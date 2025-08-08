UEFA ruskim klubovima “iz solidarnosti” isplatila više od 10 milijuna eura, ukrajinski nisu dobili ništa, razlog je pomalo čudan

Krovna organizacija europskog nogometa kao razlog neisplate “solidarnih” sredstava ukrajinskim klubovima navodi činjenicu da se oni nalaze u “zoni ratnih operacija”.

UEFA je isplatila više od 10,8 milijuna eura ruskim nogometnim klubovima u obliku tzv. “solidarnih” sredstava otkako im je zabranjeno sudjelovanje u europskim natjecanjima zbog ruske invazije na Ukrajinu, otkriva The Guardian.

Isplate su izvršene unatoč činjenici da pet ukrajinskih klubova nije primilo slična sredstva, navodno zbog toga što se nalaze u “zoni vojnih operacija”.

Solidarna sredstva se inače dodjeljuju klubovima koji ne uspiju izboriti nastup u europskim natjecanjima kroz domaće prvenstvo. Cilj tih sredstava je, prema UEFA-i, “održavanje konkurentne ravnoteže u najjačim europskim ligama s obzirom na dodatne prihode koje neki klubovi ostvaruju sudjelovanjem u europskim natjecanjima”.

Osim klubovima, sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima zabranjen je i ruskoj nacionalnoj nogometnoj reprezentacij. Unatoč tome, UEFA je ruskom nogometnom savezu isplatila 3.305.000 eura u obliku “solidarnih” sredstava u sezoni 2022./23., zatim još 3.381.000 eura u sezoni 2023./24., te 4.224.000 eura za sezonu 2024./25.

Bliski odnos s Kremljom

Također je zabilježena isplata od 6.209.000 eura u sezoni 2021./22., prema UEFA-inim cirkularima. Savez je obvezan ta sredstva proslijediti klubovima.

Istodobno su direktori pet ukrajinskih klubova 27. srpnja poslali pismo predsjedniku UEFA-e Aleksanderu Čeferinu, slovenskome pravniku, kako bi se požalili na “izvanrednu situaciju” jer im nisu isplaćena “solidarna” sredstva za sezone 2023./24. i 2024./25.

“Kao rezultat komunikacije s nacionalnim savezom i dužnosnicima UEFA-e, obaviješteni smo da je prepreka za isplatu sredstava neko potpuno nejasno bankovno pravilo u Švicarskoj, koje navodno ima veze s geografskim položajem klubova u ‘zoni ratnih operacija'”, napisali su među ostalim direktori.

Otkriveni podaci potaknut će nove zabrinutosti oko odnosa UEFA-e prema Kremlju. Rusija je zadržala članstvo unutar UEFA-e jer njezin nogometni savez, Ruski nogometni savez, nije suspendiran.

Polina Jumaševa, bivša supruga “omiljenog industrijalca” Kremlja, milijardera i oligarha Olega Deripaske, članica je UEFA-ina odbora za upravljanje i usklađenost. Kći je bivšeg savjetnika Vladimira Putina.

U rujnu 2022. izbornik Ukrajine Oleksandr Petrakov kažnjen je od strane UEFA-e nakon što je u intervjuu za Guardian izjavio da je spreman uzeti oružje i boriti se protiv Rusije nakon njezine invazije na njegovu zemlju.

Dobivaju bodove unatoč suspenziji

UEFA je također pokušala ponovno uključiti rusku reprezentaciju do 17 godina u međunarodni nogomet 2023., no prijedlog je povučen nakon što je više od deset nacionalnih saveza, javno izrazilo protivljenje.

U pismu upućenom UEFA-i u ožujku prošle godine, Izvršni odbor Ukrajinskog nogometnog saveza požalio se da ruski klubovi i dalje dobivaju bodove za UEFA-inu ljestvicu i u sezonama u kojima su suspendirani.

Ukupan broj bodova koje zemlja prikupi tijekom sezone određuje koliko će njezinih klubova sudjelovati u europskim natjecanjima, uključujući Ligu prvaka.

Broj bodova koji se dodjeljuje Rusiji odgovara najnižem broju bodova koje su ruski klubovi ostvarili u posljednjih pet sezona, no kritičari tvrde da to potkopava učinak međunarodne suspenzije.