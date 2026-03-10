Što od proširenja Unije imaju europska poduzeća? Većina ih je nesklona ulaganju u države kandidate

Povjerenica EU-a za proširenje pozvala je tvrtke da ulažu u zemlje kandidatkinje, dok novi rezultati ankete Konfederacije švedskih poduzeća otkrivaju da mnoge europske tvrtke i dalje oklijevaju.

Povjerenica EU-a za proširenje Marta Kos pozvala je europske tvrtke da se angažiraju sa zemljama kandidatkinjama i pomognu u ponavljanju gospodarskih uspjeha viđenih tijekom prethodnih krugova proširenja EU, budući da su novi nalazi izvješća Konfederacije švedskih poduzeća otkrili da velik dio tvrtki i dalje oklijeva s angažmanom.

“Proširenje je potaknulo izvoz, lance opskrbe i povećalo BDP“, rekla je povjerenica Kos u svom obraćanju na događaju Swedish Enterprise u Bruxellesu. Nadalje je istaknula kako su prošla proširenja donijela snažne povrate ulagačima i prosperitet milijunima ljudi, prenosi Euronews.

Međutim, rekla je da uspjeh nije slučajan i da je ključni sastojak bila “reforma”, pri čemu su investitori uložili kada su znali da je njihov novac siguran.

“Zato blisko surađujemo s našim zemljama kandidatkinjama kako bismo izgradili snažne, demokratske institucije. Želimo neovisne sudove, manje korupcije i slobodne medije. To su temelji zdravog gospodarstva, oni stvaraju uvjete za rast ljudi i poduzeća“, rekla je u svom uvodnom govoru.

Također je istaknula kako EU ubrzava postupnu integraciju zemalja kandidatkinja u Jedinstveno tržište, dodajući da će to olakšati poslovanje i stvoriti nove prilike.

Komisija poziva europske tvrtke na suradnju

Marta Kos je na kraju svog obraćanja također rekla da je uvjerena da će se ulaganja u zemlje kandidatkinje ponovno isplatiti.

“Ukrajina, Moldavija i zapadni Balkan imaju visokoobrazovane i digitalno vješte ljude“, rekla je, dodajući da kao rezultat toga tvrtke sada imaju priliku ponoviti jednu od najvećih europskih priča o gospodarskom uspjehu te je pozvala tvrtke da ne propuste tu priliku.

Nakon obraćanja povjerenice, Mathieu Bousquet, direktor DG NEAR-a (Glavne uprave Europske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju), rekao je poslovnoj urednici Euronewsa Angeli Barnes da Komisija želi čuti mišljenja europskih tvrtki koje su sada zainteresirane za ulaganje u zemlje kandidatkinje te da je pokrenula nekoliko programa za poticanje angažmana.

Na događaju su, uz dužnosnike Europske komisije, govorili i ekonomski analitičari, korporativni čelnici i veleposlanici zemalja kandidatkinja, uključujući Crnu Goru i Srbiju.

Govornici su raspravljali kako bi sljedeća faza proširenja EU mogla utjecati na konkurentnost Europe, lance opskrbe i tržišta rada, kao i što bi to moglo značiti za tvrtke koje već posluju u zemljama kandidatkinjama ili razmatraju širenje u te zemlje.

Veće jedinstveno tržište EU-a moglo bi povećati trgovinske mogućnosti, ojačati lance opskrbe i proširiti skupinu kvalificiranih radnika dostupnih europskim tvrtkama.

Kako se Europa suočava s intenzivnijom konkurencijom globalnih ekonomskih sila poput Sjedinjenih Država i Kine, šire tržište EU-a moglo bi pomoći tvrtkama da postignu opseg potreban za održavanje globalne konkurentnosti.

Govornici su također istaknuli da bi proširenje moglo poboljšati ekonomsku otpornost dubljom integracijom susjednih gospodarstava u regulatorne i industrijske okvire EU-a.

