Slovenci ulaze na latvijsko tržište s investicijom od 50 milijuna eura, pridružuje se i Tesla

NGEN Grupa ulaže 50 milijuna eura u sustav za skladištenje energije u Latviji.

Slovenska energetska tvrtka NGEN, sa sjedištem u Žirovnici, ulazi na latvijsko tržište preuzimanjem tvrtke SIA Liepaja ESS, koja razvija projekt skladištenja energije u baterijama.

Očekuje se da će sustav, snage 100 megavata i kapaciteta pohrane do 200 megavat sati, biti spojen na mrežu do kraja 2026. godine. Oslanjat će se na tehnologiju američke tvrtke Tesla, s kojom NGEN surađuje od osnutka tvrtke prije osam godina.

“Latvija je atraktivno tržište zbog dobro reguliranog zakonodavstva i velikih ambicija u području energetike. Ovaj projekt također jača sigurnost elektroenergetskog sustava“, rekao je Roman Bernard, jedan od vlasnika i direktor NGEN grupe, na predstavljanju investicije. Prema web stranici Latvijske investicijske agencije, cijela investicija vrijedi 50 milijuna eura, a sam sustav 30 milijuna eura.

Teslin potpredsjednik za energiju Michael Snyder također je bio prisutan na događaju i rekao da na tržište ulaze zajedno s NGEN-om te da će tvrtke dodatno ojačati svoje dugoročno partnerstvo. “To će pomoći u implementaciji Megapack tehnologije, koja će podržati latvijski elektroenergetski sustav u njegovom prijelazu na obnovljive izvore energije i povećati energetsku neovisnost“, rekao je Snyder.

Kako je Bernard rekao latvijskim medijima, odluka o ulasku na latvijsko tržište povezana je s europskom energetskom tranzicijom. Europsko tržište ima veliku potrebu za tehnologijama skladištenja zbog brzog rasta udjela nehlapljivih obnovljivih izvora energije.

Očekuje se da će novi sustav olakšati i sinkronizaciju baltičkih država s europskom kontinentalnom elektroenergetskom mrežom nakon prošlogodišnjeg isključenja iz takozvane Brell mreže, koja također uključuje Bjelorusiju i Rusiju, a kojom upravlja Moskva. Planirani sustav stoga će služiti ne samo za skladištenje energije, već i za osiguranje stabilnosti latvijskog energetskog sustava.

Osnivač tvrtke iz Žirovnice prije dvije godine je rekao da NGEN planira uložiti više od milijardu eura na europskom tržištu do 2030. Bernard je u jesen za Forbes Slovenija rekao da ove godine planira i širenje u Rumunjsku i Italiju.