VW planira u Kini razvijati čipove za autonomna vozila

Njemački automobilski div VW izvijestio je u srijedu da će u suradnji s kineskim Horizon Roboticsom razvijati prvi vlastiti čip za autonomna vozila namijenjena kineskom tržištu.

VW i Horizon Robotics osnovat će zajedničku tvrtku CARIZON kojoj će povjeriti posao razvoja čipa za obradu podataka s automobilskih kamera i senzora.

Računalna snaga čipa trebala bi se kretati u rasponu od oko 500 do 700 TOPS-a (tera operacija u sekundi), navodi se u priopćenju Volkswagena.

Čip bi trebao biti spreman za komercijalnu upotrebu za tri do pet godina.

Projekt će ojačati Volkswagenove istraživačke i razvojne kapacitete “u Kini i za Kinu”, poručili su iz njemačkog automobilskog diva, ne navodeći hoće li se čip koristiti i u automobilima koji će se prodavati na drugim tržištima.

“Čip će se proizvoditi sa čvorištem za obradu od 3-4 nanometra, a trenutno je malo tvrtki koje ga mogu masovno proizvoditi”, rekao je izvršni direktor Volkswagenove kineske podružnice Cariad Frank Han.

VW ga trenutno planira ugrađivati u treću generaciju Električne arhitekture za Kinu (CEA), dodao je Han.

Predstavljanje prvog modela te arhitekture, baziranog na Horizonovim čipovima serije J, predviđeno je, po njegovim riječima, do kraja godine.

Do 2023. CEA će se koristiti za razvoj 80 posto automobila Volkswagen grupe koji će se prodavati u Kini, dodao je čelnik VW-ove kineske podružnice.

VW nastoji biti što konkurentniji na najvećem tržištu automobila u svijetu, posežući za tehnologijama domaćih tvrtki i udružujući snage u njihovom razvoju.

Njemački je div tako proširio partnerstvo s Xpengom na razvoj elektroničke arhitekture za više modela namijenjenih kineskom tržištu.

Kompanija je u Kini prodala najviše automobila u 2019. godini, više od četiri milijuna, da bi se u 2024. prodaja spustila na samo 2,75 milijuna.

Godine 2023. titulu najprodavanije marke u Kini preoteo mu je domaći konkurent BYD, koji u prošlih pet godina bilježi snažan rast zahvaljujući cjenovno pristupanim električnim i plug-in hibridnim modelima.