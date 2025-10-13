U Dalmaciji projekt jedinstven u ovom dijelu Europe. Investicija vrijedna 20 milijuna eura

Investicija vrijedna 20 milijuna eura svrstava ovaj projekt među najambicioznije i najmodernije u Europi, a u ponudi se izdvaja Uglešić Senior, specijalizirani dio centra osmišljen kao životna zajednica, ne samo kao mjesto boravka. Korisnicima će biti dostupan individualizirani medicinski pristup, uz bogate sadržaje koji čine svakodnevicu ispunjenom i vrijednom življenja.

U srcu Dalmacije, u mirnom Dugopolju, na svega desetak minuta udaljenosti od Splita i u blizini svih prometnih pravaca, niče projekt koji će zasigurno promijeniti standarde zdravstvene skrbi i kvalitete života starijih osoba u Hrvatskoj i regiji. Naime, u proljeće 2026. otvara se Uglešić Health&Care, prvi integrirani centar za zdravlje, medicinu i život u ovom dijelu Europe. Centar uključuje Uglešić Senior, izvrsno opremljen dom za starije i Uglešić Polikliniku koja uspješno posluje već više od pet godina te će uskoro preseliti na novu lokaciju.

Riječ je o jednoj od najvećih privatnih investicija u zdravstvu u ovom dijelu Europe, vrijednoj više od 20 milijuna eura, iza koje stoji kompanija Dopamin d.o.o. zajedno s operativnim partnerima Prostilos d.o.o., Crivac d.o.o. i Hercomm d.o.o. uz podršku Zagrebačke banke koja je prepoznala važnost ovog projekta. Viziju centra potpisuju prof. dr. sc. prim. Boran Uglešić, poznati psihijatar i profesor Medicinskog fakulteta u Splitu, te Ana Gruica Uglešić, glumica, kineziologinja i istaknuta humanitarka. Njihova ideja nije bila stvoriti samo još jednu ustanovu već mjesto gdje skrb i život idu ruku pod ruku, gdje starije osobe nastavljaju živjeti punim plućima i to u zajednici koja njeguje dostojanstvo, povezanost i radost.

“Kao liječnik psihijatar iz prve sam ruke svjedočio koliko je važno starijim osobama pružiti i medicinsku skrb, ali i životnu radost, osjećaj pripadnosti i sadržaje koji će im ispuniti svaki dan. Tijekom svih ovih godina rada i djelovanja u medicini naučio sam da prava skrb ne počinje dijagnozom, nego razumijevanjem čovjeka. Željeli smo stvoriti mjesto gdje su zdravlje, dostojanstvo i ispunjen život nerazdvojni. Uglešić Health&Care nije samo projekt, to je misija. Želimo da starije osobe žive s poštovanjem, dostojanstveno”, poručuje prof. Uglešić.

Na više od 11.000 četvornih metara moderno uređenog prostora, ovaj centar spaja ono najbolje iz svijeta medicine, njege i kvalitete života. Imat će 215 smještajnih jedinica te vrhunski multidisciplinarni tim stručnjaka na raspolaganju: od psihijatara, neurologa i anesteziologa do fizioterapeuta, nutricionista i psihologa. Korisnicima će biti dostupna cjelovita i personalizirana skrb koja osigurava novu dimenziju zdravstvenog iskustva u Hrvatskoj.

Unutar centra bit će smještene specijalizirane jedinice i sadržaji kakvi dosad nisu postojali u regiji: Dom za starije hotelskog tipa, Odjel za Alzheimerovu bolest i demencije, Odjel intenzivne skrbi, Odjel za liječenje poremećaja nagona, Centar za kratkotrajni smještaj i rehabilitaciju, ali poliklinika, kapelica, wellness zona, kino dvorana, multifunkcionalna dvorana, prostor za druženje i zabavu, biblioteka, gaming room, frizerski i pedikerski salon, slastičarnicu, sunčalište i lounge na otvorenom, kulturne sadržaje, OPG, prirodno okruženje i programe koji vraćaju smisao i radost starijoj životnoj dobi. Svakom će korisniku biti osiguran personalizirani pristup, a umjetna inteligencija će pratiti vitalne parametre i dnevne navike, uz tjedne izvještaje dostupne članovima obitelji.

“Zamislite mjesto gdje godine ne znače kraj, nego početak novog, mirnijeg i ispunjenijeg poglavlja života. To smo željeli stvoriti. Centar u kojem se svakog dana smije, pjeva, pleše i živi punim srcem. Gdje se briga pretvara u pažnju, a svakodnevica u radost. Centar u kakvom bismo i sami voljeli boraviti jednog dana”, pojasnila je Ana Gruica Uglešić koja će u sklopu centra pokrenuti i zakladu koja će svake godine donirati 10 posto neto dobiti centra za pomoć starijima i nemoćnima, edukaciju mladih i djece te promociju zdravlja kroz kulturu, sport i humanitarni rad.

Novi centar će zapošljavati i više od 120 ljudi, mahom stručnjaka u određenim područjima, a natječaji za zapošljavanje bit će otvoreni u studenom 2025. Prijave korisnika za Uglešić Senior počinju 1. siječnja 2026. godine, a otvorenje centra se planira za travanj 2026. godine.

Nakon uspjeha poliklinike, bračni par Uglešić napravio je korak dalje i osmislio priču kojom žele dati i svoj doprinos zajednici otvaranjem centra koji će zasigurno postaviti nove, visoke standarde u zdravstvenoj skrbi, posebice za ljude starije životne dobi.

Više informacija o novom projektu dostupno je na www.uglesichealthandcare.hr.