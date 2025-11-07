Musku odobren najveći paket plaće u povijesti. “Drugi su dosadni, kod nas je prava zabava!”

Prijedlog je odobren s više od 75 posto glasova podrške, a Musk je energično stupio na pozornicu tijekom godišnje skupštine tvrtke u tvornici u Austinu u Texasu, u pratnji robota koji plešu.

Direktor tvrtke Tesla Elon Musk u četvrtak je dobio odobrenje dioničara za najveći paket plaće u povijesti korporativnog poslovanja, nakon što su investitori podržali njegovu viziju transformacije proizvođača električnih vozila u giganta umjetne inteligencije i robotike.

Prijedlog je odobren s više od 75 posto glasova podrške, a Musk je energično stupio na pozornicu tijekom godišnje skupštine tvrtke u tvornici u Austinu u Texasu, u pratnji robota koji plešu. Musk, koji je već najbogatiji čovjek na svijetu, mogao bi kroz sljedeće desetljeće ostvariti do bilijun dolara u dionicama, iako bi obavezna plaćanja tu vrijednost smanjila na oko 878 milijardi dolara, piše Reuters.

Ova odluka ključna je za budućnost Tesle i njezinu tržišnu vrijednost, koja uvelike ovisi o Muskovoј viziji razvoja autonomnih vozila, mreže robotaksija u SAD-u i prodaje humanoidnih robota, unatoč činjenici da je njegova krajnje desna politička retorika ove godine naštetila ugledu marke Tesla.

Ne novo poglavlje, već knjiga

Upravni odbor Tesle upozorio je da bi Musk mogao napustiti tvrtku ako ne dobije odobreni paket plaće. Iako su neki ulagači smatrali da je riječ o “nevjerojatno skupom i nepotrebnom” potezu, mnogi su ga vidjeli kao način zadržavanja Muska i vjeruju da će ambiciozni ciljevi iz paketa donijeti dobit i dioničarima.

“Ono na što se sada pripremamo nije samo novo poglavlje u povijesti Tesle, već nova knjiga”, rekao je Musk pred oduševljenim dioničarima. Na pozornici je potom iznio niz obećanja – među njima početak proizvodnje Cybercaba, dvosjednog autonomnog robotaksija, u travnju, te predstavljanje nove generacije električnog sportskog automobila Roadster. Dodao je i da će Tesli trebati “gigantska tvornica čipova” za proizvodnju AI čipova te da bi tvrtka mogla suraditi s Intelom.

Dioničari su također ponovno izabrali trojicu članova upravnog odbora, glasali za godišnje izbore svih članova odbora te odoborili novi plan plaća koji zamjenjuje prethodni paket za Muska, trenutačno blokiran na sudu.

“Druge skupštine dioničara su dosadne, ali naše su prave zabave”, rekao je Musk. “Pogledajte ovo – potpuno ludo!”

Tijesno bez svojih glasova

Dioničari su također glasali za to da Tesla investira u Muskovo startup poduzeće za umjetnu inteligenciju, xAI, iako je zabilježen velik broj suzdržanih glasova. To bi, prema mišljenju Jessice McDougall, partnerice u savjetodavnoj firmi Longacre Square, moglo odražavati oprez velikih ulagača koji ne žele podržati takvu povezanost bez čvršćeg nadzora uprave.

“Mnogi će investitori“, rekla je McDougall, “od uprave očekivati jamstva da postoje jasne granice kako bi se spriječilo preklapanje poslovanja.”

Pobjeda za Muska bila je široko očekivana, jer mu je dopušteno glasati s otprilike 15 posto vlasničkog udjela nakon što je Tesla preselio sjedište iz Delawarea u Texas. No, isključujući Muskove glasove, većina bi bila dovoljno tanka da bi u tipičnoj kompaniji potaknula reviziju plaće izvršnog direktora, izjavila je Jessica Strine, direktorica savjetodavne tvrtke Jasper Street Partners.

“No u Tesli”, dodala je, “realno gledano – takva se revizija neće dogoditi.”