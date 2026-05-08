Ovo je grad s najbrojnijim javnim prijevozom na svijetu – i nije ni u Europi ni u Americi

Australska metropola danas ima više vozila javnog prijevoza po stanovniku nego London, Pariz ili Hong Kong, unatoč tome što je desetljećima bila poznata po golemoj ovisnosti o automobilima.

Sydney, grad koji je desetljećima slovio kao simbol života ovisnog o automobilima, danas ima jednu od najvećih i najgušćih mreža javnog prijevoza na svijetu. Prema podacima međunarodne organizacije UITP CityTransitData, australska metropola ima čak 181 vozilo javnog prijevoza na 100.000 stanovnika, više nego London, Pariz ili Hong Kong.

Riječ je o podatku koji iznenađuje jer Sydney nije kompaktan europski grad, nego golema urbana regija s više od pet milijuna stanovnika i izrazito raširenim predgrađima. Samo gradsko područje prostire se na više od 117.000 četvornih kilometara, višestruko više od europskih metropola.

Agresivno ulaganje

No upravo je zbog takve geografije Sydney posljednjih desetljeća agresivno ulagao u željeznicu, metro, autobuse, trajekte i lake gradske vlakove kako bi javni prijevoz postao konkurencija automobilima čak i u udaljenim predgrađima.

Danas stanovnici Penritha, predgrađa udaljenog 50 kilometara od centra Sydneya, tijekom jutarnje špice mogu uhvatiti vlak prema centru svakih nekoliko minuta, dok vožnja do glavnog kolodvora traje manje od sat vremena, gotovo jednako kao automobilom, ali bez prometnih gužvi.

Sydney prema UITP-u raspolaže s čak devet različitih oblika zajedničkog prijevoza, od metroa i prigradske željeznice do trajekata, dijeljenih bicikala i električnih skutera. Prosječno vrijeme čekanja tijekom špice iznosi samo 7,6 minuta, dok se tijekom radnog dana javnim prijevozom ostvari oko 1,3 milijuna putovanja.

Dominacija europskih gradova

Iako Sydney prednjači po broju vozila javnog prijevoza po stanovniku, europske metropole i dalje imaju znatno veći udio građana koji svakodnevno koriste održive oblike mobilnosti.

Prema UITP-u, Berlin ima udio održivog prijevoza od 75 posto, Beč 73 posto, Barcelona 71,4 posto, Oslo gotovo 70 posto, dok Pariz i London prelaze 63 posto. Hong Kong je apsolutni rekorder s čak 90 posto putovanja obavljenih javnim prijevozom, biciklima ili pješice.

U Zagrebu ne postoje usporedivi UITP podaci, no prema Wikipediji ZET-ov tramvajski sustav godišnje preveze oko 122 milijuna putnika, odnosno oko 334.000 dnevno, pri čemu grad i dalje najveći dio javnog prijevoza temelji na tramvajima i autobusima. Istodobno je u Zagrebu registrirano više od 500.000 osobnih automobila, što pokazuje koliko automobili i dalje dominiraju urbanim prometom.