Musk stalno govori o robotaksijima i robotima, ali Teslin pravi motor rasta dolazi iz drugog smjera

Teslina obećanja o robotaksijima i humanoidnim robotima i dalje su neprovjereni poslovni projekti. Njezin energetski segment to nije i upravo se u njemu krije sljedeća velika prilika kompanije.

Zbog pritiska konkurencije i slabije potražnje, Teslina era nezaobilaznog motora rasta na tržištu električnih vozila je završila. Budući da kineski rivali sada globalno diktiraju tempo, očekuje se da će Tesla i ove godine dodatno zaostati za BYD-om u ukupnoj prodaji.

No dok izvršni direktor Elon Musk održava cijenu dionice na životu pričama o robotaksijima i Optimusu, Teslin energetski odjel radi ono što Wall Street najviše voli – ostvaruje stvarne prihode. Unutar Tesline sve izraženije krize identiteta, baterije za elektroenergetske mreže i, potencijalno, solarna energija trenutno su najizgledniji izvor rasta koji kompanija ima.

“To je njihov najbolji posao”, rekao je Ross Gerber, Teslin investitor i česti Musk­ov kritičar te izvršni direktor kalifornijske investicijske kuće Gerber Kawasaki iz Santa Monice. “Potražnja za energijom je golema, a najjednostavnije rješenje za opskrbu su solarni i baterijski sustavi, koji imaju najniže troškove. Trenutačno postoje ogromne mogućnosti za Teslu kada je riječ o njihovoj primjeni.”

Prihodi rasli za trećinu

U pravu je. Već desetljeće Tesla pakira i prodaje baterijske ćelije u Powerwall sustavima za kućne solarne instalacije te u znatno većim Megapack sustavima za skladištenje energije na razini elektroenergetskih mreža. U 2025. Teslino baterijsko poslovanje ostvarilo je rekordnih 12,8 milijardi dolara prihoda, što je rast od 27 posto, dok su godišnji prihodi od automobila pali 10 posto na 69,5 milijardi dolara. Tesla je i dalje uvjerljivo automobilska kompanija po prihodima, ali važan je trend: energetski segment raste, automobilski pada, a makroekonomsko okruženje sugerira da bi se taj jaz mogao dodatno povećati.

S obzirom na to da podatkovni centri sve više opterećuju kapacitete elektroenergetskih mreža i guraju cijene električne energije za kućanstva prema gore, Tesla također razmatra povratak proizvodnji solarnih panela, nakon što ranije ambicije, uključujući solarni krov, nisu ispunile očekivanja.

“Prilika u solarnoj energiji podcijenjena je”, rekao je Musk u siječnju tijekom predstavljanja poslovnih rezultata. “Smatramo da je najbolji način za značajno povećanje kapaciteta elektroenergetske mreže solarna energija i baterije na Zemlji te solarna energija u svemiru. Zato ćemo raditi na tome da dođemo do 100 gigavata godišnje proizvodnje solarnih ćelija, integrirajući cijeli opskrbni lanac — od sirovina do gotovih solarnih panela.”

Automobilski posao slabi

Dok milijarder pokušava transformirati Teslu u kompaniju za umjetnu inteligenciju i robotiku, njezin automobilski posao postupno slabi i oslanja se uglavnom na potražnju za glavnim modelima Model Y i Model 3. Cybertruck se teško probija na tržištu, a Musk je u siječnju rekao da će kompanija ukinuti SUV Model X i limuzinu Model S – dva modela koja su pomogla izgraditi Teslin brend i profitabilnost u ranim godinama. Tesla planira kasnije ove godine predstaviti proizvodnu verziju kamiona Semi i neobičnog Cybercaba, no oba projekta suočavaju se s izazovima i vjerojatno neće generirati dovoljno prodaje da preokrenu globalni pad Teslina automobilskog poslovanja.

Baterije i solarna energija su druga priča. One su izravni nasljednici Muskova manifesta iz 2006. o stvaranju kompanije koja će “ubrzati prijelaz s gospodarstva temeljenog na vađenju i spaljivanju ugljikovodika”. To je dugoročnija strategija od novijih planova vezanih za autonomna vozila i humanoidne robote. Energetski segment oslanja se na vrlo konkretne današnje izazove: pouzdanost elektroenergetskih mreža, rast potražnje za energijom zbog umjetne inteligencije i rastuće troškove energije.

Svi trebaju baterije

Čak i bez ambicija vezanih uz solarnu energiju u svemiru, Teslini planovi za baterije i solarne sustave na Zemlji izgledaju još privlačnije dok geopolitičke napetosti potresaju energetska tržišta. Rat s Iranom uzdrmao je očekivanja o globalnoj opskrbi energijom, pa je cijena nafte 9. ožujka skočila iznad 100 dolara po barelu.

Skladištenje energije u baterijama i solarne instalacije uvode se američkoj elektroenergetskoj mreži rekordnim tempom. Prema udruzi Solar Energy Industries Association, do kraja 2025. instalirano je najmanje 57 gigavatsati kapaciteta baterijskog skladištenja, što je rast od 29 posto na godišnjoj razini. Očekuje se da će ukupni kapacitet do kraja ove godine dosegnuti 70 GWh, dovoljno za opskrbu električnom energijom više od 50 milijuna kućanstava. SAD je u 2025. dodao i 43 gigavata solarne energije, što je petu godinu zaredom najveći izvor novih kapaciteta u elektroenergetskoj mreži.

