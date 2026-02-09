Planirali prodavati “kućne” Wegovy tablete za mršavljenje – dočekale ih tužbe i kolaps dionica

Novo Nordisk od suda traži da trajno zabrani američkoj ljekarni prodaju magistralno pripremljenih verzija njegovih lijekova te zahtijeva naknadu štete.

Dionica Novo Nordiska snažno je porasla u ponedjeljak nakon što je internetska ljekarna Hims & Hers tijekom vikenda odustala od planova za lansiranje jeftinije, magistralno pripremljene verzije Wegovy tablete za mršavljenje, suočena s pravnim prijetnjama.

Dionice Novo Nordiska uvrštene na burzu u Kopenhagenu skočile su u jutarnjem trgovanju na 320 danskih kruna (42,8 eura), što je više od 8,3 posto iznad razine zatvaranja u petak. S druge strane, dionice Hims & Hersa potonule su 14,12 posto, na 23,02 dolara, u predtrgovanju rano u ponedjeljak u New Yorku.

Dionice danske farmaceutske kompanije snažno su pale prošlog tjedna, nakon što je Hims & Hers objavio da namjerava lansirati jeftiniju, magistralno pripremljenu verziju Wegovy tablete za mršavljenje. Internetska ljekarna najavila je da bi njezina tableta koštala 49 dolara za prvi mjesec uz petomjesečni plan, čime bi znatno podrezala cijenu od 149 dolara koju naplaćuje Novo Nordisk.

Kako su mu dionice padale, Novo Nordisk je objavio da će tužiti Hims & Hers zbog “nezakonite masovne magistralne proizvodnje koja predstavlja značajan rizik za sigurnost pacijenata”.

Zašto Hims & Hers povlači lijek?

Suočen s pravnim postupkom, Hims & Hers u subotu je odustao od planova za lansiranje jeftinijeg lijeka. Iz tvrtke su poručili da su od lansiranja magistralno pripremljene tablete sa semaglutidom na njihovoj platformi vodili konstruktivne razgovore s dionicima diljem industrije. “Kao rezultat toga, odlučili smo prestati nuditi pristup ovom tretmanu”, poručili su.

Osim tužbe Novo Nordiska, planovi internetske ljekarne potaknuli su i istragu te pojačane mjere američkih zdravstvenih regulatora. Američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) u petak je objavila da će poduzeti mjere protiv neodobrenih magistralno pripremljenih GLP-1 lijekova. Agencija je navela da je cilj takvog postupanja “zaštititi potrošače od lijekova za koje FDA ne može potvrditi kvalitetu, sigurnost ili učinkovitost”. Glavni pravni savjetnik Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi SAD-a, Mike Stuart, objavio je na platformi X da je agencija razmotrila slučaj i uputila Hims & Hers Ministarstvu pravosuđa radi istrage mogućih kršenja Zakona o hrani, lijekovima i kozmetici.

Što je magistralna priprema?

Magistralno pripremljeni lijek je prilagođeni lijek koji ljekarna izrađuje kombiniranjem ili izmjenom sastojaka. Prema FDA-i, takvi su lijekovi namijenjeni pacijentima koji se ne mogu liječiti lijekovima odobrenima od FDA-e, primjerice zbog alergija ili drugih razloga. Aktivni sastojci i njihove koncentracije u magistralnim lijekovima mogu se znatno razlikovati od onih u lijekovima koje je odobrila FDA, što je izazvalo zabrinutost oko sigurnosti.

U priopćenju od petka regulator je naglasio da “tvrtke ne mogu tvrditi da su neodobreni magistralni proizvodi generičke verzije ili istovjetni lijekovima koje je odobrila FDA”. Također im nije dopušteno tvrditi da magistralni lijek ima “isti aktivni sastojak kao lijekovi odobreni od FDA-e” ili da su “klinički dokazano učinkoviti”.

Siladitya Ray, novinar Forbesa (link na originalan članak)