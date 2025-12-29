Potres u prehrambenoj industriji: Jedan lijek tjera proizvođače i fast-food lance na temeljite promjene

Kako bi se prilagodile, tvrtke promoviraju proizvode s većim udjelom proteina i prilagođavaju deklaracije kako bi naglasile da su oni “GLP-1 friendly”.

Proizvođači pakirane hrane i restorani brze prehrane mogli bi već sljedeće godine biti prisiljeni na temeljite promjene dijela svojih proizvoda, jer će u siječnju postati dostupne novoodobrene GLP-1 tablete koje suzbijaju apetit, kažu analitičari.

Američka Agencija za hranu i lijekove u ponedjeljak je odobrila GLP-1 tabletu Wegovy tvrtke Novo Nordisk, nakon čega su dionice prehrambenih kompanija u utorak pale. Očekuje se da će konkurentski lijek Eli Lillyja sljedeće godine također dobiti regulatorno odobrenje, piše Reuters.

Kako bi se prilagodile, tvrtke promoviraju proizvode s većim udjelom proteina, prilagođavaju deklaracije kako bi naglasile da su proizvodi “GLP-1 friendly” te surađuju s velikim trgovcima kako bi ih bolje plasirali na tržište.

“Vidimo da ljudi posebno smanjuju konzumaciju slanih grickalica, alkohola, gaziranih pića, napitaka i pekarskih grickalica te se više usmjeravaju na proteine i vlakna, pa očekujemo da će se prehrambene kompanije, ali i restorani, prilagoditi ovoj publici koja raste”, rekao je JP Frossard, analitičar potrošačke hrane u Rabobanku.

Direktno vezan uz potrošnju

Andrew Rocco, burzovni strateg u Zacks Investment Researchu, odobrenje Wegovyja je nazvao “revolucionarnim”, jer će tableta biti jeftinija od injekcijske verzije Wegovyja, a pritom pružati iste rezultate u mršavljenju. “Visok udio proteina, manji obroci i inovacije u funkcionalnoj hrani bit će nužni”, rekao je.

Prema podacima američke vlade, oko 40 posto odraslih Amerikanaca je pretilo, a oko 12 posto odraslih navodi da trenutačno uzima GLP-1 lijekove, pokazuje anketa koju je prošlog mjeseca objavila istraživačka organizacija za zdravstvenu politiku KFF. Kućanstva koja koriste GLP-1 lijekove u prosjeku su smanjila potrošnju u trgovinama prehrambenih proizvoda za 5,3 posto, a u restoranima brze hrane za oko osam posto, prema studiji Cornell Researcha objavljenoj prošlog tjedna, koja se temeljila na podacima o kupnji prikupljenima od strane tvrtke Numerator na uzorku od oko 150.000 kućanstava.

Ta su se smanjenja uglavnom povukla kada su kućanstva prestala koristiti lijek.

“Padovi koje smo vidjeli vjerojatno će se pojaviti u puno širem dijelu populacije” zbog tableta za mršavljenje, rekla je Sylvia Hristakeva, jedna od koautorica studije. Dodala je kako će niža cijena i jednostavnost korištenja tableta također povećati vjerojatnost da će ljudi lijek koristiti dulje vrijeme.

Potražnja za proteinskim proizvodima

Ranije ove godine Conagra je počela označavati neke svoje zamrznute obroke Healthy Choice s visokim udjelom proteina i vlakana kao “GLP-1 friendly”. Glasnogovornik je rekao da se ti obroci prodaju brže od konkurentskih proizvoda sličnih tvrdnji na pakiranju. Tvrtka planira u svibnju predstaviti nove recepte Healthy Choice s istom oznakom te surađivati s trgovcima poput Walmarta i Krogera na njihovoj promociji, dodao je glasnogovornik.

Francuska mljekarska kompanija Danone, koja proizvodi grčki jogurt Oikos, u priopćenju je navela da bilježi dvoznamenkasti rast prodaje svojih proizvoda s visokim udjelom proteina, trend koji se dodatno ubrzao s prihvaćanjem GLP-1 lijekova.

Nestle, najveća prehrambena kompanija na svijetu, također je predstavio nove zamrznute obroke posebno namijenjene korisnicima GLP-1 terapije, pod nazivom Vital Pursuit.

Lanac restorana brze casual meksičke kuhinje Chipotle u utorak je dodao “High Protein Menu”, koji među ostalim uključuje i pojedinačnu porciju piletine ili odreska.