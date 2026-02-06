Najveći proizvođač automobila na svijetu ima novog šefa: Tko je on i zašto je smijenjen prethodnik

Novi direktor preuzima kormilo u trenutku kada se grupacija suočava s padom dobiti od 20 posto, ali istodobno planira povećati proizvodnju i zadržati poziciju svjetskog broja jedan.

Toyota je u petak objavila da će financijski direktor Kenta Kon od početka travnja preuzeti dužnost predsjednika i glavnog izvršnog direktora, dok će dosadašnji direktor Koji Sato, prijeći na poziciju potpredsjednika uprave te novu, tek uspostavljenu funkciju glavnog industrijskog direktora.

Japanska grupacija je priopćila da je ova kadrovska promjena “namijenjena ubrzanju donošenja upravljačkih odluka kao odgovor na promjene u unutarnjem i vanjskom okruženju”, piše Financial Times.

Sato, inženjer i samoprozvani “zaljubljenik u automobile”, koji je često testirao vozila zajedno s predsjednikom uprave Akiom Toyodom, povlači se s mjesta predsjednika nakon samo tri godine na toj funkciji, za razliku od svog prethodnika Toyode koji je tu ulogu obnašao gotovo 14 godina.

Njegov nasljednik Kon borio se za smanjenje troškova i poboljšanje profitabilnosti Toyote u turbulentnom razdoblju za automobilsku industriju, obilježenom nestašicom poluvodiča i carinama američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Problem s električnim modelima

Toyota je dodatno povećala prednost pred Volkswagenom kao najveći svjetski proizvođač automobila po prodaji, s 11,3 milijuna prodanih vozila prošle godine, oslanjajući se na globalnu popularnost hibrida u trenutku kada je prijelaz na električna vozila usporio.

Ipak, Kona očekuje niz strateških izazova u nastojanju da zadrži Toyotinu vodeću poziciju, dok kineski proizvođači automobila ubrzano šire prodaju električnih vozila uz snažne softverske sposobnosti.

Kada je Sato preuzeo dužnost 2023. godine, obećao je snažan zaokret prema električnim vozilima, no ostvario je malo pomaka jer se kompanija suočavala sa skandalima vezanima uz certifikaciju motora. Napori za razvoj vlastitog softvera i platforme za autonomnu vožnju također su nailazili na prepreke.

Iako je Toyota postupno povećavala broj električnih modela u ponudi, sve se više oslanja na hibride. Prošle je godine prodala manje od 200.000 električnih vozila, u usporedbi s 4,4 milijuna hibrida.

Japanski mediji izvijestili su ovoga tjedna da je proizvođač obavijestio dobavljače o namjeri da do 2028. poveća proizvodnju hibrida za 30 posto, na 6,7 milijuna vozila, uključujući značajno širenje proizvodnje u SAD-u.

Povećanje troškova i reorganizacija

Trumpove carine snažno su opteretile Toyotine poslovne rezultate. Kompanija očekuje dodatne troškove od 1,45 bilijuna jena (7,8 milijardi eura) u tekućoj financijskoj godini, što bi trebalo smanjiti operativnu dobit za 20 posto, na 3,8 bilijuna jena (21 milijardu eura).

Ova kadrovska promjena smatra se dijelom plana nasljeđivanja kojim se otvara put Daisukeu Toyodi, sinu predsjednika uprave Toyode, koji ima 69 godina, da preuzme vodstvo kompanije, prema navodima nekoliko osoba upoznatih s Toyotinim planovima.

Grupacija već provodi temeljitu reorganizaciju svoje mreže dobavljača kroz privatizaciju najveće podružnice, Toyota Industries, vrijednu 34 milijarde dolara, što je dovelo do sukoba s aktivističkim fondom Elliott Management. Toyota restrukturiranje dobavljačke baze smatra nužnim kako bi se mogla natjecati s kineskim rivalima u segmentu električnih vozila, predvođenima BYD-om.

