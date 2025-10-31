Korejski div gradi “AI megatvornicu” s 50.000 Nvidijinih čipova – i kreće po tron umjetne inteligencije

Najnovije partnerstvo potvrđuje ključnu ulogu Nvidijinih čipova za razvoj i implementaciju napredne umjetne inteligencije te je dodatno potaknulo rast njenih dionica, čime je tvrtka postala prva u povijesti s tržišnom kapitalizacijom od pet bilijuna dolara.

Samsung je objavio je u četvrtak da planira kupiti i implementirati 50.000 Nvidia grafičkih procesora (GPU) kako bi unaprijedio proizvodnju čipova za mobilne uređaje i robote.

Tih 50.000 Nvidia GPU-ova koristit će se za stvaranje postrojenja koje Samsung naziva “AI Megafactory”. Tvrtka nije otkrila pojedinosti o tome kada će objekt biti izgrađen.

Ovo je najnovije partnerstvo koje potvrđuje središnju ulogu Nvidije, čiji su čipovi i dalje ključni za razvoj i implementaciju napredne umjetne inteligencije, piše CNBC.

Suradnja sa Samsungom dolazi samo nekoliko dana nakon što je izvršni direktor Nvidije, Jensen Huang, u utorak u Washingtonu objavio da Nvidia surađuje s nizom velikih kompanija, uključujući Palantir, Eli Lilly, CrowdStrike i Uber.

Ugovori vrijedni 500 milijardi dolara

Nedugo nakon govora, Huang je, prema pisanju lokalnih medija, viđen u Južnoj Koreji kako pije pivo sa Samsungovim predsjednikom Lee Jae-yongom i drugim poslovnim čelnicima. Nvidia je dodala da i druge velike korejske korporacije, poput SK Groupa i Hyundaija, također uvode slične količine GPU-ova.

“Usko surađujemo s korejskom vladom kako bismo podržali njezine ambiciozne planove za vodeću poziciju u području umjetne inteligencije”, rekao je Raymond Teh, viši potpredsjednik Nvidije za azijsko-pacifičku regiju, u razgovoru s novinarima u srijedu.

Ova partnerstva potkrepljuju Huangovu tvrdnju s utorka da Nvidia ima poslovne ugovore u vrijednosti od 500 milijardi dolara za trenutnu generaciju GPU-ova, nazvanu Blackwell, kao i za sljedeću generaciju, Rubin.

Ta je najava dodatno potaknula rast Nvidijinih dionica, čime je tvrtka postala prva u povijesti s tržišnom kapitalizacijom od pet bilijuna dolara.

Bolje performanse 20 puta

U četvrtak su predstavnici Nvidije izjavili da će tvrtka surađivati sa Samsungom na prilagodbi litografske platforme za proizvodnju čipova kako bi radila s Nvidijinim GPU-ovima. Taj će proces, rekli su, poboljšati performanse Samsunga čak 20 puta. Samsung će također koristiti Nvidijin Omniverse – softver za simulaciju i digitalne tvornice. Poznat po svojim pametnim telefonima, Samsung je najavio da će Nvidijine čipove koristiti i za pokretanje vlastitih AI modela na svojim uređajima.

Osim što je partner i kupac, Samsung je i ključni dobavljač Nvidije.

Samsung proizvodi vrstu memorije visokih performansi koju Nvidia koristi u velikim količinama zajedno sa svojim AI čipovima – tzv. memoriju s visokim protokom podataka (HBM – High Bandwidth Memory). Tvrtka je najavila da će surađivati s Nvidijom na optimizaciji svoje četvrte generacije HBM memorije za upotrebu u čipovima umjetne inteligencije.