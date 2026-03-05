U Australiji zaposlenici dobivaju zakonsko pravo na rad od kuće dva dana tjedno

Vlada Viktorije želi zakonom zaštititi pravo na rad na daljinu, unatoč protivljenju dijela poslovne zajednice koja upozorava na moguće probleme za produktivnost.

Neke od najvećih australskih kompanija bit će zakonski obvezne dopustiti zaposlenicima rad od kuće dva dana tjedno nakon što je vlada savezne države Viktorije najavila da će donijeti zakon kojim će rad na daljinu biti zajamčen zakonom.

Melbourne, glavni grad Viktorije i najveći grad u Australiji, sjedište je brojnih velikih poslodavaca, uključujući BHP, Rio Tinto, banku ANZ, Telstru te neke od najvećih mirovinskih fondova u zemlji.

Laburistička vlada te savezne države predložila je da zaposlenici u javnom i privatnom sektoru od rujna imaju zakonsko pravo raditi na daljinu dva dana u tjednu, gdje god je to izvedivo. Male kompanije imat će dulje razdoblje za prilagodbu.

Dio izborne kampanje

“Rad od kuće funkcionira za obitelji jer štedi vrijeme i novac, a omogućuje i većem broju roditelja da rade”, rekla je premijerka države Jacinta Allan objašnjavajući tu odluku, piše Financial Times.

Njezinu vladu u studenom čekaju izbori, a provedba obećanja o zakonskoj zaštiti prava na rad na daljinu bit će dio njezine kampanje za reizbor.

Rad od kuće bio je politički osjetljivo pitanje i tijekom prošlogodišnje nacionalne izborne kampanje, kada je oporbena Liberalna stranka obećala obračun s, kako su naveli, “neodrživim” obrascima rada na daljinu u javnom sektoru te zahtijevala da zaposlenici pet dana u tjednu budu u uredu.

Taj je prijedlog povučen već nakon mjesec dana jer je među zaposlenicima izazvao veliko nezadovoljstvo. Liberalna oporba u Viktoriji još nije rekla hoće li se usprotiviti novom zakonu.

Niži bonusi i produktivnost

Potez vlade dolazi u trenutku kada brojni poslovni čelnici pozivaju zaposlenike na češći povratak u urede. Nuno Matos, koji je prošle godine preuzeo funkciju glavnog izvršnog direktora ANZ-a, rekao je da će slaba prisutnost u uredima rezultirati nižim bonusima u banci. Poslovne udruge upozorile su da bi Viktorija zbog takvog zakona mogla izgubiti radna mjesta u korist drugih saveznih država te da bi to moglo usporiti napore za povećanje produktivnosti u Australiji.

Većina velikih kompanija već ima fleksibilne modele rada, ali bi se manje tvrtke mogle teže prilagoditi predloženom zakonu. One s manje od 15 zaposlenih imat će rok do srpnja sljedeće godine.

Skye Cappuccio, čelnica udruge malih poduzetnika Council of Small Business Organisations Australia, rekla je da će novi zakon donijeti dodatne administrativne obveze i neizvjesnost za vlasnike tvrtki.

“Mnoge male tvrtke oslanjaju se na suradnju uživo, nadzor, mentorstvo i učenje kroz rad kako bi razvijale vještine i održavale produktivnost. Pretvaranje rada od kuće u zakonsko pravo na razini savezne države, umjesto u dogovor između poslodavca i zaposlenika, moglo bi narušiti te odnose”, dodala je.