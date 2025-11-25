Direktor velikog pizza lanca koji posluje u Hrvatskoj dobio otkaz – presudila mu piletina

Ranije ovog mjeseca lanac je objavio da se broj prodanih pizza smanjio u posljednja tri mjeseca, a direktor Andrew Rennie procijenio je da je prostor za rast iscrpljen te da se kompanija treba okrenuti novim segmentima poslovanja.

Direktor Domino’sa Andrew Rennie odstupio je s dužnosti, a kao glavni razlog spominje se njegovo nastojanje da se brend dodatno odmakne od osnovnog pizza-poslovanja.

Lanac Domino’s priopćio je da će ga privremeno zamijeniti dosadašnja glavna operativna direktorica Nicola Frampton. Renniejev iznenadni odlazak uslijedio je nakon što je dao naslutiti da se britansko tržište pizze približava zasićenju, kazavši za Financial Times da u toj kategoriji više nema “velikog rasta”.

Raste potražnja za piletinom

U rujnu je Domino’s lansirao podbrend Chick ‘N’ Dip kako bi iskoristio naglo rastuću potražnju za piletinom u Ujedinjenom Kraljevstvu, a koji se sada proširio na oko 200 lokacija. Tvrtka je navela da i dalje planira šire lansiranje tog brenda diljem svoje mreže sljedeće godine.

Međutim, kako doznaje novinska agencija PA, postojala su neslaganja između uprave i Rennieja oko njegova fokusa i pristupa glavnom pizza-segmentu poslovanja.

U utorak je predsjednik uprave Ian Bull rekao da “uprava smatra da postoji niz prilika za daljnji rast i stvaranje vrijednosti u osnovnom Domino’sovom poslovanju”. Dodao j da su “usredotočeni na pronalazak pravog izvršnog direktora koji će voditi disciplinirano provođenje strategije rasta, zajedno s novim financijskim direktorom i ostatkom vodstva, uz snažan fokus na povrat ulaganja za dioničare.”, piše The Standard.

Pizza Hut zatvorio 60 lokacija

Ranije ovog mjeseca Domino’s je objavio da se broj prodanih pizza smanjio u posljednja tri mjeseca nakon što je rast cijena utjecao na potražnju. I drugi igrači u britanskom pizza-sektoru bili su pod pritiskom posljednjih mjeseci, pri čemu je Pizza Hut zatvorio 68 lokacija nakon što je franšizer koji upravljao njegovim restoranima u Ujedinjenom Kraljevstvu ušao u stečaj.

Dionice Domino’sa također su pale posljednjih mjeseci, te su na godišnjoj razini niže za 14 posto.