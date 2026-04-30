Razočaravajući rezultati: Idu u nove rezove, ni planiranih 50.000 otkaza neće biti dovoljno

Slabiji financijski rezultati njemačkog automobilskog diva dolaze usred geopolitičkih napetosti i rasta troškova, dok uprava najavljuje temeljitu transformaciju poslovnog modela.

Njemački Volkswagen najavio dodatne rezove troškova nakon razočaravajućih rezultata u prvom tromjesečju.

Najveći europski proizvođač automobila ostvario je operativnu dobit od 2,5 milijardi eura u prva tri mjeseca 2026., što je pad od 14,3 posto u odnosu na godinu ranije i znatno ispod očekivanja analitičara od gotovo četiri milijarde eura.

Prihodi od prodaje iznosili su 75,66 milijardi eura, što je pad od 2,5 posto u odnosu na isto razdoblje 2025. godine. Analitičari su očekivali prihod od 75,45 milijardi eura.

Kriza na Bliskom istoku

“Ratovi, geopolitičke napetosti, trgovinske barijere, stroži propisi i intenzivna konkurencija stvaraju pritisak. U ovom izazovnom okruženju uspjeli smo ostvariti konkretan napredak”, izjavio je izvršni direktor Volkswagena Oliver Blume.

Dionice Volkswagena pale su oko dva posto u jutarnjem trgovanju u četvrtak. Od početka godine izgubile su više od 18 posto vrijednosti.

Kriza na Bliskom istoku također prijeti potražnji za luksuznim automobilima, a Blume je prošlog mjeseca upozorio da bi rat s Iranom mogao negativno utjecati na prodaju brendova Porsche i Audi.

Volkswagen trenutačno provodi opsežne rezove radnih mjesta i veliku ofenzivu u razvoju proizvoda kako bi povećao profitabilnost usred snažne konkurencije kineskih proizvođača. Očekuje se da će do kraja desetljeća u Njemačkoj biti ukinuto oko 50.000 radnih mjesta, piše CNBC.

Glavni financijski direktor Volkswagena Arno Antlitz istaknuo je da trenutačno tržišno okruženje znači da planirane mjere smanjenja troškova nisu dovoljne.

Smanjenje troškova, uz istu kvalitetu

“Moramo temeljito transformirati naš poslovni model i postići strukturna, održiva poboljšanja. To uključuje unapređenje troškovne strukture naših vozila bez kompromisa u kvaliteti proizvoda, značajno smanjenje općih troškova, povećanje učinkovitosti naših tvornica te ubrzanje razvoja tehnologije i donošenja odluka”, rekao je Antlitz.

“To možemo postići samo značajnim smanjenjem složenosti – u našem portfelju proizvoda i tehnološkim platformama, kao i u broju organizacijskih jedinica i razina odlučivanja. Na to ćemo se fokusirati u nadolazećim mjesecima”, dodao je.

Analitičari Citija naveli su da ih ne iznenađuje što Volkswagen najavljuje dodatno smanjenje troškova te da podržavaju takve odluke, ali i upozoravaju da to znači moguće nove izvanredne troškove u budućnosti te dodatni pritisak na profitabilnost poslovanja u Europi.

U idućem razdoblju Volkswagen računa na jačanje profitabilnosti, s projekcijom operativne marže od četiri do 5,5 posto u 2026.