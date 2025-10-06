Tri dana, 33 milijuna dolara: Novi film Tay-Tay srušio rekorde u američkim kinima

Film povodom izlaska 12 studijskog albuma Taylor Swift “The Life of a Showgirl”, prikazan je u više od 3700 kina diljem Sjedinjenih Država, a ulaznice su se prodavale po simboličnih 12 dolara. Na međunarodnim tržištima film je zaradio dodatnih 13 milijuna dolara, pa je ukupna zarada tijekom vikenda dosegnula 46 milijuna dolara.

Ovaj vikend, od petka do nedjelje, američka kina bila su ispunjena obožavateljima Taylor Swift. Prikazivao se 90-minutni film “Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl”, nastao u suradnji pjevačice i lanca kina AMC, povodom izlaska njezina 12. studijskog albuma “The Life of a Showgirl.”

Prema prvim procjenama, trodnevni događaj ostvario je 33 milijuna dolara zarade u SAD-u, što ga čini najuspješnijim kino-debijem nekog albuma u povijesti. Na međunarodnim tržištima film je dodatno zaradio 13 milijuna dolara, pa je ukupna svjetska zarada tijekom vikenda dosegnula 46 milijuna dolara.

Prema podacima holivudskih izvora, film se prikazivao u više od 3700 kina diljem Sjedinjenih Država, a ulaznice su se prodavale po 12 dolara – vjerojatno kao simbolična posveta činjenici da je “The Life of a Showgirl” 12. album Taylor Swift.

Film donosi snimke iza kulisa, kao i premijeru novog glazbenog spota za pjesmu “The Fate of Ophelia.” Već prvog dana prikazivanja dominirao je kino-blagajnama, ostvarivši 15,8 milijuna dolara u samo 24 sata.

Publika ga je nagradila ocjenom A+ na CinemaScoreu, što potvrđuje da je Swift ponovno uspjela pretvoriti svoje glazbeno izdanje u kulturni fenomen i kino-hit vikenda.

Ovo je druga suradnja između Taylor Swift i AMC-a. Godine 2023. isti lanac osigurao je prava na distribuciju snimljene verzije njezine Eras Tour turneje, koja je zaradila više od 261 milijun dolara diljem svijeta i postala najprofitabilniji koncertni film svih vremena.