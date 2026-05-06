Ovo je deset najbogatijih ljudi na svijetu u svibnju 2026.; svi su muškarci, a ima i jedno novo ime

Travanj je bio sjajan mjesec za milijardere, jer su S&P 500 i Nasdaq porasli za 9% odnosno 15%, čime su bogatstva deset najbogatijih ljudi na svijetu (a svi su Amerikanci) narasla na ukupno 2,7 bilijuna dolara prema stanju 1. svibnja u ponoć po istočnom vremenu.

Kao skupina, bogatiji su za 260 milijardi dolara nego prije mjesec dana, ali nitko nije prošao bolje od suosnivača Googlea Larryja Pagea, koji je u četvrtak postao treća osoba u povijesti čije bogatstvo iznosi najmanje 300 milijardi dolara.

Page, koji je već šesti uzastopni mjesec druga najbogatija osoba na svijetu, povećao je svoje bogatstvo za 76 milijardi dolara, na procijenjenih 313 milijardi dolara, dok su dionice Alphabeta, matične tvrtke Googlea, u proteklih mjesec dana porasle za više od 33%. Page je i dalje za 469 milijardi dolara siromašniji od Elona Muska, ali je smanjio razliku s 580 milijardi dolara početkom travnja.

Musk, čije se bogatstvo smanjilo za 35 milijardi dolara (ili 4%), na procijenjenih 782 milijarde dolara, jedina je osoba među deset najbogatijih kojoj je bogatstvo palo u posljednjih 30 dana. To je uglavnom zato što je Forbes smanjio procjenu Muskova udjela u SpaceX-u, vrijednom 1,25 bilijuna dolara, s 43% na 40%, na temelju ažuriranog korporativnog dokumenta objavljenog na Aljasci u travnju.

Pageov suosnivač Googlea Sergey Brin bio je drugi najveći dobitnik u mjesecu te se popeo s četvrtog na treće mjesto najbogatijih, nakon što mu je bogatstvo poraslo za 70 milijardi dolara, na procijenjenih 289 milijardi dolara. Brin je zamijenio mjesta s trećim najvećim dobitnikom Jeffom Bezosom, koji je pao za jedno mjesto na četvrto, unatoč povećanju bogatstva za 49 milijardi dolara, dok su dionice Amazona porasle za 27%.

Četvrti najveći dobitnik mjeseca bio je Michael Dell, čije je bogatstvo poraslo za 34 milijarde dolara, na procijenjenih 177 milijardi dolara, nakon što su dionice Dell Technologiesa i Broadcoma (koji je 2023. preuzeo izdvojenu tvrtku VMWare iz Dell Technologiesa) porasle za 27% odnosno 35%. Dell se popeo s osmog na sedmo mjesto najbogatijih i zamijenio poziciju s Jensenom Huangom. Peti najveći dobitnik mjeseca, suosnivač Nvidije, bogatiji je za 22 milijarde dolara, zahvaljujući rastu od 14% dionica tog proizvođača čipova.

Nasljednik Walmarta Jim Walton prvi je put u najmanje tri godine ušao među deset najbogatijih, popevši se za dva mjesta na deseto i smjestivši se odmah iza svog brata Roba Waltona, koji je prošlog mjeseca ušao u top 10 i zadržao deveto mjesto. Obojici je bogatstvo poraslo za 7 milijardi dolara, na procijenjenih 147 odnosno 150 milijardi dolara, dok su dionice Walmarta porasle za 6%. Jim Walton zamijenio je Francuza Bernarda Arnaulta iz luksuznog konglomerata LVMH, koji je bio jedini član prošlomjesečnog topa 10 koji je ispao s liste. Arnault je pao s desetog na jedanaesto mjesto, dok mu je bogatstvo blago smanjeno za manje od 1 milijarde dolara, na procijenjenih 142 milijarde dolara. To je prvi put u više od tri godine da je Arnault ispao iz topa 10 i da se među deset najbogatijih na kraju mjeseca nalaze isključivo Amerikanci.

Ključne činjenice

Elon Musk najbogatija je osoba na svijetu, titulu koju drži od svibnja 2024.

Larry Page sada vrijedi više od 300 milijardi dolara i tek je treća osoba u povijesti, uz Muska i Larryja Ellisona, koja je dosegnula tu razinu bogatstva.

Sergey Brin prestigao je Jeffa Bezosa i postao treća najbogatija osoba na svijetu prema stanju 1. svibnja.

Bill Gates ispao je iz topa 10 najbogatijih u listopadu 2024., nakon što je Forbes dobio nove informacije koje su dovele do značajnog smanjenja njegova bogatstva.

Svi najbogatiji ljudi na svijetu prvi su put u više od tri godine Amerikanci. Jedini neamerikanac prošlog mjeseca, Francuz Bernard Arnault, ispao je iz topa 10.

Svih deset najbogatijih ljudi prema stanju 1. svibnja su muškarci. Svaki od njih vrijedi 147 milijardi dolara ili više, u odnosu na 142 milijarde prošlog mjeseca.

Lista 10 najbogatijih

1. Elon Musk

2. Larry Page

3. Sergey Brin (rast s mjesta broj 4)

4. Jeff Bezos (pad s mjesta broj 3)

5. Mark Zuckerberg

6. Larry Ellison

7. Michael Dell (rast s mjesta broj 8)

8. Jensen Huang (pad s mjesta broj 7)

9. Rob Walton

10. Jim Walton (rast s mjesta broj 12)