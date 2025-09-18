Tvrtka Naval Vessels Lürssen (NVL) uskoro će postati dio njemačkog koncerna Rheinmetall, no u Hrvatskoj se poslovanje svih tvrtki iz Lürssen grupe nastavlja bez promjena, a Lürssen Hrvatska ostaje centar za inovacije i projektiranje megajahti.

Priopćila je to u četvrtak Lürssen grupa, navodeći da u Hrvatskoj djeluje nekoliko tvrtki.

“U segmentu projektiranja i gradnje megajahti, dvije su ključne hrvatske tvrtke: Lürssen Design Center Kvarner d.o.o., specijalizirana za projektiranje i dizajn luksuznih mega jahti, i Maritime Center of Excellence d.o.o., razvojno-istraživačka tvrtka usmjerene na inovacije u području alternativnih pogona, s naglaskom na tehnologiju vodika te na razvoj koncepata pametnih marina.”

Navode da je u obrambenoj vertikali Lürssen grupa prisutna kroz tvrtku Naval Vessels Lürssen (NVL), koja povezuje hrvatske stručnjake s međunarodnim projektima u području napredne brodogradnje, integracije kompleksnih borbenih sustava i autonomnih maritimnih tehnologija. NVL je tvrtka sa sjedištem u Bremenu koja upravlja renomiranim brodogradilištima u Njemačkoj i međunarodnim lokacijama te zapošljava više od 2100 djelatnika.

“U okviru strateških promjena, NVL će uskoro postati dio njemačkog koncerna Rheinmetall, no, u Hrvatskoj se poslovanje svih tvrtki iz Lürssen grupe nastavlja bez ikakvih promjena. U Rijeci je zaposleno oko 200 inženjera koji uglavnom rade na dizajniranju i projektiranju specijalnih brodova naprednih performansi te razvoju inovacija u maritimnom sektoru,“ naglašavaju.

Iz Lürssena kažu kako NVL Hrvatska posluje već nekoliko godina i nastavlja s projektima, od prilagođenih i troškovno učinkovitih rješenja u brodogradnji do razvoja naprednih tehnologija i autonomnih maritimnih sustava.

Naglašavaju da za zaposlenike u Hrvatskoj sve ostaje isto, tj. da Lürssen i NVL timovi nastavljaju usku suradnju na zajedničkim projektima, a fokus ostaje na kvaliteti, isporukama i predanosti zajedničkim ciljevima.

Dodaju da će se proces integracije NVL-a u Rheinmetall odvijati postupno, dok će se Lürssen u potpunosti usmjeriti na gradnju civilnih megajahti i razvoj novih tehnologija u tom segmentu, što će, kažu, dodatno ojačati i pozicionirati tvrtke u Hrvatskoj.

DW je u utorak objavio kako najveći njemački proizvođač oružja Rheinmetall ulazi i u pomorski biznis te je najavio kupnju više brodogradilišta tvrtke Lürssen na sjeveru Njemačke te ispostavu u Hrvatskoj, odnosno da preuzima dio tvrtke Lürssen, poznat kao NVL i time postaje vlasnik Lürssenovih lokacija u Egiptu, Brunejima, Bugarskoj i u Rijeci.