono se temelji na broju odrađenih ugovora o promidžbi vrjednijih od 19.000 eura plus PDV. Natječaji nikad ne obrazlažu kriterije, pa nije jasno zašto se odredio baš taj iznos koji nije okrugao i koji predstavlja tek 4,40 posto procijenjene vrijednosti natječaja.

Projekt gradnje komunalne infrastrukture Split – Solin provodi se već neko vrijeme, a vrijednost druge faze iznosi 321 milijun eura. Pravila EU ne propisuju koliko se treba potrošiti na promociju, ali navode kako iznos treba biti proporcionalan veličini i vrsti projekta.

On će po završetku unaprijediti kvalitetu i sigurnost opskrbe pitkom vodom i sustav prikupljanja i obrade otpadnih voda. Obuhvaća 93 kilometra sustava odvodnje i kanalizacije, 15 kilometara rekonstrukcije i sanacije gravitacijskih cjevovoda odvodnje, 14 kilometara izgradnje tlačnih cjevovoda, četiri kilometra podmorskih ispusta, kanalizacijske crpne stanice, retencijske bazene, kišne preljeve, 2593 kanalizacijskih kućnih priključaka, izgradnju 60 kilometara vodoopskrbnih cjevovoda i četiri kilometra rekonstrukcija te izgradnju vodosprema.