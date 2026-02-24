Strujni krug pokreće savjetovanje za ugradnju punionica uoči turističke sezone

Hrvatska nacionalna udruga za e-mobilnost Strujni krug pokrenula je novu inicijativu usmjerenu na proširenje mreže punionica za električna vozila pred nadolazeću turističku sezonu, s ciljem jačanja infrastrukture i dodatnog pozicioniranja Hrvatske kao moderne i zelene turističke destinacije.

Udruga Strujni krug pružat će savjetodavnu podršku svim zainteresiranim poslovnim subjektima i iznajmljivačima, uključujući preporuke optimalnog tipa punionice (AC ili DC), modela financiranja te tehničkih rješenja prilagođenih specifičnim potrebama objekata. Uz to, članovima će biti dostupni i posebni uvjeti te partnerski popusti za nabavu i instalaciju opreme.

“Pozivamo ugostitelje, vlasnike apartmana, hotele i druge poslovne subjekte da se uključe u ovu inicijativu i prije turističke sezone podignu svoju infrastrukturu na višu razinu. Ugradnja punionica danas više nije dodatna usluga, nego konkurentska prednost koja izravno utječe na izbor destinacije i zadovoljstvo gostiju,“ poručuju iz Strujnog kruga. Prijaviti se možete putem poveznice https://forms.gle/JX5k2SsvcnsU8AHR8

Prema procjenama, na hrvatskim cestama se ove sezone očekuje više od 80.000 električnih vozila što dostupnost punionica čini jednim od ključnih faktora konkurentnosti turističkog sektora.

Sve veći broj međunarodnih platformi za rezervaciju smještaja već omogućuje filtriranje objekata prema dostupnosti EV punionica, čime infrastruktura za punjenje postaje važan element odabira smještaja i turističke destinacije.

Potrebu za jačanjem infrastrukture potvrđuju i novi podaci europske udruge proizvođača automobila (ACEA), prema kojoj su potpuno električni automobili krajem 2025. godine činili oko četvrtinu tržišta, dok vozila koja u sebi imaju bateriju čak dvije trećine. Procjene govore da će Europi do 2030. trebati oko 8,8 milijuna javnih punjača kako bi mreža mogla pratiti ubrzani rast električne mobilnosti.

Udruga naglašava kako je razvoj infrastrukture za punjenje električnih vozila jedan od ključnih preduvjeta daljnjeg rasta e-mobilnosti, ali i važan element održivog razvoja turizma i gospodarstva u Hrvatskoj.