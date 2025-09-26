Susjednoj zemlji na raspolaganju 545 milijuna eura, eurozastupnici zabrinuti: “Ovo je skandalozna odluka”

Europska komisija izjavila je da Mađarska može pristupiti sredstvima samo ako Budimpešta jamči akademsku slobodu, ali neki zastupnici u Europskom parlamentu strahuju da premijer Viktor Orban može lako pristupiti novcu.

Europska komisija odobrila je pregrupiranje 545 milijuna eura za Mađarsku iz prethodno zamrznutih kohezijskih fondova, ali većina plaćanja i dalje podliježe uvjetima vladavine prava koji su ranije postavljeni.

Kao dio procesa kohezijske politike, Komisija je donijela odluku o reprogramiranju 545 milijuna eura od strane Mađarske iz programa za gospodarski razvoj i digitalni razvoj u nove prioritete STEP-a.

“Međutim, budući da Mađarska i dalje ne ispunjava uvjet iz Povelje o temeljnim pravima koji se odnosi na akademsku slobodu, nova reprogramirana sredstva neće biti isplaćena“, rekao je glasnogovornik Komisije za Euronews.

Mađarska je podložna raznim sankcijama EU-a zbog rizika od korupcije i zabrinutosti oko vladavine prava. Većina od 28 milijardi eura sredstava nije dostupna Budimpešti.

Tijekom srednjoročnog pregleda sedmogodišnjeg proračuna, zemlje mogu pregrupirati svoja neiskorištena sredstva za obrambenu i druge projekte. Mađarska je zatražila odmrzavanje 545 milijuna eura.

Prema mađarskim dnevnim novinama Népszava, veliki dio sredstava, 395 milijuna eura, pregrupiran je iz sredstava zamrznutih zbog prijetnji akademskoj slobodi u Mađarskoj. Prema Komisiji, taj će novac biti isplaćen Mađarskoj tek nakon što se ispune ranije postavljeni uvjeti.

“Komisija smatra da se uvjeti mogu ispuniti samo ako su sveučilišta kojima upravljaju fondovi javnog interesa jasno isključena iz ovih novih prioriteta ili ako se riješe pitanja koja je Komisija u prošlosti pokrenula u vezi s fondovima javnog interesa“, navodi se u izjavi.

Zabrinutost među zastupnicima u Europskom parlamentu

Daniel Freund, njemački zastupnik Zelenih u Europskom parlamentu i žestoki protivnik mađarskog premijera Viktora Orbána u Bruxellesu, kritizirao je taj potez i zaprijetio pravnim postupkom.

“Komisija nikada nije trebala osloboditi ta sredstva. Zamrznuta su jer je Orbán ukinuo vladavinu prava i ništa se nije promijenilo. Činjenica da sada može učinkovito deblokirati stotine milijuna za sebe je skandalozna. Kao Parlament, trenutno ispitujemo pravne postupke protiv ove odluke“, rekao je.

Financial Times je ranije izvijestio da će Komisija odmrznuti 550 milijuna eura zamrznutih sredstava za Mađarsku kako bi stekla naklonost Viktora Orbána za sljedeći paket sankcija EU protiv Rusije.

Europska komisija je zanijekala da se događa bilo kakav takav kompromis.