Što danas predstavlja bilijun dolara? Pogled na bogatstvo kakvo svijet još nije vidio

Elon Musk sada je prvi bilijunaš na svijetu. Kako bismo to stavili u perspektivu, Forbes je usporedio njegovo bogatstvo s nizom ekonomskih pokazatelja, od veličine obrambenog proračuna do cijene mlijeka.

Bilijun dolara predstavlja golemu količinu bogatstva za jednu osobu. Toliko je velik da ga je teško uistinu pojmiti.

Američki nacionalni obrambeni proračun iznosi oko 1 bilijun dolara. Toliko iznose i savezni izdaci za Medicare ili bruto domaći proizvod Švicarske odnosno Poljske. To je bogatstvo jednako imovini 1.000 milijardera ili milijun milijunaša. Odgovara zajedničkom bogatstvu 1.000 Dr. Drea, 500 Taylor Swift, oko 167 Marka Cubana ili gotovo 10 Billa Gatesa.

Za taj iznos moglo bi se kupiti 25 milijuna Tesla Modela Y, 77 milijardi primjeraka časopisa Forbes ili 2,5 milijardi galona mlijeka.

Pogledamo li vremensku perspektivu, prije milijardu sekundi bio je 15. listopada 1994. godine. Prije bilijun sekundi bila je 29.000. godina prije Krista, kada je Zemlja bila okovana ledom tijekom posljednjeg ledenog doba.

Po veličini, to je hrpa od 100 bilijuna novčanica od jednog dolara koja bi dosezala od Zemlje do Mjeseca i natrag čak 14 puta.

Evo što se sve može s 1 bilijunom dolara:

Matt Durot, novinar i Luisa Kroll, izvršna urednica, Forbes (link na originalni članak)