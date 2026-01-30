Vijetnam prodaje dvije Hermès Birkin torbice kako bi nadoknadio milijarde koje je pronevjerila tajkunica

Dvije skupocjene torbice i luksuzna jahta među imovinom su problematične tajkunice Truong My Lan koju vijetnamske vlasti pokušavaju prodati.

Tajkunica Truong My Lan služi doživotnu zatvorsku kaznu zbog pronevjere sredstava iz velike vijetnamske banke te joj je naloženo da vrati 27 milijardi dolara odštete. Agencija za provedbu građanskih presuda grada Ho Ši Mina priopćila je ovoga tjedna da traži stručnjake koji bi procijenili vrijednost dviju Hermès Birkin torbi od krokodilske kože zaplijenjenih Truong My Lan, izvijestili su lokalni mediji, javlja BBC.

Truong My Lan je u travnju 2024. osuđena na smrt nakon što je sud utvrdio da je potajno kontrolirala Saigon Commercial Bank, petu najveću banku u zemlji, te da je tijekom više od 10 godina putem mreže fiktivnih tvrtki podizala kredite i gotovinu u ukupnom iznosu od 44 milijarde dolara.

Osuđeno još 80 osoba

Tužitelji su naveli da je 27 milijardi dolara tog iznosa nezakonito prisvojeno, a 12 milijardi dolara okarakterizirano je kao pronevjera, što predstavlja jedno od najvećih financijskih kaznenih djela ikada zabilježenih u svijetu.

Truong My Lan negirala je optužbe i bezuspješno pokušala uložiti žalbu na smrtnu kaznu, koja joj je u lipnju prošle godine preinačena u doživotni zatvor, nakon što je Vijetnam ukinuo smrtnu kaznu za niz kaznenih djela. Više od 80 osoba, uključujući njezina supruga i nećakinju, suđeno je zajedno s njom i svi su proglašeni krivima.

Imovina tajkunice sada je u središtu službenih nastojanja da se obeštete njezine žrtve i nadoknade milijarde izgubljene prijevarama. Lokalni mediji navode da je zaplijenjeno više od 1200 različitih dijelova njezine imovine, od poslovnih udjela do nekretnina.

Ovoga tjedna Odjel za provedbu građanskih presuda grada Ho Ši Mina objavio je da je zaplijenio nekoliko imovinskih predmeta Truong My Lan, uključujući dvije Hermès torbe, odjeću i sat.

Žarko željela sačuvati torbice

Tijekom suđenja Truong My Lan pokušala je zadržati svoje Hermès torbe, rekavši sudu da je jednu kupila u Italiji, a da je druga bila dar malezijskog poslovnog čovjeka. Navela je da je torbe željela ostaviti kao “uspomene” djeci i unucima. No, sud je odbio njezinu žalbu, presudivši da su torbe stečene nezakonito.

Ekskluzivne Hermès Birkin torbe mogu vrijediti i do nekoliko stotina tisuća dolara.

Prošlog listopada jedna od nekretnina Truong My Lan u samom središtu Ho Chi Minha postala je prva njezina imovina koja je uspješno prodana na dražbi, za više od 20 milijuna eura.

Ranije ovog mjeseca vijetnamske vlasti pokušale su prodati njezinu jahtu Reverie Saigon po početnoj cijeni od 1,7 milijuna eura, no jahta nije pronašla kupca.

Prema navodima lokalnih medija, ponovno će se naći na dražbi 12. veljače s nižom početnom cijenom. Još dva broda u vlasništvu Truong My Lan također će biti ponuđena na dražbi, svaki po cijeni od 150.000 eura.