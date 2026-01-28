Južnokorejska tvrtka stvorila tabletu za mršavljenje, predsjednik uprave ubrzo postao milijarder

Prošlotjedna najava tvrtke Sam Chun Dang Pharm da će zajednički razviti i komercijalizirati tabletu za mršavljenje s japanskim proizvođačem lijekova Daiichi Sankyo potaknula je rast dionica korejske tvrtke, a predsjednik uprave Yoon Dae-in postao je milijarder.

Optimizam investitora u vezi s tabletama za injekcije za mršavljenje koje razvija Sam Chun Dang Pharm (SCD) u Južnoj Koreji potaknuo je rast dionica, koje su ovog mjeseca porasle za više od 75%. Skok dionica pretvprio je Yoon Dae-ina, predsjednika tvrtke, u milijardera.

Yoon, koji će u ožujku imati 76 godina, i posjeduje 34% dionica tvrtke. Također ima mali udio u OPTUS Pharmaceuticalu, odjelu SCD-a za proizvodnju kapi za oči. Forbes procjenjuje Yoonovo neto bogatstvo na 2,1 milijardu dolara.

Sa sjedištem u Hyangnamu, južno od Seula, SCD razvija aktivne farmaceutske sastojke koji se koriste u liječenju sindroma suhog oka i visokog krvnog tlaka. Tvrtka također razvija nove lijekove, poput S-Passa, koja nudi alternativu injekcijama – tablete koje se lako uzimaju.

U četvrtak je SCD objavio da je potpisao sporazum s japanskim proizvođačem lijekova Daiichi Sankyo o zajedničkom razvoju i komercijaliziranju SCD-ove tablete za mršavljenje, koja je razvijena u Japanu. Iako financijski uvjeti sporazuma još nisu finalizirani, dionice SCD-a porasle su za gotovo 40% od objave. Prošli tjedan, investicijska banka Korea Investment & Securities sa sjedištem u Seulu odabrala je SCD kao “preporučenu dionicu tjedna.”

Takođre, 7. siječnja SCD je objavio da je potpisao ugovor potencijalno vrijedan do 2 milijarde dolara za ekskluzivno pravo prodaje injekcijske verzije leuprorelina dugog djelovanja, hormonskog lijeka koji je razvila japanska tvrtka Takeda, a koji se koristi za liječenje raka prostate.

U SAD-u je SCD razvio injekcijsku verziju dugog djelovanja koja koristi tehnologiju mikrosfera, za koju će primiti oko 100 milijuna dolara unaprijed i u isplatama do prekretnica, a ostatak od 2 milijarde dolara doći će od 50-50 podjele dobiti.

Prihod SCD-a porastao je za 6,3% u odnosu na prethodnu godinu na 165,5 milijardi wona (113 milijuna dolara) u prvih devet mjeseci 2025., dok je neto dobit porasla za 76% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine na 70 milijardi wona u istom razdoblju.

SCD je osnovan 1943. godine tijekom japanske okupacije (1910.-1945.) pod imenom Chosun Sam Chun Dang. (Nema javnih informacija o osnivaču.) Godine 1986., nakon što je završio MBA studij na Sveučilištu Long Island u New Yorku, Yoon, čiji je otac bio vlasnik medicinskih centara i obrazovnih institucija, iskoristio je obiteljska sredstva za akviziciju Chosun Sam Chun Danga za neobjavljeni iznos. SCD je 2000. godine uvršten na tehnološki bogatu korejsku burzu Kosdaq, prikupivši 9,1 milijardu wona u svojoj inicijalnoj javnoj ponudi.

Yoon, koji je završio preddiplomski studij poslovne administracije na Nacionalnom sveučilištu u Seulu, bio je suizvršni direktor SCD-a sa svojim zetom Chun In-seokom do 2022. Chun, koji se tvrtki pridružio 2014., ostaje izvršni direktor.

Yoon se tako pridružuje južnokorejskim biotehnološkim i farmaceutskim milijarderima, uključujući Seo Jung-jina (8,5 milijardi dolara) iz biosimilara Celltrion; Park Soon-jaea (2,7 milijardi dolara) iz Alteogena; Chung Yong-jija (2,1 milijardu dolara) iz biotehnološke tvrtke Caregen; Lee Sang-hoona (1,6 milijardi dolara) iz ABL Bio; Jung Sang-sooa (1,2 milijarde dolara) iz PharmaResearcha i Hyuntae Kima (1 milijarda dolara) iz Voronoija, koji razvija lijekove protiv raka pomoću umjetne inteligencije.

John Kang, novinar Forbes