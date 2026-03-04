Muskov X zabranit će korisnicima zaradu ako objavljuju neoznačene AI-generirane ratne videozapise

Nakon vala lažnih ratnih snimki generiranih umjetnom inteligencijom, platforma X uvodi kazne za korisnike koji takav sadržaj objavljuju bez jasne oznake.

Elon Muskova platforma X, društvena mreža koja ima oko pola milijarde aktivnih korisnika mjesečno, suspendirat će korisnike iz programa zarade na objavama na 90 dana ako objave AI-generirane snimke oružanog sukoba bez oznake da je sadržaj stvoren umjetnom inteligencijom. Drugi prekršaj rezultirat će trajnom zabranom, objavila je tvrtka u utorak navečer, nakon što su prve dane sukoba u Iranu obilježile bujice lažnih snimki na internetu.

Na X-u, kao i na Instagramu i Facebooku, koje vodi Meta, pojavile su se brojne lažne scene s bojišta, uključujući snimku iranskih raketa koje progone i obaraju američki zrakoplov, koju je, prema provjerama BBC Verifyja, pogledalo 70 milijuna ljudi, kao i drugi video u kojem je umjetna inteligencija zamijenila dim s mjesta stvarnog raketnog napada lažnom vatrenom kuglom višestruko većom od stvarne.

Korisnici na X-u mogu zarađivati stotine dolara mjesečno u okviru oglašivačkog modela platforme ako izgrade značajan broj pratitelja, približno 100.000, što potiče stvaranje šokantnih viralnih objava, piše The Guardian.

Lako je dovesti u zabludu

Nikita Bier, voditelj proizvoda na platformi X, rekao je da je u vrijeme rata ključno da ljudi imaju pristup autentičnim informacijama s terena. “S današnjim AI tehnologijama vrlo je jednostavno stvoriti sadržaj koji može dovesti ljude u zabludu”.

I drugi lažni videozapisi rata postigli su velik doseg. Jedna snimka koja kruži Instagramom, a navodno prikazuje golemi požar nakon što je “Iran uništio američku zračnu bazu u Rijadu”, također je lažna i utvrđeno je da se radi o 18 mjeseci starim snimkama posljedica izraelskog napada na naftnu rafineriju u Hodeidi u Jemenu.

Organizacija za provjeru činjenica Full Fact iz Ujedinjenog Kraljevstva upozorila je da sve češće vidi kako umjetna inteligencija dodatno ubrzava širenje dezinformacija na društvenim mrežama.

Lako se i masovno dijele

Steve Nowottny, urednik u Full Factu, rekao je da smo posljednjih dana vidjeli brojne primjere AI slika koje se dijele na različitim društvenim mrežama kao da su stvarne, uključujući lažne fotografije nosača zrakoplova i Burj Khalife u plamenu te sliku koja navodno prikazuje tijelo ajatolaha Hamneija.

“Čak i kada su AI slike očito loše kvalitete ili još uvijek imaju vidljiv vodeni žig, često vidimo da se masovno dijele, a golema količina takvog lažnog sadržaja te lakoća s kojom se stvara i širi predstavlja ozbiljan razlog za zabrinutost.”

Sam Stockwell, koji istražuje umjetnu inteligenciju u internetskim informacijama pri britanskom Centru za nove tehnologije i sigurnost, rekao je da se čini kako se pojavljuje novi trend u kojem korisnici od AI chatbotova traže da provjere jesu li videozapisi lažni i generirani umjetnom inteligencijom.