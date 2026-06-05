Ulaganje u SpaceX više nije rezervirano samo za milijardere: Evo što bi trebali znati o rizicima

SpaceX želi postati najvrjednija kompanija koja je ikad izašla na burzu, no dio analitičara upozorava da se iza rekordne valuacije kriju veliki poslovni i tržišni rizici.

Dugo očekivani izlazak SpaceX-a na burzu mogao bi malim ulagačima omogućiti pristup kakav je rijetko dostupan kod najvećih inicijalnih javnih ponuda dionica (IPO), no dio analitičara upozorava da bi rano ulaganje u svemirsku kompaniju Elona Muska moglo nositi znatne rizike.

SpaceX je američkoj Komisiji za vrijednosne papire i burze (SEC) prijavio plan izdavanja 555,6 milijuna dionica po cijeni od 135 dolara po dionici, čime bi prikupio rekordnih 75 milijardi dolara. Tvrtka navodno razmatra da čak 30 posto ponude bude dostupno malim, odnosno individualnim ulagačima.

Takva bi valuacija procijenila SpaceX na približno 1,77 bilijuna dolara, čime bi nadmašio dosadašnji rekord Saudi Aramca, koji je pri izlasku na burzu 2019. godine vrijedio 1,7 bilijuna dolara. Trgovanje dionicama očekuje se 12. lipnja.

Konačna cijena IPO-a bit će određena 11. lipnja i mogla bi se promijeniti ovisno o potražnji investitora i tržišnim uvjetima.

Gdje će mali ulagači moći kupiti dionice?

U dokumentaciji predanoj SEC-u SpaceX je naveo da će dionice namijenjene malim ulagačima biti dostupne preko brokerskih platformi Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, SoFi Technologies i Morgan Stanleyjeva E*Tradea.

Fidelity, koji je dosad za sudjelovanje u IPO-ima zahtijevao najmanje 100.000 dolara na brokerskom računu, smanjio je prag na svega 2000 dolara. Tvrtka očekuje “iznimno snažan interes” te navodi da klijenti mogu iskazati interes za kupnju od jedne pa do milijun dionica.

Charles Schwab i dalje zahtijeva najmanje 100.000 dolara na računu, dok Robinhood, SoFi i E*Trade ne navode minimalni iznos ulaganja.

Fidelity je također poručio da pri raspodjeli dionica neće uzimati u obzir veličinu interesa investitora, osim činjenice da nitko neće dobiti više dionica nego što je zatražio.

Robinhood i SoFi upozoravaju da bi pojedinim korisnicima mogla biti ograničena dodjela dionica ako su u ranijim IPO-ima prodavali dionice unutar 30 dana od izlaska na burzu.

Analitičari upozoravaju na rizike

Unatoč velikom interesu tržišta, dio analitičara smatra da je valuacija SpaceX-a prenapuhana.

Analitičari Morningstara u izvješću objavljenom ovog tjedna naveli su da je kompanija “značajno precijenjena” te da bi investitori nakon izlaska na burzu mogli pronaći povoljnije prilike za kupnju.

Prema njihovu mišljenju, velik dio tržišne vrijednosti SpaceX-a temelji se na uspjehu tehnologija koje su još uvijek “nove i nedovoljno provjerene”, dok će tvrtka tijekom narednih godina vjerojatno imati vrlo visoke troškove razvoja.

Slično upozorenje stiglo je i od analitičara Truista, koji očekuju izrazitu volatilnost dionice u prvim mjesecima trgovanja.

Poznati investitor Michael Burry, proslavljen nakon financijske krize 2008. godine i filma “The Big Short”, napisao je da u dokumentaciji za IPO ne vidi ništa što bi opravdalo valuaciju od bilijun dolara, “a kamoli dva bilijuna”.

Franco Granda iz PitchBooka procjenjuje da bi se SpaceX mogao ponašati poput “Tesle na steroidima”, aludirajući na poznatu volatilnost Teslinih dionica.

