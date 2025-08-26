Brod LNG Croatia isplovio na ugradnju dodatnog modula u Tursku

Plutajuća jedinica za prihvat, skladištenje i uplinjavanje, odnosno FSRU brod “LNG Croatia” isplovio je na ugradnju dodatnog modula za uplinjavanje te će do listopada biti u turskom brodogradilištu “Kuzey Star,” objavili su iz tvrtke LNG Hrvatska.

“Nakon pet godina rada i osiguranja energetske stabilnosti Republike Hrvatske, FSRU brod ‘LNG Croatia’ morao je isploviti na ugradnju dodatnog modula za uplinjavanje čime će povećati pouzdanost i sigurnost opskrbe prirodnim plinom Republike Hrvatske kao i svih ostalih država u središnjoj i jugoistočnoj Europi”, navode u obavijesti iz LNG Hrvatske.

Do listopada će FSRU brod boraviti u turskom brodogradilištu “Kuzey Star” gdje će, osim ugradnje dodatnog modula za uplinjavanje, biti obavljeni i svi radovi na petogodišnjoj obnovi klase broda kao i svi radove na održavanju i obnovi FSRU broda.

Ugradnjom novog modula za uplinjavanje će se maksimalni kapacitet LNG terminala u Omišlju povećati s 3,1 na 6,1 milijardu prostornih metara plina godišnje, a njegovo puštanje u rad najavljeno je za listopad.

Od početka komercijalnog rada plutajućeg LNG terminala u siječnju 2021., uz taj terminal pristalo je 126 brodova za prijevoz ukapljenog prirodnog plina (UPP/LNG), prekrcano je i uplinjeno 17,7 milijuna kubičnih metara ukapljenog prirodnog plina, a u transportni sustav otpremljeno 10,7 milijardi kubičnih metara prirodnog plina.