Unatoč kontroverzama, najveća privatna investicija u Africi ide dalje. “Prevelika je da bi propala”

Mozambique LNG, projekt francuske kompanije TotalEnergies, u koji je uloženo 20 milijardi eura, zaustavljen je prije četiri godine zbog džihadista povezanih s Islamskom državom. Nakon vojnog sporazum Mozambika i Ruande, očekuje se da će vojska osigurati područje Afungi, lokaciju na kojoj se nalaze bogata nalazišta prirodnog plina.

Izvršni direktor francuske energetske kompanije TotalEnergies Patrick Pouyanné mogao bi ovih dana ponovno posjetiti Maputo, glavni grad Mozambika. Četiri godine nakon zaustavljanja velikog projekta ukapljenog prirodnog plina u zemlji iz sigurnosnih razloga, priprema se za ponovno pokretanje tog kontroverznog pothvata. Iako su džihadisti povezani s Islamskom državom (IS) i dalje aktivni u sjevernoj pokrajini Cabo Delgado, očekuje se da će lokacija Afungi sada funkcionirati poput tvrđave koju čuvaju ruandske snage, piše Le Monde.

Mozambik, jedna od najsiromašnijih i klimatski najranjivijih zemalja svijeta, posjeduje golema ležišta plina otkrivena prije otprilike 15 godina. Projekt Mozambique LNG planira iskoristiti dva podmorska polja i izgraditi postrojenje za ukapljivanje ukupnog kapaciteta 13,1 milijun metričkih tona godišnje (mpta) – s mogućnošću proširenja na 43 mtpa, čime bi Mozambik postao drugi najveći proizvođač LNG-a na svijetu.

Od 2019. TotalEnergies djeluje kao operater i glavni dioničar ovog projekta (26,5%, uz mozambičke i azijske partnere), u koji je uloženo 20 milijardi dolara – što ga čini najvećom privatnom investicijom u Africi. U travnju 2021. kompanija je obustavila projekt nakon što su pripadnici IS-a zauzeli grad Palmu, svega nekoliko kilometara od Afungija, proglasivši stanje “više sile”.

U ožujku je protiv francuske kompanije otvorena sudska istraga zbog ubojstva iz nehaja, pri čemu je TotalEnergies optužen za nemar i neukazivanje pomoći ugroženima tijekom smrtonosnog napada u Palmi. Osim pitanja ljudskih prava, projekt, nazvan “ugljičnom bombom”, izazvao je žestoke kritike zbog utjecaja na klimu i okoliš.

Zaštita najveći problem

Od 2021. francuski energetski div više je puta najavljivao namjeru ponovnog pokretanja Mozambique LNG-a. Ovog puta znakovi skorog nastavka sve su jasniji. U ožujku je američka Export-Import Banka odobrila kredit od gotovo pet milijardi dolara za Mozambique LNG – kredit koji je ranije bio odbijen u vrijeme Bidenove administracije. Na marginama Svjetske plinske konferencije u Pekingu 20. svibnja Pouyanné je izjavio kako se nada da će do ljeta ukinuti stanje više sile, tvrdeći da se sigurnosna situacija poboljšala. Početkom srpnja sastao se s mozambičkim predsjednikom Danielom Chapom, izabranim u listopadu 2024. na osporavanim izborima.

Multinacionalka za naftu i plin poslala je i pismo partnerima tražeći da se pripreme za nastavak operacija. Za studeni je planirana i “poslovna misija” francuskih kompanija pod nazivom “Mozambique Energy 2025”, koju zajednički organiziraju TotalEnergies i francuski diplomati.

Na terenu je, prema više izvora, nastavak aktivnosti već u tijeku. Glavni problem ostaje sigurnost jer se regija od 2017. suočava s islamističkom pobunom. Nakon pada Palme, raspoređene su ruandske oružane snage koje su znatno smanjile operativnu snagu IS-a. Ipak, posljednjih mjeseci nasilje se ponovno rasplamsalo, prouzročivši žrtve i desetke tisuća raseljenih osoba.