Istraživanje naglašava oklijevanje u poslovanju

Tijekom rasprave, stručnjaci su predstavili nalaze iz tri nova izvješća koja ispituju ekonomske implikacije proširenja EU.

Steven Blockmans iz Centra za europske političke studije, Eva Rytter Sunesen iz Implement Consulting Group i Asees Ahuja iz Konfederacije švedskih poduzeća predstavili su istraživanje čiji su koautori analizirajući poslovno okruženje, makroekonomske utjecaje i budućnost jedinstvenog tržišta EU-a.

Izvješća — “Proširenje EU: Kako i zašto je važno za poduzeća”, “Proširenje Europe – Prilike za švedsko gospodarstvo” i “Buduće proširenje EU i jedinstveno tržište”, pružaju procjenu kako bi proširenje moglo utjecati na poduzeća, konkurentnost i europsku gospodarsku arhitekturu.

Njihova analiza sugerira da bi integracija zemalja kandidatkinja u EU mogla osloboditi rast kroz povećana ulaganja, trgovinske tokove i usklađivanje propisa. Za tvrtke koje već posluju na tim tržištima, pristupanje Europskoj uniji moglo bi smanjiti prepreke i stvoriti predvidljivije poslovno okruženje.

Ipak, postoje brojni izazovi. Ekonomska konvergencija između postojećih država članica EU i zemalja kandidatkinja zahtijevat će održiva ulaganja i reforme, dok će se poduzeća možda morati snalaziti u regulatornim tranzicijama i tržišnim prilagodbama.

Prema Aseesu Ahuji, istraživanje Konfederacije švedskih poduzeća pokazuje da je samo oko 39% anketiranih tvrtki reklo da bi reforme mogle učiniti zemlje kandidatkinje privlačnijim poslovnim okruženjima, što naglašava uporno oklijevanje među europskim tvrtkama.

Poslovni lideri raspravljaju o prilikama i rizicima

Korporativni čelnici također su podijelili praktična saznanja o poslovanju u zemljama kandidatkinjama.

Thomas Møller iz Alfa Lavala, Tina Sundström Karlberg iz Sweca, Anton Svensson iz EWES Grupe i Artem Petrenko iz Sigma Software Grupe opisali su kako njihove tvrtke već posluju na tržištima koja bi se s vremenom mogla pridružiti EU.

Za mnoga poduzeća, proširenje bi moglo pojednostaviti prekogranično poslovanje, uskladiti standarde i stvoriti prilike u sektorima kao što su infrastruktura, inženjerstvo, proizvodnja i digitalne usluge.

Istovremeno, poslovni čelnici naglasili su da tvrtke trebaju jasnije vremenske rokove i regulatornu sigurnost u procesu pristupanja kako bi učinkovito planirale investicijske strategije.

U raspravi je također istaknuta važnost lanaca opskrbe, usklađivanja propisa i mobilnosti radne snage, kao i uloga financiranja EU-a u potpori infrastrukturnim i projektima obnove u zemljama kandidatkinjama poput Ukrajine.

Događaj je zaključen razmišljanjima diplomatskih predstavnika zemalja kandidatkinja i Swedish Enterprisea.

Petar Marković, veleposlanik Crne Gore, i Danijel Apostolović, veleposlanik Srbije, razgovarali su o reformama koje su u tijeku u njihovim zemljama i naporima za jačanje vladavine prava, javne uprave i usklađivanja propisa kao dijela procesa pristupanja EU.

Anna Stellinger, zamjenica glavnog direktora Konfederacije švedskih poduzeća, naglasila je da proširenje EU treba promatrati i kroz ekonomsku prizmu.

Tvrdila je da bi proširenje EU-a moglo ojačati europsku industrijsku bazu, produbiti jedinstveno tržište i podržati dugoročni gospodarski rast bližom integracijom susjednih gospodarstava u europske lance vrijednosti.

Razgovor je naglasio širu točku istaknutu tijekom događaja: proširenje EU-a nije samo politička ili sigurnosna inicijativa, već i strateška gospodarska prilika za europska poduzeća koja su spremna sudjelovati u procesu.