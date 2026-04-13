U ovom europskom gradu prazni uredi pretvaraju se u domove: Nastaje više od 8000 novih stanova

Uz financijske poticaje i regulatornu podršku, prazni uredski prostori postaju ključni resurs za rješavanje stambenog pritiska.

Unatoč kroničnom nedostatku stambenog prostora u pariškoj regiji, prenamjena praznih uredskih prostora u stanove godinama nije nailazila na veći interes. Investitori i vlasnici upozoravali su na tehničke prepreke, strogu regulativu i ograničenu isplativost, dok lokalne vlasti nisu imale snažan poticaj za promjene – komercijalne nekretnine donosile su stabilne porezne prihode, a nova stanogradnja značila bi dodatne troškove za infrastrukturu i javne usluge.

Promjenu je pokrenuo ciljani natječaj regionalnih vlasti iz 2025., uz financijske poticaje i administrativnu podršku. Od 101 prijavljenog projekta odabrano je 61, ponajviše u unutarnjim predgrađima Pariza, s naglaskom na prenamjenu postojećih zgrada i lokacije blizu nove prometne mreže Grand Paris Express.

Poticaj od 50 milijun eura

Ako se realiziraju, projekti bi mogli donijeti više od 8200 stanova, od čega polovica otpada na socijalno stanovanje, a gotovo 4000 na studentski smještaj – segment koji je pod posebnim pritiskom potražnje, piše Le Monde.

Najveći zamah dolazi iz departmana Hauts-de-Seine, gdje se nalazi više od polovice praznih uredskih kapaciteta u regiji. U pojedinim gradovima stopa nepopunjenosti prelazi 25 posto, što dodatno pojačava pritisak na transformaciju tržišta. Upravo ondje koncentriran je i značajan dio projekata koji dobivaju financijsku podršku – ukupno oko 50 milijuna eura iz javnih izvora.

Prenamjena industrijskih prostora

Među konkretnim primjerima su prenamjena industrijskih objekata u stambene jedinice s vrtićima, transformacija bivših korporativnih sjedišta u stanove za mlade te izgradnja studentskih domova u napuštenim administrativnim zgradama.

Paralelno s pojedinačnim projektima, pokrenuta je i šira inicijativa za gradove najviše pogođene viškom uredskog prostora, s ciljem redefiniranja njihove urbane funkcije.

Riječ je o dugoročnom procesu: kako upozoravaju regionalne vlasti, izazov prenamjene tek dolazi, osobito s obzirom na to da će novi uredski kapaciteti dodatno povećati ponudu praznih prostora. Već se razmatra i novi krug natječaja.