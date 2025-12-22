Kod King Crossa otvorena punionica za 20 električnih vozila, najveća u Hrvatskoj

Trgovački centar King Cross dobio je najveću punionicu za električne automobile u Hrvatskoj. Čak 20 punjača trebali bi osigurati brzo punjenje bez čekanja. Blizina zapadnog izlaza iz grada lokaciju čini pogodnom i za one koji prolaze pored Zagreba.

Najveći kompleks punionica za električne automobile u Hrvatskoj otvoren je u trgovačkom centru King Cross Zagreb. Sastoji se od 20 punjača, od čega je 12 ultra-brzih DC punjača snage do 400 kW po priključku i osam AC punjača temeljenih na četiri AC stanice snage do 11 kW.

Punjače je postavila estonska tvrtka Eleport, koja je u lipnju najavljivala postavljanje ultrabrzih punjača na 30 lokacija u trgovačkim centrima u Hrvatskoj i Sloveniji.

Dva shopping centra i dodatne trgovine

Nova natkrivena punionica nalazi se na adresi Velimira Škorpika 34 kako bi vozači koji koriste brzo punjenje mogli to vrijeme utrošiti u nekom od obližnjih trgovina. Osim shopping centra King Cross, na manje od 500 metara udaljenosti nalaze se Lesnina i Bauhaus, a na manje od kilometra Family Mall i Pevex.

Ukupna priključna snaga lokacije iznosi 1,3 MW (1300 kW), a energija se dinamički raspodjeljuje među DC punjačima kako bi se osigurala visoka učinkovitost i optimalno vrijeme punjenja, neovisno o broju vozila koja se istovremeno pune. Punjenjem se može upravljati putem Eleport aplikacije.

Lokacija King Cross Zagreb odabrana je zbog svoje strateške pozicije na zapadnom ulazu u grad, u blizini zagrebačke zaobilaznice i mnogih ruta.