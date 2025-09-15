Kina optužuje Nvidiju za kršenje antimonopolskog zakona nakon preliminarne istrage

Državna uprava za tržišnu regulaciju Kine navodi da je američki proizvođač čipova prekršio kineske antimonopolske zakone kod preuzimanja izraelske tehnološke kompanije Mellanox 2020. godine.

Kineski tržišni regulator u ponedjeljak je priopćio da je Nvidia prekršila antimonopolski zakon zemlje, prema preliminarnoj istrazi, dodajući da će Peking nastaviti s istragom protiv američkog diva, proizvođača čipova.

Dionice Nvidije pale su oko dva posto u trgovanju prije otvaranja burze.

Krajem prošle godine, Državna uprava za tržišnu regulaciju Kine (SAMR) pokrenula je istragu protiv Nvidije u vezi s preuzimanjem tvrtke Mellanox i nekim sporazumima sklopljenim tijekom te akvizicije. Nvidia je 2020. godine preuzela izraelsku tehnološku kompaniju koja razvija mrežna rješenja za podatkovne centre i servere, u poslu koji je Kina tada odobrila, ali pod određenim uvjetima, piše CNBC.

U preliminarnoj istrazi, SAMR je naveo da je Nvidia prekršila kineske antimonopolske zakone u vezi s tom akvizicijom i njezinim uvjetima. Kineski regulator tržišta nije naveo na koji je način Nvidia navodno prekršila zakone zemlje. Čini se da napetosti između Pekinga i Washingtona rastu na tehnološkom planu. Kina je u subotu otvorila dvije odvojene istrage vezane uz poluvodiče: jedna je antidampinška istraga određenih čipova uvezenih iz SAD-a, dok je druga usmjerena na američka ograničenja kineske čipovske industrije, koja se promatraju kroz prizmu diskriminacije.

Nvidia je posljednjih mjeseci imala turbulentan odnos s kineskim tržištem, jer je kompanija uvučena u geopolitičke napetosti. Ranije ove godine, Nvidijin proizvod H20, čip posebno dizajniran kako bi bio usklađen s američkim izvoznim ograničenjima, blokiran je za isporuku u Kinu.

Izvršni direktor Nvidije Jensen Huang javno je pozvao da se američkim tvrtkama omogući prodaja u Kini, rekavši da će lokalno tržište umjetne inteligencije vjerojatno dosegnuti oko 50 milijardi dolara u sljedeće dvije do tri godine. Huang je upozorio da će, ako američke kompanije ne budu prisutne u Kini, prazninu popuniti domaći igrači poput Huaweija.

Čini se da je to lobiranje urodilo plodom. Prošlog mjeseca Nvidia je postigla dogovor s Washingtonom koji će tehnološkom divu omogućiti nastavak prodaje čipova Kini u zamjenu za ustupanje 15 posto tog prihoda američkoj vladi.

Huang i američka vlada razgovarali su i o mogućnosti izvoza naprednijeg čipa u Kinu.