Profesor financija sa Sveučilišta Florida Jay Ritter smatra da će dionica biti snažno pod utjecajem takozvanog “efekta Elona Muska”, koji će povećati interes ulagača, ali i dugoročnu nestabilnost cijene.

Dodatni rizik predstavlja i činjenica da će Musk nakon IPO-a zadržati znatno veća glasačka prava od ostalih dioničara.

Kako su prošli drugi veliki IPO-i?

Posljednjih godina rezultati novih burzovnih izlistavanja bili su vrlo promjenjivi. Prema podacima FactSeta, IPO-i su tijekom prošle godine ostvarili prosječan rast od 13,9 posto, što je manje od rasta indeksa S&P 500 od 16 posto.

Reuters navodi da su kompanije koje su izašle na burzu u prvim mjesecima ove godine prikupile najviše kapitala od početka 2021. godine, što upućuje na ponovno oživljavanje tržišta IPO-a.

Morgan Stanley očekuje da će se trend nastaviti i tijekom 2026. godine, potaknut većim interesom investitora i stabilizacijom tržišnih uvjeta.

Velika ovisnost o Starlinku

SpaceX je u dokumentaciji za IPO otkrio da je u posljednjem tromjesečju ostvario neto gubitak od 4,28 milijardi dolara, nakon što je tijekom 2025. godine izgubio ukupno 4,94 milijarde dolara.

Najveći dio poslovanja kompanije danas dolazi od Starlinka, satelitske internetske mreže koja je u prvom tromjesečju generirala 69 posto ukupnih prihoda.

Segment povezivosti, koji uključuje Starlink, jedini je profitabilni dio kompanije. Svemirski odjel zabilježio je gubitak od 619 milijuna dolara, dok je odjel umjetne inteligencije izgubio čak 2,5 milijardi dolara.

Valuacija kakva se rijetko viđa

Procijenjena vrijednost SpaceX-a od 1,77 bilijuna dolara iznosi čak 9365 posto njegovih prihoda ostvarenih tijekom 2025. godine.

Za usporedbu, Lineage, najveći IPO prema tržišnoj vrijednosti u 2024. godini, bio je procijenjen na oko 240 posto iznad svojih prihoda, dok je Medline, najveći IPO u 2025., vrijedio oko 116 posto više od godišnjih prihoda.

Hoće li se SpaceX i Tesla spojiti?

Prema navodima CNBC-ja, Elon Musk je interno razgovarao o mogućnosti povezivanja SpaceX-a i Tesle.

Analitičar Wedbush Securitiesa Dan Ives procjenjuje da postoji više od 80 posto vjerojatnosti da će se dvije kompanije spojiti tijekom 2027. godine.

“Temelji za stvaranje jedinstvene organizacije već postoje”, napisao je Ives, dodajući da bi takvo spajanje bilo Muskov “sveti gral” u nastojanju da poveća kontrolu nad tržištem umjetne inteligencije.

Direktor investicijske kuće Gerber Kawasaki Ross Gerber smatra da je izglednije da će SpaceX preuzeti Teslu nego da će se dvije kompanije spojiti kao ravnopravni partneri.

Kladioničarska tržišta također daju značajne izglede za spajanje. Platforma Kalshi procjenjuje vjerojatnost na 52 posto do svibnja 2027., dok Polymarket daje 41 posto šanse da do spajanja dođe već do kraja ove godine.

Prvi svjetski bilijunaš?

Ako IPO bude realiziran po cijeni od 135 dolara po dionici, Elon Musk mogao bi postati prvi čovjek u povijesti čije bogatstvo premašuje bilijun dolara.

Prema procjenama Forbesa, Muskovo bogatstvo trenutno iznosi oko 823 milijarde dolara. Posjeduje približno 42 posto SpaceX-a, odnosno 4,8 milijuna dionica, uz dodatnih 350 milijuna opcija za kupnju dionica po cijeni od 8,39 dolara.

Vrijednost tog paketa pri planiranoj valuaciji SpaceX-a mjerila bi se stotinama milijardi dolara, čime bi Musk dodatno učvrstio status najbogatije osobe na svijetu.

Ty Roush, novinar Forbesa (link na originalan članak)