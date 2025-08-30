Koliko vrijede Taylor Swift i Travis Kelce?

Taylor Swift je putem Instagrama objavila zaruke sa zvijezdom američkog nogometa Travisom Kelceom. U manje od deset minuta objava je imala preko milijun lajkova. Evo kolika će biti njihova ukupna neto vrijednost nakon što se vjenčaju.

Bogatstvo Taylor Swift od 1,6 milijardi dolara (1,4 milijarde eura) čini je jednom od najbogatijih zabavljačica na svijetu, nadmašujući procijenjenih 70 milijuna dolara (60,4 milijuna eura) zvijezde NFL-a Travisa Kelcea, prenosi Euronews.

Časopis Forbes proglasio ju je najbogatijom glazbenicom na svijetu. Ona je prva glazbenica koja je dosegla status milijarderke isključivo na temelju svojih pjesama i nastupa, za razliku od ugovora s raznim brendovima i to uglavnom zahvaljujući zaradi od svoje ultra popularne turneje Eras.

Kelce je i sam milijunaš i sedmi je najplaćeniji igrač u Nacionalnoj nogometnoj ligi (NFL). Ipak, njegovo bogatstvo znatno je manje od bogatstva njegove buduće supruge.

Bogatstvo Taylor Swift uglavnom dolazi iz njezina glazbenog carstva. Svojom turnejom Eras zaradila je preko 2 milijarde dolara (1,7 milijardi eura) diljem svijeta, što je najuspješnija turneja u povijesti.

Izvan glazbe, pametno je ulagala, uglavnom u nekretnine. Posjeduje portfelj luksuznih nekretnina vrijednih oko 110-125 milijuna dolara (95-108 milijuna eura) u mjestima poput Nashvillea, New Yorka i Rhode Islanda, plus privatni mlažnjak vrijedan 23 milijuna dolara (20 milijuna eura).

Iznimno je to što je dostigla ovu razinu bogatstva bez oslanjanja na stalne ugovore o sponzorstvu. U prošlosti je surađivala s tvrtkama kao što su Apple Music, Adidas i Diet Coke, a izdavala je kolekcije sa Stellom McCartney i Elizabeth Arden. Ali sada je njezin vlastiti brend dovoljno jak da sam generira ogromne prihode.

Bogatija od svog zaručnika

Vrijednost Travisa Kelcea, koji je milijunaš, nije ni blizu bogatstva njegove zaručnice. U 13 sezona s Kansas City Chiefsima zaradio je više od 110 milijuna dolara (95 milijuna eura), zahvaljujući dosljednim vrhunskim performansama koje su mu donijele tri pobjede u Super Bowlu, deset uvrštavanja u Pro Bowl i višestruke rekorde lige.

Uspjeh na terenu učinio ga je favoritom za velika sponzorstva, sklapajući ugovore s Nikeom, Bud Lightom, State Farmom i Pfizerom, koji svake godine povećavaju njegove prihode za milijune. Također se pojavljuje u nacionalnim reklamnim kampanjama i glumeći u filmskom nastavku iz 2025., Sretni Gilmore 2. Forbes procjenjuje da su mu ovi pothvati donijeli dodatnih 80 milijuna dolara (69 milijuna eura).

Zaradio je i od podcasta New Heights, koji vodi s bratom Jasonom, a 2024. godine je sklopio veliki trogodišnji ugovor vrijedan 100 milijuna dolara (86 milijuna eura) s Amazonovim Wonderyjem.

Što se tiče nekretnina, Kelce živi u vili u Kansas Cityju vrijednoj 6 milijuna dolara (5,2 milijuna eura), s terenom za mini golf i terenom za pickleball.

Ljubavna priča od milijardu dolara

Stručnjaci već savjetuju Swift da zaštiti svoju imovinu putem predbračnog ugovora prije nego što krene prema oltaru. Swiftino bogatstvo premašuje Kelceovo za 1,53 milijarde dolara (1,32 milijarde eura), što je dvadeset puta više od ukupne neto vrijednosti nogometaša.

Što se tiče udjela, Travis doprinosi samo oko 4-5% njihovog ukupnog bogatstva. Swift čini preostalih 95-96%.

Ipak, njihova ukupna neto vrijednost je otprilike 1,70 milijardi dolara (1,46 milijardi eura). To ih svrstava u glavnu ligu slavnih moćnih parova, pridružujući se parovima poput Beyonce i Jay-Z-ja, čija se vrijednost procjenjuje na čak 3,38 milijardi dolara (2,90 milijardi eura). Drugi parovi koji im se približavaju su Rihanna i A$AP Rocky, iako još nisu u braku ili Beckhamovi.