Većina ljudi želi pomoći budućim generacijama, no tek svaka sedma osoba ostavlja donaciju u oporuci

Istraživanje je pokazujo da 61 posto ljudi želi ostaviti pozitivan trag nakon života, no samo 14 posto u oporuku uključuje dobrotvornu donaciju, uz velike razlike među generacijama.

Tri petine ljudi (61%) željele bi da ih se pamti po pozitivnom doprinosu koji su dali tijekom života, no mnogi još uvijek nisu sastavili oporuku, pokazalo je istraživanje.

Istraživanje koje je objavila dobrotvorna organizacija Great Ormond Street Hospital Charity (Gosh Charity) pokazalo je da je oko dvije petine ljudi (39%) napisalo oporuku, ali samo 14 posto napisalo je oporuku u koju su uključili i donaciju u dobrotvorne svrhe. Još 11 posto ispitanika reklo je da namjerava ostaviti donaciju dobrotvornoj organizaciji, ali to još nisu unijeli u svoju oporuku, dok oko petine (19%) o tome tek razmišlja.

Više od polovice ispitanih (52%) reklo je da im je važno da nešto što učine tijekom života pomogne ljudima u budućnosti. Istraživanje je provela agencija Opinium, a objavljeno je na početku Mjeseca besplatnih oporuka (Free Wills Month).

Istraživanje je također pokazalo da dvije petine ljudi (41%) trenutačno ne razmatra ostaviti donaciju dobrotvornoj organizaciji u oporuci. Taj udio raste na više od polovice (51%) među generacijom Baby Boomera (od 62 do 80 godina) te na 44 posto među pripadnicima generacije X (od 46 do 61 godine), piše The Standard.

Anketa je također istraživala životne trenutke koji potiču ljude da razmišljaju o nasljeđu koje žele ostaviti iza sebe. Smrt voljene osobe bila je najveći poticaj (14%), zatim rođenje djeteta ili unuka (12%), dosezanje važnog životnog trenutka (10%) te suočavanje s ozbiljnom bolešću (9%).

Istraživanje sugerira da postoji određena nesigurnost oko toga koliko je ostavljanje donacija u oporuci dostupno i jednostavno, navodi Gosh Charity. Gotovo dvije trećine ljudi (65%) zna da je moguće ostaviti dobrotvornoj organizaciji dar bilo koje veličine u oporuci, dok nešto više od trećine (35%) za to nije znalo.

Na pitanje o ostavljanju manjeg novčanog dara do 100 eura, gotovo polovica ispitanika (46%) smatra da to ne bi imalo veliku razliku za dobrotvornu organizaciju, a osam posto vjeruje da ne bi imalo nikakav učinak.