Konferencija Horizonti kapitala 2025 ponudila jasne smjernice za jačanje tržišta kapitala i privlačenje investicija

Drugo izdanje konferencije Horizonti kapitala, koje je ASA Banka organizirala u Sarajevu, okupilo je više od 250 lidera bankarskog i financijskog sektora, institucionalnih i privatnih investitora, predstavnika regulatornih tijela, osiguravatelja, fondova i akademske zajednice iz cijele regije.

Konferencija na kojoj su sudionici imali priliku čuti izlaganja svjetskih i regionalnih poslovnih lidera i njihove konkretne prijedloge za razvoj tržišta kapitala, potvrdila je status ključne platforme za strateški dijalog o budućnosti regionalnog financijskog sektora.

“Svjedočimo novim regionalnim investicijskim tokovima, a uloga ASA Banke kao organizatora konferencije Horizonti kapitala je da te tokove usmjerimo ka BiH, ali i da domaće kompanije i investitore povežemo sa širim regionalnom i europskim kontekstom. Naša snaga leži u činjenici da smo, s jedne strane, duboko ukorijenjeni u lokalnu zajednicu kao domaća, sistemski značajna financijska institucija, dok s druge strane pripadamo grupaciji s međunarodnim karakterom i jasnom vizijom regionalnog iskoraka. Upravo ta kombinacija lokalnog povjerenja i regionalne ambicije daje nam posebnu odgovornost, ali i otvara velike prilike. Zato mi je posebno zadovoljstvo što današnja konferencija pruža priliku da razmjenjujemo ideje, učimo jedni od drugih i gradimo povjerenje koje je temelj svake uspješne suradnje.“ izjavio je Samir Mustafić, predsjednik Uprave ASA Banke.

Ulagati u infrastrukturu i obrazovanje

U fokusu konferencije su bili ključni pravci razvoja tržišta kapitala, među kojima su modernizacija regulatornog okvira i povećanje transparentnosti, mobilizacija privatnog kapitala te razvoj novih instrumenata i digitalizacija tržišta kapitala.

O ovim temama govorili su eminentni međunarodni govornici, a posebno se istaklo izlaganje Jürgena Fitschena, bivšeg predsjednika Uprave Deutsche Bank. On je naglasio da je za dugoročnu konkurentnost ključno ulagati u kvalitetnu infrastrukturu i obrazovane ljude.

“Bez znanja i obrazovanih generacija nema održivog razvoja. Primjer Fondacije Hastor pokazuje koliko je važno omogućiti pristup obrazovanju jer upravo te generacije mogu sutra biti nosioci pozitivnih promjena”, poručio je Fitschen

Emil Tedeschi, predsjednik Atlantic Grupe i jedan od najuspješnijih poduzetnika u regiji, iznio je konkretne primjere uloge tržišta kapitala kao strateškog alata u financiranju akvizicija i širenju poslovanj

U panel diskusiji “Strategija za održivi rast: mobilizacija privatnog kapitala, inovacije i primjena AI” sudjelovali su Ilija Studen, predsjednik Uprave STUDEN&Co Holding, Bhavit Sawjani, Investment manager/Consultant i Omar Selim, osnivač Arabesque Group i ESG Book.

Regionalna suradnja je ključna

“ASA Banka je okupljanjem relevantnih ekonomskih aktera potvrdila svoje strateško opredjeljenje da oblikuje domaći financijski pejzaž, doprinese regionalnom razvoju i uvezivanju tržišta kapitala”, izjavila je Sabina Softić, odgovorna partnerica i direktorica Deloitte ureda u BiH koja je moderirala panel diskusiju.

Konferencija je zaključena zajedničkim stavom da je regionalna suradnja ključ za povećanje likvidnosti i atraktivnosti tržišta kapitala, te da su za razvoj tržišta kapitala regije ključne inovacije i rast investicija uz snažnije uključivanje privatnog sektora, fondova i institucionalnih investitora.

Organizacijom drugog izdanja konferencije posvećene razvoju tržišta kapitala i jačanju investicijske kulture, ASA Banka je potvrdila svoju poziciju lidera domaćeg bankarskog sektora ali i jednog od ključnih aktera ekonomskog napretka Bosne i Hercegovine. Posebnu vrijednost ovom događaju dalo je i prisustvo Kenana Hastora, suvlasnika ASA Group i Prevent Group te jednog od osnivača Fondacije Hastor, što svjedoči o strateškoj posvećenosti jačanju domaće privrede i investicijskog ambijenta.

Za više informacija o zaključcima i preporukama konferencije posjetite www.horizontikapitala.ba