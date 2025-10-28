Musk pokrenuo Grokipediju, konkurenta Wikipediji

Elon Musk je pokrenuo ranu verziju enciklopedije pokretane umjetnom inteligencijom pod nazivom Grokipedia.

Izvršni direktor SpaceX-a Elon Musk prošli je mjesec objavio da radi na konkurentu Wikipediji nakon prijedloga Davida Sacksa, tehnološkog mogula koji radi u administraciji američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Musk, koji je podržao njemačku krajnje desničarsku ekstremističku stranku AfD, prethodno je kritizirao Wikipediju nazivajući je pristranom te je u mnogim svojim člancima citirao novinske kuće poput The New York Timesa i NPR-a kao izvore.

U objavi na X-u, Musk je rekao da je lansiranje samo Grokipedia verzija 0.1, ali da će kasnija verzija 1.0 biti 10 puta bolja. Međutim, tvrdio je da je trenutna verzija bolja od Wikipedije. Stranica nakon pokretanja u ponedjeljak nije bila dostupna nekoliko sati.

Stranica Grokipedia.com ima traku za pretraživanje na tamnoj pozadini i navodi da je zabilježila 885.279 članaka, koji izgledaju kao da su u stilu Wikipedije.

Za usporedbu, web stranica Wikipedije izjavila je da je do utorka imala preko 7 milijuna članaka. Članke Wikipedije također piše i uređuje zajednica volonterskih pisaca i urednika, dok se čini da Grokipediju isključivo generira umjetna inteligencija.

Grokipedia predstavlja najnoviju primjenu xAI-jevih chatbotova u Muskovim projektima nakon što je chatbot Grok integriran u platformu X.

Međutim, kako su primijetili mnogi mediji i korisnici X-a, i Grok chatbot i sama Grokipedia često navode Wikipediju kao izvor kada ih korisnici upitaju.

U izjavi podijeljenoj za CNBC, glasnogovornik Zaklade Wikimedia rekao je da je tvrtka još uvijek u procesu razumijevanja kako Grokipedia funkcionira, ali je dodao da su se alternativne verzije Wikipedije pojavljivale i prije i nisu ometale njezin rad.

Na pitanje o optužbama za pristranost, glasnogovornik je rekao da je Wikipedia napisana kako bi informirala milijarde čitatelja bez promicanja određenog gledišta, dodajući da su za razliku od novijih projekata, Wikipedijine ciljevi jasni. Ima transparentne politike, rigorozan nadzor i snažnu kulturu kontinuiranog poboljšanja.

Suosnivač Wikipedije Jimmy Wales navodno je prošli tjedan za Washington Post rekao da nema velika očekivanja od Grokipedije jer jezični modeli umjetne inteligencije nisu dovoljno sofisticirani i da će biti puno pogrešaka.