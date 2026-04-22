Sportski centar u Zagrebu na aukciji. Početna cijena 2,49 milijuna eura, ali nema zainteresiranih

Aukcija na kojoj se prodaje sportski centar Concordia tek je započela, no jasno je da po trenutačnoj početnoj cijeni od 2,49 milijuna eura nema zainteresiranih.

Sportski centar Concordia u Klanječkoj ulici u Zagrebu predmet je Finine aukcije koja je započela 22. travnja 2026. godine. Procijenjena vrijednost nekretnina je 3,31 milijun eura, dok je početna cijena na aukciji 2,49 milijuna eura. Kako nije bilo uplata jamčevine, neće biti ni ponuda, pa će se Concordia kasnije pokušati prodati u drugom pokušaju.

Predmet aukcije su rekreacijski centar, sportska hala, teniski tereni, parkirališta, put, dvorišta, kuća i igrališta.

Austrijska BKS banka navedene nekretnine ovršila je od tvrtki Končar-turs i Treći faktor. One su bile pod hipotekom zbog uzimanja kredita teškog 1,3 milijuna eura 2008. godine. Četiri godine kasnije, dug je iznosio 955.542 eura na ime dospjele glavnice kredita i 46.358 na temelju kamata.

Vlasnik Končar-tursa u stečaju je Zvonimir Kujundžić koji je godinama vodio navedeni teniski centar još od 1991. godine. Članak iz 2007, godine otkriva kako je Kujundžić 2007. godine na toj lokaciji uložio i 250.000 eura u prvu specijaliziranu dvoranu za badminton.

Stečajni upravitelj Nikola Kruljac za Forbes Hrvatska rekao je kako Concordijine teniske i badminton terene trenutno koriste zakupci.

Teniski tereni i objekt koji je predmet aukcije; Screenshot: Google Maps