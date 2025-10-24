Poslovne aktivnosti u eurozoni snažno ubrzale, jedan sektor predvodi rast

Iako su kompanije zabilježile najviše novih narudžbi u posljednje dvije i pol godine, poslovno povjerenje među poduzećima palo je na najnižu razinu u posljednjih pet mjeseci, što pokazuje da tvrtke i dalje ostaju oprezne prema izgledima za budućnost.

Aktivnost poduzeća u eurozoni neočekivano je ubrzala u listopadu, jer su kompanije zabilježile najviše novih narudžbi u posljednje dvije i pol godine. Rezultati upućuju na to da je gospodarstvo eurozone ponovno uhvatilo zamah na početku završnog tromjesečja godine, pokazalo je istraživanje objavljeno u petak.

Prema preliminarnim podacima HCOB Flash Eurozone Composite PMI indeksa, koji sastavlja S&P Global, pokazatelj je porastao s 51,2 boda u rujnu na 52,2 boda u listopadu, što je deseti uzastopni mjesec rasta i najviša razina u posljednjih 17 mjeseci. Rezultat je iznenadio analitičare koji su, prema anketi Reutersa, očekivali pad na 51 bod. Podsjetimo, vrijednosti PMI-a iznad 50 upućuju na rast aktivnosti, dok one ispod tog praga signaliziraju pad.

Otpuštanja u proizvodnji

Rast je predvodio sektor usluga, čiji je PMI skočio na 52,6 boda u odnosu na 51,3 boda u rujnu, dosegnuvši najvišu razinu u 14 mjeseci. Reutersova anketa pritom je predviđala tek 51,1 bod. Industrijska proizvodnja također je zabilježila blago ubrzanje – na 51,1 bod u odnosu na 50,9 prethodnog mjeseca – dok se ukupni industrijski PMI popeo na 50 bodova, nakon 49,8 u rujnu, nadmašivši očekivanja o stagnaciji.

Zapošljavanje se u listopadu vratilo u zonu rasta nakon blagog pada u rujnu. Uslužne djelatnosti bilježe najbrži tempo zapošljavanja još od lipnja 2024., dok su proizvodne kompanije nastavile rezati broj zaposlenih, i to najbržim tempom u posljednja četiri mjeseca, prilagođavajući se slabijoj potražnji. Iako su operativni troškovi rasli nešto sporije, poduzeća su blago povećala cijene svojih proizvoda i usluga.

Inflacija se stabilizirala

“Inflacija u sektoru usluga eurozone ostaje umjerena. Stopa inflacije prodajnih cijena blago je porasla, ali se i dalje kreće oko dugoročnog prosjeka. Europska središnja banka, koja pomno prati inflaciju u uslužnom sektoru, vjerojatno će ove podatke protumačiti kao potvrdu da zasad nema potrebe za dodatnim smanjenjem kamatnih stopa“, izjavio je Cyrus de la Rubia, glavni ekonomist HCOB-a.

Prema Reutersovoj anketi objavljenoj u srijedu, većina ekonomista smatra da je ECB završio ciklus smanjenja kamatnih stopa, budući da se inflacija stabilizirala blizu ciljanih dva posto, a gospodarstvo nastavlja umjeren, ali stabilan rast.

Ipak, unatoč snažnijoj aktivnosti, poslovno povjerenje među poduzećima u listopadu je palo na najnižu razinu u posljednjih pet mjeseci, što pokazuje da tvrtke i dalje ostaju oprezne prema izgledima za budućnost.