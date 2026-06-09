Ovaj startup dosegnuo je četiri milijarde dolara godišnjeg prihoda, a sada ga želi Elon Musk

Elon Muskova raketna i AI tvrtka očekuje se da će preuzeti popularni startup za AI programiranje ubrzo nakon njegova izlaska na burzu.

Dok se Cursor, popularna tvrtka za AI programiranje, priprema za očekivano preuzimanje od strane Muskova SpaceX-a, startup je dosegnuo još jednu financijsku prekretnicu: tijekom prošlog tjedna premašio je 4 milijarde dolara godišnjeg prihoda na godišnjoj razini (annualized revenue), prema osobi upoznatoj sa situacijom.

Ta brojka sugerira da Cursorovo poslovanje i dalje brzo raste unatoč žestokoj konkurenciji Anthropica i OpenAI-ja, koji su uložili velika sredstva u razvoj svojih modela za programiranje. Novi prihod predstavlja rast u odnosu na 3 milijarde dolara krajem travnja i 2 milijarde dolara u veljači.

Iako je Cursor započeo kao alat za individualne programere, tvrtka je sada usmjerena na prodaju poslovnim korisnicima. Od ukupnog prihoda na godišnjoj razini, 75% dolazi od drugih tvrtki, rekao je Cursor za Forbes krajem svibnja. Njegovo poslovanje s korporativnim klijentima utrostručilo se u prvom tromjesečju u odnosu na četvrto tromjesečje 2025. godine.

Novi rast prihoda djelomično je potaknut lansiranjem Cursorova alata Cloud Agents u veljači, rekao je izvor upoznat sa situacijom. Skok prihoda mogao bi također upućivati na dodatnu potražnju dok se tvrtka sve više povezuje s Muskom.

Ova prekretnica dolazi u trenutku kada Cursor sve više zauzima obrambeni položaj protiv svojih poznatih konkurenata. Startup su 2022. osnovala četvorica prijatelja koji su se upoznali na MIT-u, a Cursor je bio jedan od prvih predvodnika i miljenika u nastajućem području AI programiranja. Međutim, veliki napredak Anthropica i njegova alata Claude Code stavili su Cursor i druge startupove za AI programiranje pod snažan pritisak.

Nakon što je Anthropic krajem prošle godine predstavio model Opus 4.5, koji se u industriji smatra prekretnicom za AI programiranje, Cursor je interno prešao u svojevrsni „ratni režim” kako bi zaštitio svoj tržišni položaj. Od tada je Cursor sklopio ugovor vrijedan 60 milijardi dolara sa SpaceX-om za treniranje svojih modela na superračunalu Colossus, uz očekivanje da će ga SpaceX preuzeti ubrzo nakon njegova povijesnog izlaska na burzu, koji se trenutačno očekuje kasnije ovog tjedna.

Nijedan proizvod neće biti ugašen kao posljedica preuzimanja, rekao je za Forbes prošlog mjeseca Tido Carriero, potpredsjednik inženjeringa u Cursoru, koji vodi tim od 200 inženjera i stručnjaka za proizvode. Umjesto toga, istaknuo je da će Cursorovi modeli imati koristi od nadogradnje infrastrukture.

„Već dugo smo bili ograničeni dostupnom računalnom snagom, tako da je izlazak iz tog okruženja iznimno uzbudljiv”, rekao je tada.

U međuvremenu, alati za AI programiranje poput Cursora i sličnih rješenja duboko su promijenili industriju razvoja softvera, navodi se u izvješću koje je Cursor objavio prošlog mjeseca. Najboljih 1% programera koji koriste AI alate za programiranje sada dnevno pišu 46 puta više linija koda generiranih umjetnom inteligencijom od prosječnog aktivnog korisnika.

Richard Nieva, Anna Tong, novinari Forbesa (link na originalni članak)