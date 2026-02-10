Devet najpoznatijih otmica bogataša koje nisu završile tragično – a neke su imale neobične preokrete

Otmice bogatih i slavnih ne završavaju uvijek tragično – donosimo pregled najpoznatijih slučajeva koji su imali sretan ishod. Neke od tih priča, međutim, obilježili su neobični preokreti i ni danas nisu u potpunosti razjašnjene.

Potraga za Nancy Guthrie, majkom voditeljice emisije Today Savannah Guthrie, ušla je u drugi tjedan u bez ikakvog traga o 84-godišnjoj Guthrie i bez javno identificiranih osumnjičenika. Dok Savannah Guthrie apelira na javnost za pomoć, povijest ipak nudi tračak nade, jer su brojne otmice visokog profila završile sretnim ishodom.

Neke od najzloglasnijih otmica u povijesti — od bebe slavnog zrakoplovca Charlesa Lindbergha do nespretnog pokušaja otmice prve supruge Ruperta Murdocha — završile su tragično. No mnoge druge — uključujući i one navedene u nastavku — razriješene su tako da je žrtva na kraju ponovno bila zajedno sa svojim najmilijima.

2006. Kim Kardashian

foto: Jamie McCarthy/Getty Images via AFP

Kardashian je tijekom ciljane pljačke u hotelu Hôtel de Pourtalès za vrijeme Pariškog tjedna mode 2016. bila vezana, začepljenih usta i zaključana u kupaonici. Razbojnici su ukrali nakit u vrijednosti od približno 10 milijuna dolara, uključujući dijamantni prsten vrijedan oko četiri milijuna dolara. Iako je bila zatočena samo kratko vrijeme prije nego što su pljačkaši pobjegli, kasnije je javno govorila o traumi, rekavši da se bojala za vlastiti život. Na kraju Kardashian nije pretrpjela fizičke ozljede, a u svibnju je osam muškaraca osuđeno za taj zločin, s kaznama zatvora u rasponu od tri do osam godina.

2003. Eddie Lampert

foto: Gregory Bull/AP via Guliver

Predsjednik ESL Investmentsa Lampert nalazio se na 288. mjestu Forbesove liste 400 najbogatijih, s neto imovinom od 800 milijuna dolara, kada je otet u Greenwichu, u američkoj saveznoj državi Connecticut. Nakon manje od dva dana zatočeništva u motelu, Lampert je ostavljen neozlijeđen na nepoznatoj lokaciji, nakon što je obećao platiti otkupninu od pet milijuna dolara, koju nikada nije platio. Počinitelji su uhićeni nekoliko dana kasnije. “Neizgovoreni strah vrlo bogatih jest da su jednako ranjivi”, napisao je New York Times u članku iz 2003. o toj otmici.

1994. Alfredo Harp Helú

foto: Aynsley Floyd/AP via Guliver

Alfredo Harp Helú, suosnivač Accivala (koji je kasnije postao Banamex, jedna od najvećih banaka u Meksiku), otet je 1994. u Ciudad de Méxicu dok je putovao na posao. Harp Helú bio je zatočen 106 dana od strane organizirane kriminalne skupine, ali je u siječnju 1995. pušten živ nakon što je plaćena otkupnina, iako meksičke vlasti i obitelj nisu javno potvrdile njezin iznos. Nekoliko osoba povezanih s otmicom kasnije je uhićeno u nizu operacija koje su provele meksičke vlasti, a više članova kriminalne mreže osuđeno je i kažnjeno dugotrajnim zatvorskim kaznama.

1989. Gayle Cook

U ožujku 1989. Gayle Cook, milijarderka i suosnivačica proizvođača medicinskih uređaja Cook Group, oteta je iz svog doma u Bloomingtonu, u američkoj saveznoj državi Indiana, od strane Arthura Curryja, bivšeg investicijskog brokera čija je financijska karijera propala. Curry je Cook držao zatočenu otprilike 26 sati, vezao je ljepljivom trakom i iznio niz detaljnih zahtjeva za otkupninu, uključujući 1,7 milijuna dolara u gotovini i zlatu. Savezne vlasti pratile su pokušaj iznude, a agenti FBI-ja uhitili su Curryja tijekom inscenirane predaje otkupnine. Kasnije je osuđen i osuđen na 32 godine zatvora u saveznom zatvoru. U trenutku smrti u kolovozu, u dobi od 91 godine, Cook je imala procijenjenu neto imovinu od 5,8 milijardi dolara.

