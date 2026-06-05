Iranci utočište od inflacije pronalaze u nekretninama, cijene stanova skočile 80 posto

Pad cijena zlata i slabljenje nacionalne valute potaknuli su novi val ulaganja u nekretnine, koje mnogi vide kao sigurnije utočište za kapital.

Nakon godina stagnacije, tržište nekretnina u Teheranu doživljava neočekivani oporavak unatoč 40 dana američkih i izraelskih bombardiranja. Sve veći broj Iranaca okreće se nekretninama kao zaštiti od inflacije, dok zlato, tradicionalno omiljeno utočište za kapital, gubi privlačnost.

Iako službeni podaci još nisu objavljeni, Sindikat agenata za nekretnine Teherana procjenjuje da su cijene stanova i najamnina porasle za čak 80 posto od početka rata krajem veljače. Takav rast nadmašuje čak i visoku stopu inflacije.

Inflacija viša od 80 posto

Agenti i kupci ističu da pojačani interes za nekretnine, čije su realne vrijednosti posljednjih godina padale, nije znak optimizma nego odraz gospodarske nesigurnosti. Broj transakcija i dalje je relativno nizak u metropoli s oko 10 milijuna stanovnika.

Podaci iranske vlade objavljeni ovog tjedna pokazali su da je godišnja inflacija dosegnula približno 84 posto, najvišu razinu u posljednjih nekoliko desetljeća. Istodobno su cijene zlata, jednog od najpopularnijih oblika štednje u Iranu, ove godine značajno pale nakon što su dosegnule rekordne razine, što dodatno potiče građane da traže alternativne načine očuvanja vrijednosti imovine, piše Financial Times.

Velik rast cijena zabilježen je i u ruralnim područjima oko Teherana te u turističkim mjestima uz obalu Kaspijskog jezera, koja su tijekom sukoba postala utočište za stanovnike koji su bježali iz ugroženih područja.

Plaćanje uglavnom gotovinom

Budući da Iran nema razvijen sustav stambenih kredita, tržište nekretnina uglavnom se oslanja na gotovinske kupnje. Kupci često moraju platiti cijeli iznos u roku od nekoliko mjeseci, a ponekad i jednokratno.

Iransko tržište nekretnina, poznato po povremenim špekulativnim balonima, posljednjih je pet godina uglavnom stagniralo dok su se investitori okretali zlatu i stranim valutama. Posljednji službeni podaci iz razdoblja prije rata pokazivali su godišnji rast cijena nekretnina od oko 35 posto, znatno ispod stope inflacije.

Ipak, nisu svi uvjereni da će ulaganje u nekretnine zaštititi građane od gospodarske krize. Poslovni savjetnik Siamak Ghassemi poručio je svojim pratiteljima na Instagramu da kućanstva ove godine vjerojatno neće uspjeti pobijediti inflaciju, bez obzira ulažu li u stanove, automobile, zlato ili strane valute.