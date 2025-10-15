Kako hrvatske web trgovine mogu uspjeti na stranim tržištima? Evo savjeta stručnjaka

Hrvatske web trgovine nisu prisutne u inozemstvu u dovoljnoj mjeri – tek manji broj tamo bilježi relevantne prihode. Nikola Ilchev predstavio je svoja iskustva i preporuke za uspješan izlazak na strana tržišta.

Bugarski stručnjak za e-Commerce Nikola Ilchev održao je predavanje o prodaji izvan granica na Cro Commerce konferenciji održanoj u utorak u Mozaik centru u Zagrebu.

Istaknuo je kako strane e-commerce kompanije čija su domaća tržišta zasićena dolaze na rumunjsko i bugarsko tržište koja još uvijek bilježe rast.

Istraživanje koje je proveo na hrvatskom tržištu pokazalo je kako su hrvatskim kupcima na internetu najvažnije niže cijene i popusti, ali i brža dostava. Anketa među hrvatskim web trgovcima otkrila mu je kako hrvatski web trgovci u pravilu još nisu iskoristila strana tržišta u dovoljnoj mjeri. U inozemstvu ih ne prodaje 42,3 posto, dok ih 38,2 posto prodaje, ali ta prodaja čini manje od 10 posto prometa. Tek sedam posto hrvatskih web trgovaca ima barem 30 posto prihoda iz inozemstva.

Važni su lokalni partneri i pouzdani brendovi za naplatu i dostavu

Prekograničnu prodaju smatra važnom jer povećava prihode, diverzificira rizik, otvara nove kategorije proizvoda te jača ugled brenda vani, ali i u domovini (‘oni su međunarodni brend’),

Preporučio im je da za veći uspjeh na stranim tržištima pronađu lokalne partnere koji im mogu pomoći za lokalno razumijevanje e-commercea. Istaknuo je kako se to ne odnosi samo na prijevod, već je važno imati redovite sastanke kako bi se znalo što se događa na tržištu – što rade konkurentske trgovine, politika, kupci, mladi…

Osim toga, važno je steći povjerenje izborom pouzdanih lokalnih partnera. Kupci moraju vidjeti logotipe payment i dostavnih kompanija kojima vjeruju i koje imaju dobar ugled na tržištu.

Važno je i prilagoditi cijene i ponudu tržištu. Naveo je primjer sportske web trgovine koja se na rumunjskom tržištu fokusirala na prodaju igračaka jer je to ‘bolje išlo’.

Spomenuo je i lokalne marketinške platforme koje se u Hrvatskoj malo koriste iz njemu nepoznatih razloga, kao i obvezno praćenje popularnosti skupina proizvoda na određenom tržištu.