Elon Musk i Jensen Huang pridružili se Trumpu na putu u Kinu: Pogledajte koje je još moćne direktore poveo

Trumpova delegacija za Kinu uključuje neka od najvećih imena američkog biznisa, od tehnoloških milijardera do čelnika Wall Streeta i industrijskih divova.

Američki predsjednik Donald Trump na ovotjednom putovanju u Kinu poveo je niz vodećih ljudi iz poslovnog i tehnološkog sektora.

Među onima koji su se predsjedniku pridružili na službenom putu u Peking nalaze se Jensen Huang iz Nvidije, Tim Cook iz Applea, Elon Musk iz Tesle i SpaceX-a, Larry Fink iz BlackRocka, kao i direktori iz Mete, Vise, JP Morgana, Boeinga, Cargilla i drugih kompanija.

Više od desetak američkih direktora pridružit će se Trumpu na tom putovanju, rekao je za BBC dužnosnik Bijele kuće upoznat s planovima.

Putovanje se smatra važnim za SAD jer će se Trump sastati s predsjednikom Xi Jinpingom u trenutku rastućeg gospodarskog i tehnološkog neprijateljstva između dviju zemalja.

Tko sve ide?

Kasno dodavanje Jensena Huanga skupini posebno je zanimljivo jer su Nvidijini napredni čipovi za umjetnu inteligenciju (AI) jedno od glavnih žarišta rivalstva između SAD-a i Kine. Huang također sjedi u Trumpovu Vijeću savjetnika za znanost i tehnologiju zajedno s drugim poslovnim liderima, uključujući Marka Zuckerberga iz Mete i Larryja Ellisona iz Oraclea.

Uz Huanga, Muska, Cooka i Finka, potpuni popis direktora koji se pridružuju Trumpu kao dio službene američke delegacije za Kinu uključuje:

Dinu Powell McCormick, predsjednicu i potpredsjednicu Mete

Kellyja Ortberga, predsjednika i glavnog direktora Boeinga

Ryana McInerneyja, glavnog direktora Vise

Stephena Schwarzmana, glavnog direktora Blackstonea

Briana Sikesa, glavnog direktora i predsjednika Cargilla

Jane Fraser, glavnu direktoricu Citija

Jima Andersona, glavnog direktora Coherenta

Henryja Lawrencea Culpa, glavnog direktora GE Aerospacea

Davida Solomona, glavnog direktora Goldman Sachsa

Jacoba Thaysena, glavnog direktora Illumine

i Michaela Miebacha, predsjednika Mastercarda

Posebno je zanimljivo i to što će Sanjay Mehrotra, glavni direktor Micron Technologyja, biti dio Trumpove delegacije.

Njegova prisutnost privlači pažnju jer je Peking 2023. ograničio korištenje određenih Micronovih čipova u ključnoj infrastrukturi zbog razloga nacionalne sigurnosti, potez za koji je kompanija rekla da je negativno utjecao na njezino poslovanje u Kini.

Poluvodiči i dalje ostaju središnji dio gospodarskog odnosa SAD-a i Kine, unatoč trajnim napetostima oko tehnologije i kontrola izvoza.

Pozvan u zadnji čas

Chuck Robbins, predsjednik i glavni izvršni direktor Cisca, bio je pozvan na putovanje, “ali ne može sudjelovati zbog objave poslovnih rezultata”, rekla je glasnogovornica kompanije.

Zajedno, ti direktori predstavljaju širok spektar američkih poslovnih interesa, od društvenih mreža i potrošačke elektronike do računalnih čipova i komercijalne proizvodnje.

Na prvotnom popisu nije bilo šefa Nvidije Jensena Huanga, čija je kompanija ključna u američko-kineskom rivalstvu oko računalnih čipova i umjetne inteligencije. No u iznenadnom razvoju događaja Huang se ukrcao u Air Force One za Peking tijekom zaustavljanja radi nadopune goriva u Anchorageu na Aljasci.

BBC doznaje da je Trump, kada je saznao da Huang nije na popisu direktora koji putuju, u utorak ujutro nazvao šefa Nvidije i osobno ga pozvao.

Dogovor oko Bliskog istoka

Trumpov posjet Kini bit će prvi posjet jednog američkog predsjednika toj zemlji u gotovo deset godina i predstavlja ključni test krhkog trgovinskog primirja između dviju država, nakon trgovinskog rata obilježenog uzajamnim carinama koje su u nekim trenucima prelazile 100 posto.

Očekuje se da će Trump pokušati nagovoriti Kinu, koja ovisi o jeftinoj iranskoj nafti, da pomogne u postizanju dogovora između Teherana i Washingtona kojim bi se okončao rat.

I Kina želi završetak sukoba. Rat je ograničio opskrbu naftom toj zemlji, smanjivši kupovnu moć drugih država diljem svijeta koje uvoze kinesku robu. No golema kineska naftna rezerva i raznoliki izvori energije zasad su joj pomogli da posljedice rata podnese bolje od mnogih susjednih zemalja.