Eleport će uložiti 35 milijuna eura u punionice za električne aute, dio i u Hrvatskoj

Europska investicijska banka Eleportu će pozajmiti 35 milijuna eura namijenjenjih za gradnju 250 brzih punionica u osam europskih država uključujući Hrvatsku.

Estonska tvrtka Eleport koja je nedavno kod King Crossa otvorila najveću punionicu za električne automobile u Hrvatskoj, dobila je od Europske investicijske banke (EIB) zajam od 35 milijuna eura.

Taj kredit iskoristiti će za postavljanje više od 250 brzih punionica u glavnim trgovačkim i poslovnim centrima u Hrvatskoj, Češkoj, Estoniji, Latviji, Litvi, Poljskoj, Slovačkoj i Sloveniji.

Punionice s 400 kilovata po priključku

Svaka stanica imat će do 12 priključaka za punjenje, s izlaznom snagom do 400 kilovata po priključku, što vozačima omogućuje brzo punjenje dok obavljaju svoje svakodnevne aktivnosti. Projekt gradnje 250 brzih punionica planiraju dovršiti do 2028. godine.

Iz EIB-a ističu kako njihovi zajmovi doprinose ciljevima Europske unije u smanjenju onečišćenja koje uzrokuju automobili i poticanju regionalnog razvoja. Prilagođene financijske strukture omogućuju EIB-u da podupire perspektivne tvrtke u ranim fazama rasta preuzimanjem većeg kreditnog rizika, zahvaljujući potpori programa InvestEU.

“Širenje infrastrukture za brzo punjenje ključno je za ubrzavanje prijelaza na električnu mobilnost i smanjenje emisija iz cestovnog prometa”, izjavio je potpredsjednik EIB-a Karl Nehammer. “Ova operacija pokazuje kako možemo osigurati inovativno, dugoročno financiranje brzo rastućim tvrtkama koje razvijaju održivu infrastrukturu s velikim učinkom.”

Povezivanje Baltika i Jadrana

Eleport već upravlja s više od 400 brzih punionica (DC) u šest zemalja – Estoniji, Latviji, Litvi, Poljskoj, Sloveniji i Hrvatskoj – te gradi “Električnu jantaranu cestu”, mrežu inspiriranu drevnim trgovačkim rutama poznatima kao Jantarna cesta, koje su povezivale baltičku i jadransku obalu. Projekt će vozačima koji prelaze granice omogućiti korištenje jedne aplikacije za brzo punjenje duž cijele mreže.

“Ovaj zajam EIB-a važan je korak u širenju pouzdane i visokokvalitetne infrastrukture za punjenje diljem srednje i istočne Europe”, rekao je glavni izvršni direktor Eleporta Jakub Miler. “Naš je cilj da vozači električnih vozila mogu stati ondje gdje već ionako trebaju biti, kratko se priključiti na punjenje i nastaviti sa svojim danom.”

Projekt je u potpunosti usklađen s klimatskim ciljevima EU-a te ga je EIB klasificirao kao stopostotnu klimatsku akciju i doprinos zaštiti okoliša.

Ugovor o zajmu EIB-a poduprt je programom InvestEU, čiji je cilj potaknuti više od 372 milijarde eura dodatnih ulaganja u razdoblju od 2021. do 2027. godine. Program InvestEU mobilizira ulaganja u prioritete politika EU-a poput zelene tranzicije, konkurentnosti, inovacija i održive infrastrukture.

