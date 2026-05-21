SpaceX izlazi na burzu: Najveći IPO u povijesti mogao bi Muska pretvoriti u prvog bilijunaša na svijetu

SpaceX izlazi na burzu s valuacijom od 1,75 bilijuna dolara, a investitori, unatoč golemim troškovima, milijardama gubitaka i sve većim pravnim rizicima, vjeruju da Musk ponovno može pretvoriti rizičnu viziju u globalni poslovni imperij.

SpaceX Elona Muska objavio je planove za izlazak na američku burzu, u IPO-u koji bi mogao postati najveći u povijesti Wall Streeta. Trgovanje bi moglo početi već sljedeći mjesec pod oznakom SPCX. Kompanija, poznata po raketama i Starlink satelitskom internetu, procjenjuje svoju vrijednost na čak 1,75 bilijuna dolara, što bi Muska, već sada najbogatiju osobu na svijetu, moglo pretvoriti u prvog svjetskog bilijunaša.

No investitori zapravo ulažu u mnogo više od svemirske kompanije. Musk želi SpaceX pretvoriti u golemi tehnološki konglomerat koji bi jednog dana kolonizirao Mars, izgradio podatkovne centre u svemiru i postao jedan od lidera u umjetnoj inteligenciji.

Starlink je glavna zvijezda

Ključ cijele strategije je Starlink, koji bi svojim prihodima trebao financirati razvoj rakete nove generacije Starship. Musk vjeruje da će Starship drastično smanjiti troškove lansiranja i otvoriti potpuno novo tržište za svemirske tehnologije i AI infrastrukturu.

“Rizik nije u tome je li SpaceX stvarna kompanija; očito jest. Rizik je može li opravdati valuaciju od gotovo dva bilijuna dolara”, rekao je Josh Gilbert iz platforme eToro.

Financijski rezultati pokazuju koliko je projekt ambiciozan i skup. SpaceX je prošle godine ostvario 18,6 milijardi dolara prihoda, ali i neto gubitak od 4,9 milijardi dolara. Samo u prva tri mjeseca ove godine kompanija je izgubila dodatnih 4,3 milijarde dolara.

Kompanija raspolaže imovinom vrijednom 102 milijarde dolara, ali ima i više od 60 milijardi dolara duga. Posebno rastu troškovi razvoja Starshipa i AI poslovanja, koje trenutno troši milijarde dolara godišnje, piše BBC.

Vrijednost će rasti

Unatoč tome, brojni investitori i analitičari vjeruju da bi SpaceX dugoročno mogao postati kompanija vrijedna između pet i deset bilijuna dolara. Muskova reputacija pritom igra ključnu ulogu – od Tesle do SpaceX-a više je puta pokazao da može pretvoriti rizične ideje u dominantne globalne biznise, iako njegovi projekti često kasne godinama.

IPO dokumentacija otkrila je i niz pravnih problema s kojima se kompanija suočava, uključujući tužbe zbog navodnog kršenja patenata, autorskih prava, curenja podataka i moderiranja sadržaja na platformi X, nekadašnjem Twitteru, koji je također u Muskovu vlasništvu. Među njima su i tvrdnje da se Grok, chatbot koji razvija xAI, koristi za izradu seksualiziranih deepfake sadržaja stvarnih žena i djevojaka.

SpaceX je upozorio na potencijalne pravne troškove veće od pola milijarde dolara, dok Musk planira svoje AI ambicije dodatno integrirati unutar same kompanije.