Potražnja za baterijskim skladištenjem raste u cijeloj mreži, a ne samo u sektoru obnovljivih izvora energije, kako bi se stabilizirala opskrba električnom energijom, rekao je Jigar Shah, suosnivač savjetničke tvrtke za čiste tehnologije Multiplier i bivši direktor Ureda za kreditne programe američkog Ministarstva energetike u administraciji Joea Bidena. Napredak u tehnologiji skladištenja omogućuje znatno učinkovitije korištenje energije proizvedene iz svih izvora – nuklearne, plinske, ugljene, solarne, vjetroelektrične i hidroenergije – te ublažava opterećenje mreže tijekom vršnih razdoblja potražnje.

Vrijednost oko 90 milijardi dolara

“Gradite što više obnovljivih izvora energije za koje možete dobiti dozvole, ali baterije možete graditi gotovo bilo gdje”, rekao je Shah. “Na trafostanicama elektroprivreda, iza brojila u Walmart trgovinama, u crkvama, školama i na brojnim drugim mjestima.”

Teslin rani ulazak na tržište baterijskog skladištenja, oslonjen na proizvodnju ćelija koje koristi u svojim električnim vozilima, dao mu je početnu prednost na američkom tržištu, najprije u segmentu kućnih solarnih sustava, a potom i u suradnji s elektroprivredama. Taj se posao stalno širio tijekom posljednjeg desetljeća i “mogao bi vrijediti oko 90 milijardi dolara”, rekao je analitičar Bank of America Alexander Perry u izvješću objavljenom ovog mjeseca.

Ben Kallo, analitičar investicijske kuće Baird, procjenjuje da će prihodi Teslina energetskog segmenta ove godine porasti oko 17 posto, uglavnom zahvaljujući prodaji Megapack sustava. “To je najjači segment među Teslinim zrelijim poslovima, a pokreću ga mnogi faktori, među njima potreba za energijom i modernizacija prijenosne mreže.”

Nove tvornice i povećanje proizvodnje

Trenutačno Tesla može proizvesti ukupno 80 gigavatsati Megapack baterijskih sustava u tvornicama u Lathropu u Kaliforniji i Šangaju, po 40 GWh u svakoj, rekla je za Forbes Iola Hughes, voditeljica istraživanja u londonskoj tvrtki Benchmark Mineral Intelligence.

“Kompanija planira do 2028. pokrenuti i treći pogon u Houstonu s dodatnih 50 GWh kapaciteta, uz mogućnost proširenja postojećih tvornica”, rekla je. Zbog toga poslovna jedinica ima “veliki prostor za rast”.

Kako bi ojačala domaći opskrbni lanac baterija, Tesla je u siječnju pokrenula rad rafinerije litija u blizini Corpus Christija u Teksasu, najveće u SAD-u, objavio je Musk na platformi X. Ipak, kompanija se i dalje oslanja na kineske partnere za komponente koje se koriste u litij-željezo-fosfatnim (LFP) ćelijama u Megapack sustavima. Zasad veće američke carine na kineske baterije i materijale nisu značajno smanjile potražnju za Teslinim baterijama.

Početkom ove godine kompanija je također počela prodavati nove solarne panele TSP-415 i TSP-420, koji se očito proizvode u tvornici u Buffalu u saveznoj državi New York. To je donekle iznenađenje jer je ta tvornica u vlasništvu države New York, koja ju Tesli iznajmljuje za simboličan dolar godišnje, godinama bila nedovoljno iskorištena nakon što je izvorno služila kao tvornica panela SolarCityja. Tesla je SolarCity preuzeo 2016. u kontroverznom poslu, spašavajući kompaniju povezanu s Muskom za koju su kritičari tvrdili da je na putu prema insolventnosti.

Unatoč tome, Buffalo je daleko od proizvodnog kapaciteta od 100 GW koji Musk cilja u novom solarnom zaokretu Tesle. Colby Hastings, viši direktor Tesla Energyja, rekao je da je cilj kompanije ove godine povećati kapacitet montaže panela u Buffalu na 300 MW.

Potpuno logična odluka

Iako bi Tesla mogla dodatno proširiti proizvodnju u Buffalu, vjerojatno razmatra i izgradnju nove tvornice negdje drugdje, smatra Shah. “Ne znam jesu li već odabrali lokaciju. Postoji sedam ili osam lokacija koje sam procjenjivao dok sam bio u Ministarstvu energetike, gdje je projekt bio gotovo dovršen, ali je napušten, pa bi mogli preuzeti neku od njih”, rekao je.

“Što se tiče solarne energije, mislimo da je Tesla posvećena razvoju proizvodnje u SAD-u, ali ne očekujemo da će gradnja nove tvornice početi prije sljedeće godine”, rekao je analitičar Bairda Ben Kallo. Uz Buffalo, “mogu izgraditi potpuno novu tvornicu. Moj je dojam da će 100 GW o kojima je Musk govorio biti izgrađeno postupno, primjerice kroz četiri projekta od po 25 GW, pa bi cijeli proces mogao trajati nekoliko godina.”

Tesla nije odgovorila na zahtjev za komentar.

Gerber nije uvjeren da su Muskove solarne ambicije ostvarive u vremenskom okviru koji sugerira njegova retorika, a sigurno neće biti ni jeftine. Ipak, smatra da je strateški fokus na energiju potpuno logičan.

“Energetski posao ne samo da raste nego je i profitabilan, s pristojnim maržama, i dalje se širi”, rekao je. “Taj segment vrijedi jako puno— između 50 i 100 milijardi dolara. Postaje sve važniji dio Tesle jer prodaja u drugim segmentima pada.”

Alan Ohnsman, novinar Forbesa (link na originalan članak)