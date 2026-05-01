Musk priznaje da je destilirao podatke OpenAI-ja za svoj xAI. Evo zašto je to kontroverzno

Elon Musk izjavio je u četvrtak da je njegov startup za umjetnu inteligenciju xAI koristio tehnologiju OpenAI-ja za treniranje vlastitih AI modela, u procesu koji se obično naziva destilacija. To je priznao tijekom unakrsnog ispitivanja u svojoj tužbi u kojoj optužuje konkurentsku AI tvrtku da je napustila obećanje o neprofitnoj strukturi prelaskom na model usmjeren na profit.

Odvjetnik OpenAI-ja upitao je Muska je li xAI ikada “destilirao” tehnologiju OpenAI-ja, na što je Musk odgovorio: “Općenito AI tvrtke destiliraju druge AI tvrtke”, prema The New York Timesu.

Destilacija podrazumijeva korištenje izlaza većeg AI modela za treniranje manjeg, a Musk je rekao da je xAI “djelomično” koristio tehnologiju OpenAI-ja za treniranje vlastitih AI modela.

Što je AI destilacija?

Destilacija koristi jedan AI model kako bi podučio manji, omogućujući slabijem modelu da radi učinkovitije uz manju potrošnju računalne snage. Ova metoda može se koristiti za treniranje manjeg modela bez visokih troškova koji su obično povezani s izradom AI modela od nule

Zašto je destilacija kontroverzna?

U središtu kontroverze oko destilacije nalazi se činjenica da jedna tvrtka u biti koristi podatke umjetne inteligencije druge tvrtke za treniranje vlastitog modela, bez velikih troškova istraživanja i razvoja. Treniranje AI modela poput ChatGPT-a i Googleovog Geminija može koštati više od 100 milijuna dolara, a očekuje se da će troškovi razvoja dodatno rasti s razvojem sofisticiranijih modela. DeepSeek, kineski AI startup optužen za destiliranje tehnologije OpenAI-ja i Anthropica, tvrdi da je treniranje njegova modela R1 koštalo samo 294.000 dolara. Anthropic je također naveo da destilacija predstavlja rizik za nacionalnu sigurnost, ističući u priopćenju ranije ove godine da destilirani modeli mogu imati nedostatak zaštitnih mehanizama, poput onih koji sprječavaju zlonamjerne aktere u stvaranju biološkog oružja ili provođenju kibernetičkih napada.

Inače, uvjeti korištenja OpenAI-ja zabranjuju korištenje izlaza za treniranje konkurentskih AI modela. OpenAI je ranije ove godine zabranio određene račune zbog sumnje na destilaciju, optuživši DeepSeek da je koristio tehnologiju OpenAI-ja za treniranje svog open-source modela, za koji tvrdi da je jeftiniji za korištenje i jednako ili čak učinkovitiji kao modeli vodećih AI tvrtki poput OpenAI-ja. Anthropic je također optužio DeepSeek i druge kineske tvrtke poput Moonshot AI i MiniMax za “kampanje industrijskih razmjera” u korištenju sposobnosti njegova AI modela Claude za unapređenje vlastitih modela. Anthropic je naveo da su prekršeni njihovi uvjeti korištenja te identificirao navodnih 16 milijuna interakcija koje su te tri tvrtke ostvarile s Claudeom putem približno 24.000 lažnih računa. Kada je Anthropic iznio optužbe o destilaciji, Musk je uzvratio na Twitteru podsjetivši na nagodbu od 1,5 milijardi dolara koju je Anthropic postigao prošle godine kako bi riješio tužbu u kojoj ga se optuživalo za korištenje piratiziranih knjiga za treniranje svojih AI modela.

