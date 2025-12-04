Premijer otvorio najudaljeniju IKEA-inu trgovinu: “Dugo smo ovo čekali, ovo je važno za našu zemlju”

Očekuje se da će u zemlji koja se suočava s krizom i visokim troškovima života donijeti nova radna mjesta i potaknuti ulaganja.

IKEA je u četvrtak službeno otvorila prvu trgovinu na Novom Zelandu, u Aucklandu, što je izazvalo veliki interes javnosti nakon godina čekanja. Stotine ljudi okupile su se ispred trgovine, a najraniji posjetitelji stigli su već oko 4:30 ujutro. Uoči otvaranja kupci su zajedno odbrojavali “3… 2… 12 i mahali švedskim zastavama, a gromoglasan pljesak prolomio se kada su se vrata napokon otvorila u 11 sati po lokalnom vremenu.

Ovo je najudaljenija IKEA-ina poslovnica od Švedske, a otvaranje dolazi 50 godina nakon što je brend stigao u Australiju. Premijer Christopher Luxon prerezao je vrpcu i rekao kako su ovo dugo čekali. Ocijenio je dolazak IKEA-e važnim za zemlju koja se suočava s krizom i visokim troškovima života, istaknuvši da će otvaranje donijeti nova radna mjesta i potaknuti ulaganja.

Kupci su dugo čekali dolazak brenda poznatog po pristupačnom namještaju i globalno popularnim proizvodima. Neki su na otvorenje putovali i više sati, poput posjetitelja koji je u kupovinu došao nakon vožnje dugoj dva i pol sata iz Papamoe.

Mirja Viinanen, izvršna direktorica i glavna direktorica za održivost IKEA-e Australija i Novi Zeland, rekla je za CNN da je otvaranje dio IKEA-ina plana širenja u regiji Azija-Pacifik. Uz velike trgovine-labirinte po kojima je IKEA poznata, maloprodajni lanac planira i otvaranje više trgovina manjeg formata kako bi bio pristupačniji kupcima u manje naseljenim područjima, rekla je Viinanen.

Posjetitelji se u novoj trgovini mogu okrijepiti i u IKEA-inom restoranu, gdje ih već čekaju čuvene švedske mesne okruglice. Premijer Luxon isprobao je i odobrio ovaj klasik, no odbio je komentirati bi li IKEA trebala koristiti novozelandsku govedinu, poručivši da je to odluka same kompanije.