Za TotalEnergies bilo je presudno osigurati nastavak zaštite od strane Ruande, budući da je mozambička vojska notorno neučinkovita. Krajem kolovoza Chapo je boravio dva dana u Kigaliu, gdje je potpisan vojni sporazum između dviju zemalja. Uz prisutnost ruandskih snaga, TotalEnergies planira i drastične sigurnosne mjere na potpuno ograđenoj lokaciji Afungi.

Negodovanje lokalnog stanovništva

No, više od same izravne prijetnje sigurnosti, naftna i plinska kompanija mogla bi se suočiti s negodovanjem lokalnog stanovništva koje bi doživjelo dvostruki sigurnosni standard u pokrajini Cabo Delgado. “Situacija u kojoj bi projekt TotalEnergiesa funkcionirao punim kapacitetom dok nesigurnost vlada ostatkom pokrajine učvrstila bi ideju da državi malo znači sigurnost – ili, šire, dobrobit stanovništva – već isključivo ekonomski interesi”, rekao je za Le Monde Nicolas Delaunay, viši analitičar pri International Crisis Groupu.

Benjamin Augé, znanstveni suradnik Francuskog instituta za međunarodne odnose smatra kako vlada u Maputu nije pokazala spremnost da osigura veću korist lokalnim zajednicama od vrijednosti koju projekt stvara. A za TotalEnergies, s obzirom na veličinu rezervi, Mozambique LNG je projekt “prevelik da bi propa”.

“Bez obzira na prepreke, kompanija će ga provesti do kraja”, zaključio je.

Velika ulaganja širom Afrike

Mozambique LNG samo je jedan od nekoliko ambicioznih naftnih i plinskih projekata koje u Africi predvodi TotalEnergies. Tvrtka ima snažnu prisutnost na kontinentu, s ključnim ulaganjima u preradu nafte i plina u fazi upstreama te u midstream infrastrukturu, kazuju podaci Afričke energetske komore (AEW).

U Južnoj Africi, TotalEnergies se priprema započeti bušenje na moru 2026., nakon konačnog regulatornog odobrenja. Tvrtka je u kolovozu 2024. postala operator offshore blokova 3B/4B, smještenih u jugoistočnom dijelu bogatog bazena Orange Basin. Ti se blokovi nalaze u blizini nalazišta Venus u Namibiji, gdje tvrtka cilja na konačnu investicijsku odluku 2026. te prvu proizvodnju nafte do 2029. Osim Venusa, TotalEnergies istražuje dodatne potencijale u Orange Basinu. Nedavno je izbušila bušotine Marula-1X i Tabmoti-1X, tražeći nova otkrića na moru uz obalu Namibije.

U Republici Kongo, TotalEnergies ulaže 500 milijuna dolara u razvoj novih bušotina nastojeći povećati proizvodnju na polju Moho Nord. U 2024. TotalEnergies je rasporedio dvije platforme za bušenje u dubokim vodama – jednu na dozvoli Moho, a drugu na dozvoli Marine. Faza istraživanja je završena, a aktivnosti bušenja službeno su u tijeku. Do sada su izbušene dvije bušotine, treća je u tijeku, a četvrta je u planu. TotalEnergies također ubrzava razvoj dozvole Marine XX – dubokomorskog bloka koji je još u fazi istraživanja. Procjene su u tijeku i mogle bi dovesti do novog otkrića.

U midstream sektoru, tvrtka se priprema za početak rada na Istočnoafričkom naftovodu sirove nafte (EACOP), koji će povezivati naftna polja Tilenga i Kingfisher u Ugandi s lukom Tanga u Tanzaniji. Projekt Tilenga na dobrom je putu da započne proizvodnju nafte 2025., a EACOP će omogućiti izravan pristup izvoznim tržištima.

TotalEnergies također širi svoj portfelj obnovljive energije u Africi, sa strateškim ulaganjima u solarne projekte i projekte zelenog vodika. Oni uključuju 500 MW solarni projekt Sadada u Libiji, 250 MW hidroenergetski projekt Bujagali u Ugandi, 216 MW solarnu elektranu u Južnoj Africi i 1 GW projekt Chbika u Maroku.