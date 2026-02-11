Muskov xAI ostao bez drugog suosnivača u 48 sati. Što se to događa u kompaniji od 250 milijardi dolara?

Jimmy Ba napustio je kompaniju u utorak poručivši da će “ova godina vjerojatno biti najvažnija za budućnost naše vrste”. Samo dan ranije xAI je napustio i drugi suosnivač, Tony Wu.

Suosnivač xAI-ja Jimmy Ba izjavio je da je u utorak napustio startup Elona Muska. “Vrijeme je da ponovno uskladim ‘gradient’ s velikom slikom. 2026. će biti luda i vjerojatno najzaposlenija (i najvažnija) godina za budućnost naše vrste”, napisao je Ba na platformi X.

Ba je izravno odgovarao Musku. Vodio je velik dio kompanije sve do kraja prošle godine, kada su neke njegove odgovornosti podijeljene između dvojice drugih suosnivača, Tonyja Wua i Guodonga Zhanga, rekli su izvori upoznati s promjenama za Business Insider. Ba je ranije također vodio tim koji je nadzirao više od tisuću AI tutora, prema organizacijskoj shemi iz prošle godine. Tu je ulogu u rujnu preuzeo Diego Pasini.

Reorganizacija posla

Ba je drugi suosnivač koji je napustio tvrtku u manje od 48 sati. Wu je u ponedjeljak navečer objavio da je dao ostavku u AI startupu. Njegov Slack račun deaktiviran je neposredno prije objave. Uoči Wuova odlaska, xAI je prošao kroz još jednu reorganizaciju, a dio njegovih odgovornosti prebačen je pod Zhanga.

Osim rada u xAI-ju, Ba je docent na Odsjeku za računalne znanosti Sveučilišta u Torontu. Doktorirao je na tom sveučilištu pod mentorstvom nobelovca Geoffreyja Hintona, kojeg se često naziva “kumom umjetne inteligencije”.

Odgovoe “woke” chatbotovima

Musk je osnovao xAI 2023. godine zajedno s još 11 suosnivača. Šestorica su u međuvremenu napustila tvrtku — petorica tijekom protekle godine. Kompaniju je, rekao je, osnovao kao alternativu onome što naziva “woke” chatbotovima, poput OpenAI-jeva ChatGPT-a. Tijekom protekle godine kompanija je postala poznata po pomicanju granica. Prošlog srpnja xAI je lansirao provokativni digitalni avatar pod imenom “Ani”, a njegov chatbot Grok upustio se u antisemitski ispad. Nedavno se xAI našao pod kritikama nakon što je Grok počeo generirati seksualne slike stvarnih osoba bez njihova pristanka kao odgovor na upite korisnika na platformi X. Negativne reakcije javnosti naposljetku su potaknule tvrtku da ograniči Grokove mogućnosti generiranja slika na X-u

Prošlog tjedna Musk je objavio da će se xAI spojiti s njegovom svemirskom tvrtkom SpaceX. Prema navodima medija, kompanija se priprema za inicijalnu javnu ponudu dionica ove godine, koja bi SpaceX mogla procijeniti na 1,5 bilijuna dolara.