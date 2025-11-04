Najveći fond na svijetu okreće leđa Musku: Protivi se bonusu teškom bilijun dolara

Norveški državni investicijski fond, sedmi najveći dioničar Tesle, usprotivio se odluci o isplati astronomskog kompenzacijskog paketa izvršnom direktoru Elonu Musku, koji uključuje dionice vrijedne gotovo bilijun dolara.

Norveški državni investicijski fond, najveći na svijetu, objavio je u utorak da će glasati protiv odobrenja prijedloga kompenzacijskog paketa za izvršnog direktora Tesle, Elona Muska, koji uključuje dionice vrijedne do bilijun dolara, na godišnjoj skupštini koja će se održati ovog tjedna.

Teslini ulagači odlučit će 6. studenoga hoće li odobriti ovaj paket – vjerojatno najveći kompenzacijski dogovor za jednog direktora u povijesti – koji su kritičari nazvali pretjeranim. Za sada je norveški fond najveći vanjski investitor Tesle koji je javno objavio kako će glasati. Sljedeći po veličini, američki fond Baron Capital, u ponedjeljak je izjavio da će podržati Muskov plan isplate, piše Reuters.

Najveći institucionalni ulagači tvrtke, uključujući BlackRock, Vanguard i State Street, još nisu otkrili svoje planove glasanja.

Uprava Tesle poziva dioničare da podrže prijedlog, a predsjednica odbora Robyn Denholm prošlog je tjedna upozorila da bi Musk mogao napustiti tvrtku ako dogovor bude odbijen.

“Nije u skladu s našim stajalištima”

Premda bi paket Musku mogao donijeti dionice vrijedne do bilijun dolara tijekom deset godina, trošak tih dionica u trenutku dodjele bit će odbijen, pa bi stvarna vrijednost za Muska iznosila oko 878 milijardi dolara, prema analizi Reutersa.

“Jako cijenimo golemu vrijednost stvorenu pod vodstvom gospodina Muska, zabrinuti smo zbog ukupne veličine nagrade, razrjeđivanja udjela i nedostatka mjera koje bi smanjile ovisnost o jednoj osobi. To je u skladu s našim stajalištima o naknadama za rukovoditelje”, stoji na mrežnim stranicama Norges Bank Investment Managementa (NBIM).

Fond, koji je sedmi najveći dioničar Tesle s udjelom od 1,12 posto vrijednim 17 milijardi dolara, također je glasao protiv Muskovog prethodnog kompenzacijskog plana, što je izazvalo njegovu burnu reakciju – odbio je, između ostalog, poziv na konferenciju u Oslu.

Više je skupina pokušalo, ali bezuspješno, blokirati rekordne isplate Musku, uključujući i kompenzacijski plan iz 2018. godine vrijedan 56 milijardi dolara, koji su dioničari ponovno odobrili prošle godine, iako pravni postupci još traju.

Koliko će zaraditi?

NBIM je u utorak također objavio da će glasati protiv dvoje od troje Teslinih direktora koji su na reizboru – Kathleen Wilson-Thompson i Ire Ehrenpreisa – dok će podržati Joea Gebbiu, koji se odboru pridružio 2022. godine.

Norveški fond, čija ukupna imovina iznosi 2,1 bilijun dolara, rekao je i da će glasati protiv Teslina prijedloga općeg plana dodjele dionica, koji je namijenjen svim zaposlenicima, ali ga uprava može koristiti i za dodatne Muskovske beneficije.

Tesla tvrdi da Musk neće zaraditi “ništa” ako tržišna vrijednost tvrtke ne poraste značajno te da će maksimalna nagrada biti isplaćena samo ako kompanija ostvari niz ciljeva – ponajprije tržišnu kapitalizaciju od 8,5 bilijuna dolara, što bi značilo gotovo šestostruki rast.

Ipak, prema mišljenju stručnjaka za rukovoditeljske naknade i tržišne procjene, Musk bi mogao zaraditi desetke milijardi dolara čak i bez ispunjavanja većine tih ciljeva.