1983. Freddy Heineken

foto: ANP/AFP via Guliver

Freddy Heineken, milijarder i predsjednik pivovare Heineken, otet je zajedno s vozačem 9. studenoga 1983. ispred sjedišta tvrtke u Amsterdamu. Dvojica muškaraca držana su 21 dan u ćeliji unutar skladišta u zapadnom Amsterdamu, dok su otmičari zahtijevali otkupninu od 11 milijuna dolara (što bi danas odgovaralo iznosu od oko 30 milijuna dolara). Nakon što je otkupnina isplaćena u više valuta, Heineken i njegov vozač pušteni su neozlijeđeni te ih je kasnije pronašla policija. Nizozemske vlasti uspjele su vratiti veći dio otkupnine, a otmičari su na kraju uhićeni, izručeni i osuđeni, uz zatvorske kazne u rasponu od devet do dvanaest godina. “Trebalo nas je osigurati za cijeli život — a to nije značilo iza rešetaka. Žrtva je morala biti netko za koga se visoka otkupnina može brzo platiti”, u šali je rekao Cor van Hout, jedan od osuđenih otmičara i glavni organizator plana.

1974. Patty Hearst

foto: AP via Guliver

Patty Hearst, 19-godišnja unuka novinskog magnata Williama Randolpha Hearsta, oteta je u veljači 1974. iz stana u Berkeleyju, u američkoj saveznoj državi Kaliforniji, od strane pripadnika Symbionese Liberation Armyja, male lijevo orijentirane militantne skupine. Otmicari su zahtijevali da obitelj Hearst kao uvjet za njezino oslobađanje podijeli hranu u vrijednosti od nekoliko milijuna dolara siromašnima. Hearst je bila zatočena nekoliko tjedana, tijekom kojih se činilo da je prihvatila ideologiju skupine te je kasnije sudjelovala u oružanoj pljački banke. Nikada nije puštena na slobodu. U rujnu 1975., više od godinu dana nakon otmice, uhitile su je savezne vlasti, 1976. osuđena je za pljačku banke i osuđena na sedam godina zatvora. Međutim, predsjednik Jimmy Carter joj je 1979. ublažio kaznu, a predsjednik Bill Clinton dodijelio joj je potpuno pomilovanje 2001. godine.

1973. Paul Getty III

foto: Alamy via Guliver

Maloljetni unuk naftnog magnata J. Paula Gettyja, tada najbogatijeg čovjeka na svijetu, otet je u Rimu u srpnju 1973., a talijanski kriminalci koji su stajali iza otmice zahtijevali su oko 17 milijuna dolara za njegovo oslobađanje. Stariji Getty isprva je odbio platiti ijedan cent otkupnine, slavno izjavivši: “Imam još 14 unučadi; ako platim ijedan peni, imat ću 14 otetih unuka.” To se promijenilo nakon što su otmičari jednom talijanskom listu poslali jedno uho tinejdžera, zajedno s pramenom njegove kose. Nakon određenih pregovora, Getty je pristao platiti oko četiri milijarde talijanskih lira, što je tada odgovaralo iznosu od 3,2 milijuna dolara, znatno manje od početno traženih 17 milijuna dolara (iako je zahtijevao da mu otac Gettyja III. vrati milijun dolara). Getty III. potom je pušten u prosincu, nakon otprilike pet mjeseci zatočeništva, a nekoliko njegovih otmičara, pripadnika bande povezane s kalabrijskom mafijom, uhićeno je 1974. godine.

1971. Theo Albrecht

foto: Alamy via Guliver

Suosnivač diskontnog lanca supermarketa Aldi otet je uz prijetnju oružjem u Njemačkoj 29. studenoga 1971. te je 17 dana držan zatvoren u ormaru, ali je pušten nakon što je plaćena otkupnina od sedam milijuna njemačkih maraka (što je tada iznosilo približno dva milijuna dolara). Obojica otmičara na kraju su završila iza rešetaka. Paul Kron, osuđeni provalnik poznat pod nadimkom “Dijamantni Paul”, brzo je otkriven nakon što je pokušao platiti robu novčanicom od 500 njemačkih maraka koja je bila povezana s otkupninom. Njegov suučesnik, Heinz-Günther Ollenburg, bivši odvjetnik, pobjegao je u Meksiko prije nego što je uhićen i izručen kako bi se suočio s optužbama. Albrecht je čak pokušao prijaviti otkupninu kao porezno priznati poslovni trošak.

1963. Frank Sinatra Jr.

foto: Alamy via Guliver

Devetnaestogodišnji sin legendarnog pjevača Franka Sinatre otet je u prosincu 1963. dok je boravio u motelu u Lake Tahoeu, u saveznoj državi Kaliforniji, gdje je trebao nastupiti. Trojica muškaraca otela su ga uz prijetnju oružjem i zatražila otkupninu od 240.000 dolara. Sinatra Jr. bio je zatočen dva dana te je pušten neozlijeđen nakon što je otkupnina plaćena. Otmičari, Barry Keenan, Joseph Amsler i John Irwin, uhićeni su u roku od nekoliko dana i osuđeni na saveznom sudu, pri čemu su Keenan i Amsler dobili doživotne zatvorske kazne. Keenan je tvrdio da je Sinatra Jr. bio suučesnik u otmici, no nikada nisu pronađeni dokazi koji bi to potvrdili.

Martina Di Licosa, novinarka Forbesa (link na originalan članak)